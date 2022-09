Deus Ex serisi ilk oyunundan bu yana milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deus Ex serisinin ilk oyunu olarak 2000 yılında lansmana çıkan Deus Ex: Game of the Year Edition günümüze kadar birbirinden farklı sürümler milyonlara ulaştı. Ion Storm tarafından geliştirilen başarılı oyun, yayınlandığı dönem bilgisayar platformunda epey sevilen Deus Ex: Game of the Year Edition, oyuncular tarafından ilgiyle oynanmıştı. Çeşitli aksiyon sahneleri ile oyunculara gerilim dolu anlar sunmaya devam eden yapım, çok cazip bir fiyat etiketine sahip. Dönemin teknolojisi ile geliştirilen aksiyon oyunu günümüzde ise nostaljik bir deneyim sunmaya devam ediyor. Tek oyunculu bir mod eşliğinde ilerleyeceğimiz dünya da aksiyon dolu zaman geçireceğiz.

Deus Ex: Game of the Year Edition Özellikleri

Nostaljik bir yapı,

İngilizce oynanış,

İlerlemeye dayalı görevler,

Klasik RYO dünyası,

Piksel grafikler,

2052 yılını konu alan Deus Ex: Game of the Year Edition'da birbirinden farklı görevler bizleri bekleyen içerikler arasında yer alıyor. 3D grafik açılarına ek olarak birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanan yapımda farklı karakterler de bulunuyor. Her görevde farklı içerikleri de deneyimleme fırsatı bulacağımız yapımda gerilim dolu anlar yer alıyor. Çeşitli silahlar ile düşmanları etkisiz hale getireceğimiz oyun da başardığımız görevler sonrasında çeşitli ödüllerin de sahibi olacağız.

Deus Ex: Game of the Year Edition İndir

Gerçekçi tanınabilir yerlere ev sahipliği yapan oyunda sorunlara yönelik çözümler üretecek, becerilerimizi geliştirecek ve daha güçlü tehlikelere karşı mücadele edeceğiz. Karakter geliştirme seçenekleri ile kendi tarzımızı oyuna yansıtma fırsatı bulacağız.

Deus Ex Minimum Sistem Gereksinimleri