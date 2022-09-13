Deus Ex
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici SQUARE ENIX
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Deus Ex serisi ilk oyunundan bu yana milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Deus Ex serisinin ilk oyunu olarak 2000 yılında lansmana çıkan Deus Ex: Game of the Year Edition günümüze kadar birbirinden farklı sürümler milyonlara ulaştı. Ion Storm tarafından geliştirilen başarılı oyun, yayınlandığı dönem bilgisayar platformunda epey sevilen Deus Ex: Game of the Year Edition, oyuncular tarafından ilgiyle oynanmıştı. Çeşitli aksiyon sahneleri ile oyunculara gerilim dolu anlar sunmaya devam eden yapım, çok cazip bir fiyat etiketine sahip. Dönemin teknolojisi ile geliştirilen aksiyon oyunu günümüzde ise nostaljik bir deneyim sunmaya devam ediyor. Tek oyunculu bir mod eşliğinde ilerleyeceğimiz dünya da aksiyon dolu zaman geçireceğiz.
Deus Ex: Game of the Year Edition Özellikleri
- Nostaljik bir yapı,
- İngilizce oynanış,
- İlerlemeye dayalı görevler,
- Klasik RYO dünyası,
- Piksel grafikler,
2052 yılını konu alan Deus Ex: Game of the Year Edition'da birbirinden farklı görevler bizleri bekleyen içerikler arasında yer alıyor. 3D grafik açılarına ek olarak birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanan yapımda farklı karakterler de bulunuyor. Her görevde farklı içerikleri de deneyimleme fırsatı bulacağımız yapımda gerilim dolu anlar yer alıyor. Çeşitli silahlar ile düşmanları etkisiz hale getireceğimiz oyun da başardığımız görevler sonrasında çeşitli ödüllerin de sahibi olacağız.
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Gerçekçi tanınabilir yerlere ev sahipliği yapan oyunda sorunlara yönelik çözümler üretecek, becerilerimizi geliştirecek ve daha güçlü tehlikelere karşı mücadele edeceğiz. Karakter geliştirme seçenekleri ile kendi tarzımızı oyuna yansıtma fırsatı bulacağız.
Deus Ex Minimum Sistem Gereksinimleri
- 300 MHz Pentium II veya dengi,
- Windows 95/98, 64 MB RAM,
- DirectX 7.0a uyumlu 3B Ekran Kartı, 16MB Video Belleği,
- Direct X 7.0a uyumlu Ses Kartı,
- Direct X 7.0a veya daha yükseği (içerir),
- 150MB sıkıştırılmamış sabit disk alanı,
- Klavye ve Fare