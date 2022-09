BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Çizgi film tadında bir deneyim sunan Digimon Survive ile heyecan verici anların tadını çıkaracaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler oyun yayıncıları arasında yer alan Bandai Namco Entertainment Inc her yıl birbirinden farklı oyunlar ile milyonlara ulaşıyor. Yıllardır geliştirdiği ve yayınladığı oyunlar ile tüm dünya da popüler bir noktaya gelen Bandai Namco Entertainment Inc 2022 yılını da boş geçmedi. Digimon Survivo isimli bir oyun ile Steam'de adından söz ettiren ünlü yayıncı, yine oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Çizgi film tadında bir oynanışı oyunculara sunan Digimon Survive cepleri yakan fiyat etiketi ile Steam üzerinde yer alıyor. Temmuz 2022'de lansmana çıkan oyun bünyesinde Türkçe dil desteği de bulundurmazken rengarenk içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Digimon Survive Özellikleri

Tek oyunculu,

10 farklı dil desteği,

Hayatta kalma temelli,

Zengin görsel deneyim,

Gizemli bir dünya,

Heyecan verici bir dram,

Özgün karakterler kadrosu,

İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi 10 farklı dil desteğine sahip olan Digimon Survive ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Steam üzerinde tek oyunculu olarak oynanabilen yapım kendine has bir hikayeye sahip. Birbirinden farklı özgün karakterler kadrosuna sahip olan oyun roman tarzında bir hikayeyi karşımıza çıkarıyor. Tehlikeli canavarlarla ve ölümcül savaşlarla dolu gizemli bir dünyayı karşımıza çıkaran oyun, taktiksel RYO tarzında bir oynanışa sahip. Sıra tabanlı savaşlarında yer aldığı oyun da hayatta kalma temalı bir dünya yer alıyor. Oyun içerisinde ilerlerken bir yandan arkadaş edinebilecek diğer yandan da hayatta kalabilmenin yollarını arayacaklar.

Digimon Survive İndir

Fiyatı ile dudakları uçuklatan Digimon Survive'de yapılan seçimler oyunun sonucunu etkileyecek. Sık sık dialoglar ile karşılaşacağımız oyun bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirildi. Rengarenk bir çizgi film tadında oynanışa sahip olacak olan Digimon Survive satışlarına devam ediyor.

Digimon Survive Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6300 or AMD FX-4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 1030 or AMD Radeon HD 7850

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Setting: Low

Digimon Survive Önerilen Sistem Gereksinimleri