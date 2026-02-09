Dragon Traveller APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 680.1 MB
- Üretici HongKong GameTree Limited
-
Android için idle RPG oyunları arasında yer alan Dragon Traveler APK, ödül kazandırma sistemi, eğlenceli hikâyesi ve AFK oynanışıyla rahat ve keyifli bir rol yapma deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; idle mekanikleri sayesinde fazla zaman ayırmadan ilerleme imkânı sunar.
- İnternet bağlantısı, güncellemeler ve çevrim içi özellikler için gereklidir.
- Başlangıçta sunulan ücretsiz ödüller, oyuna hızlı bir giriş yapmanızı sağlar.
Dragon Traveler APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz hızlı ilerlemeye sahip ve bol ödüllü bir idle RPG oyunudur. Oyunda bir prenses, bir ejderha ve birbirinden farklı karakterlerle sıra dışı bir maceraya atılırsınız.
Kısa bölümler halinde ilerleyen hikâye yapısı sayesinde yeni olaylarla karşılaşır, karakterler arasındaki eğlenceli diyaloglara tanık olursunuz. Oyuna giriş yaptığınızda ücretsiz kahramanlar kazanabilir, AFK sistemi sayesinde uyurken bile elmas ve ekipman toplayabilirsiniz.
Dragon Traveler APK İndir
Dragon Traveler APK, oyunculara 1.000 ücretsiz çağırma, 30.000 elmas ve düzenli SSR karakter kazanma imkânı sunar. 50 çekilişte istediğiniz karakteri garantili elde edebilme sistemi sayesinde şans faktörü minimuma indirilmiştir.
Eğer rahat oynanan, bol ödüllü ve eğlenceli bir RPG arıyorsanız, siz de Dragon Traveler APK’yı indirin!
Dragon Traveler Oyunu Özellikleri
- Android için idle RPG oyunu
- AFK ödül sistemi
- Bol ücretsiz çağırma ve elmas
- Anime tarzı karakter tasarımları
- Kısa ve eğlenceli hikâye bölümleri
- Garantili karakter çekme sistemi
- Hızlı seviye atlama
Sıkça Sorulan Sorular
Dragon Traveler ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Uygulama içi satın alımlar bulunabilir.
Oyun offline oynanabilir mi?
Bazı AFK ödüller alınabilir ancak tam deneyim için internet bağlantısı gerekir.
50 çekiliş garantisi nedir?
50 çağırma içinde seçtiğiniz karakteri kesin olarak elde etmenizi sağlayan sistemdir.
SSR karakter kazanmak zor mu?
Hayır. Oyun, düzenli olarak ücretsiz SSR karakterler sunar.
Yeni başlayanlar için uygun mu?
Evet. Basit mekanikleri ve rehber sistemi sayesinde yeni oyuncular için oldukça uygundur.