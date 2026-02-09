Dragon Traveller APK

Android için idle RPG oyunları arasında yer alan Dragon Traveler APK, ödül kazandırma sistemi, eğlenceli hikâyesi ve AFK oynanışıyla rahat ve keyifli bir rol yapma deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun; idle mekanikleri sayesinde fazla zaman ayırmadan ilerleme imkânı sunar.

İnternet bağlantısı, güncellemeler ve çevrim içi özellikler için gereklidir.

Başlangıçta sunulan ücretsiz ödüller, oyuna hızlı bir giriş yapmanızı sağlar.

Dragon Traveler APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz hızlı ilerlemeye sahip ve bol ödüllü bir idle RPG oyunudur. Oyunda bir prenses, bir ejderha ve birbirinden farklı karakterlerle sıra dışı bir maceraya atılırsınız.

Kısa bölümler halinde ilerleyen hikâye yapısı sayesinde yeni olaylarla karşılaşır, karakterler arasındaki eğlenceli diyaloglara tanık olursunuz. Oyuna giriş yaptığınızda ücretsiz kahramanlar kazanabilir, AFK sistemi sayesinde uyurken bile elmas ve ekipman toplayabilirsiniz.

Dragon Traveler APK İndir

Dragon Traveler APK, oyunculara 1.000 ücretsiz çağırma, 30.000 elmas ve düzenli SSR karakter kazanma imkânı sunar. 50 çekilişte istediğiniz karakteri garantili elde edebilme sistemi sayesinde şans faktörü minimuma indirilmiştir.

Eğer rahat oynanan, bol ödüllü ve eğlenceli bir RPG arıyorsanız, siz de Dragon Traveler APK’yı indirin!

Dragon Traveler Oyunu Özellikleri

Android için idle RPG oyunu

AFK ödül sistemi

Bol ücretsiz çağırma ve elmas

Anime tarzı karakter tasarımları

Kısa ve eğlenceli hikâye bölümleri

Garantili karakter çekme sistemi

Hızlı seviye atlama