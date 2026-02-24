Duet Night Abyss APK, Android için geliştirilen bir açık dünya aksiyon RPG oyunudur. Oyunda serbest silah kombinasyonları, hızlı hack-and-slash savaşlar ve çift perspektifli karanlık bir hikâye ile yüksek özgürlük sunan bir macera sizi bekliyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Duet Night Abyss, açık dünya aksiyon RPG türündedir.

Duet Night Abyss'da, yakın dövüş ve menzilli silahlar arasında serbest geçiş yapılabilir.

Karakterler ve silahlar ücretsiz olarak oyun içi ilerleme ile açılabilir.

Duet Night Abyss APK, oyunculara yüksek özgürlük sunan fantastik bir aksiyon RPG oyunudur. Oyun, çoklu silah yükleme sistemi ve akıcı 3D savaş mekanikleriyle dikkat çekerken, hikâyesi de iki farklı ana karakterin gözünden anlatılıyor.

Büyü ve teknolojinin bir arada var olduğu karanlık dünyada geçen Duet Night Abyss APK'da, yakın dövüş ve menzilli silahlar arasında anında geçiş yaparak savaşın gidişatını tamamen değiştirebilirsiniz. Kılıçlar, yaylar, keskin nişancı tüfekleri ve patlayıcı silahlar ile özgün kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

Oyun, karakter ve silah açma konusunda oyunculara tam özgürlük tanır. Zorunlu ilerleme sistemleri yerine, karakter parçaları ve üretim malzemeleri toplayarak istediğiniz ekipmanları serbestçe açabilirsiniz. Hızlı tempolu hack-and-slash savaşlar, hava saldırıları, keşif görevleri ve kurtarma operasyonlarıyla birleşerek dinamik bir oynanış sunar.

Duet Night Abyss APK İndir

Duet Night Abyss APK, Android cihazlar için geliştirilen, serbest oynanış sunan aksiyon RPG türünde bir mobil oyundur. Açık dünya yapısı, akıcı savaş sistemi ve derin hikâyesiyle aksiyon sever oyunculara uzun soluklu bir deneyim sunar.

Eğer siz de, serbestçe oynayabileceğiniz RPG türünde mobil oyunlara ilgi duyuyorsanız, Duet Night Abyss APK'yı indirin!

Duet Night Abyss Oyunu Özellikleri

Duet Night Abyss, açık dünya aksiyon RPG türündedir.

Oyunda yakın dövüş ve menzilli silahlar arasında serbest geçiş yapılabilir.

Karakterler ve silahlar ücretsiz olarak oyun içi ilerleme ile açılabilir.

Oyun, hikâyesini iki farklı ana karakterin perspektifinden anlatır.

Duet Night Abyss ücretsiz oynanabilir; isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar içerebilir.