iPhone Ekran Parlaklığı Kendi Kendine Değişiyor, Çözümü Nedir?

iPhone ekran parlaklığı kendi kendine değişiyor mu? Bu çok can sıkıcı bir problem olabilir çünkü kullanıcının isteği dışında telefonun ekran parlaklığının değişmesi kullanımı doğrudan olumsuz yönde etkiler.

Bazı iPhone kullanıcıları cihazlarının ekran parlaklığının otomatik olarak değiştiğini belirtiyor. Sorunun düzelmesini sağlayabilecek birden fazla yöntem mevcut. Eğer sizin cihazınızda da bu problem yaşanıyorsa aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

iPhone Ekran Parlaklığı Kendi Kendine Değişiyor, Çözüm Yolları Neler?

Otomatik Parlaklık özelliğini kapatın.

Night Shift özelliğini devre dışı bırakın.

Telefonu kapatıp açın.

Telefonu sıfırlayın.

Otomatik Parlaklık Özelliğini Kapatın

Ayarlar menüsünü açın.

Erişilebilirlik kategorisine girin.

Ekran ve Metin Puntosu bölümünü görüntüleyin.

Otomatik Parlaklık özelliğini devre dışı bırakın.

Telefonlarda parlaklığın kendi kendine değişmesinin nedeni, Otomatik Parlaklık özelliği olabilir çünkü bu özellik, cihazların durumuna göre parlaklığı otomatik olarak ayarlar. Bu nedenle söz konusu özelliği devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz.

Özelliği kapatmak için ilk olarak mobil cihazın ayarlar menüsüne girin ve hemen ardından Erişilebilirlik kategorisini açın. Bir sonraki adımda Ekran ve Metin Puntosu bölümünü görüntüleyin. Açılan sayfadan Otomatik Parlaklık özelliğini devre dışı bırakın.

Night Shift Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Denetim Merkezi'ni görüntüleyin.

Parlaklık seviyesini içeren butona basılı tutun.

Night Shift özelliğini kapatın.

Ekranın renklerini otomatik olarak ayarlayan Night Shift isimli özelliğini kapatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Denetim Merkezi'ni açın ve ardından parlaklık seviyeni içeren butona bir süre basılı tutun. Daha sonra söz konusu özelliği devre dışı bırakın. Bunun ayarlar sayfası üzerinden de yapabilmeniz mümkün.

Telefonu Kapatıp Açın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise telefonu kapatıp açmaktır. Yeniden başlatma işlemi yazılımsal bazı sorunların düzelmesini sağlayabilir. Bu nedenle telefonu kapatıp açın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Telefonu Sıfırlayın

Yedekleme işlemini yapın.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Genel kategorisini açın.

"Aktar veya iPhone'u Sıfırla" bölümüne girin.

"Sıfırla" seçeneğini seçin.

Eğer listede yer alan yöntemler işe yaramadıysa son çare olarak sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Verileri kaybetmemek için sıfırlamadan önce iPhone yedekleme işlemini yapabilirsiniz.

Bu rehberde iPhone otomatik ekran parlaklığı değişme sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiz.