Nubia Z70 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Nubia ailesinin en yeni üyelerinden biri olan Nubia Z70 Ultra 2024 yılının Kasım ayında tanıtıldı. Çin’de satışı başlayan akıllı telefon henüz ülkemize gelmemiş olsa da kullanıcılara sunulan özellikler ve ürünün satış fiyatı merak konusu oldu.

Bu içerikte Nubia Z70 Ultra’nın teknolojik özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile ilgili merak edilenleri sizinle paylaştık. İşte, detaylar!

Nubia Z70 Ultra Özellikleri

6.85 inç büyüklüğünde AMOLED teknolojisine sahip ekranda 1216 x 2688 px (FHD+) çözünürlük sunuyor.

Ekran yenileme hızı 144 Hz olan telefonun piksel yoğunluğu ise 430 PPI olarak belirtiliyor.

6150 mAh batarya kapasitesine sahip.

80 W hızlı şarj desteği sunuyor.

Hızlı şarj özelliği mevcut. 80W için hızlı şarj desteği sunuluyor.

Arka kamera seti üçlü kamera sisteminden oluşuyor.

Ana kamera çözünürlüğü 50 MP iken, ikinci arka kamera 50 MP, üçüncü arka kamera 64 MP çözünürlük sunuyor. Bu kamera setinde IMX906 sensörü kullanılıyor.

64 MP’lik üçüncü kamera periskop özelliğine sahip.

İkinci kamera ise ultra geniş açı kamerası olarak kullanılıyor.

Ön kameranın çözünürlük değeri ise 16 MP olarak belirtiliyor.

Cihazın boyutları 164.3 x 77.1 x 8.6 mm olarak belirtiliyor.

228 gram ağırlığındaki telefonun siyah, amber ve sınırlı sayıda ‘starry night’ renk seçenekleri mevcut.

Starry Night renginin adını Vincent Van Gogh’un ‘The Starry Night’ eserinden alıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alıyor.

8 çekirdekli CPU’ya Adreno 830 grafik işlemci eşlik ediyor.

Depolama seçeneklerine baktığımızda farklı RAM ve dahili hafıza seçenekleri bizi karşılıyor.

12 – 16 24 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra dahili depolamada 256 – 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

5G desteğine sahip olan cihazda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı destekleri bulunuyor.

USB Type-C girişi ile şarj edilebiliyor.

Suya ve toza dayanıklılık anlamında en yüksek derece ile sertifikalandırılan akıllı telefon IP68 sertifikasına sahip.

Ekran içinde parmak izi okuyucu bulunuyor.

İşletim sistemi olarak Android 15 ile geliyor.

Nubia Z70 Ultra Fiyatı

Henüz ülkemizde satışı başlamamış olan Nubia Z70 Ultra’nın Çin’deki satış fiyatları tercih edilen depolama seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza için başlangıç fiyatı 4.599 Çin Yuanı olarak belirtilmiş. Bu da yaklaşık 635 Dolar’a denk geliyor.

24 GB RAM ve 1 TB dahili hafıza alanı sunan versiyonda ise bu rakam 6.299 Çin Yuanı, yani yaklaşık 870 Dolar seviyesine ulaşıyor.

Bu bilgilere baktığımızda Nubia Z70 Ultra’nın vergisiz başlangıç fiyatının 21.929 TL olduğunu ve bu rakamın 30.000 TL seviyesine ulaşabildiğini söylemek mümkün.

Vergiler eklendiğinde ise cihazın satış fiyatının 45.000 – 60.000 TL bandında olması muhtemel gibi gözüküyor.

Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sunduğu özellikler ve fiyatı hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşın!