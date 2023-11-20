Dungeons 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici Realmforge Studios
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İyilik güçlerine karşı savaştığınız Dungeons 4'te, ordularınızı oluşturun ve yer üstü dünyasına hükmedin.
Bir fantezi dünyasında geçen Dungeons 4, stratejik oynanışa sahip şehir kurma oyunudur. Kötülüğün içerisindeki güçleri birleştirerek bir imparatorluk oluşturacak ve gitgide büyüteceksiniz. Dungeons 4'ün hikayesi, önceki oyunun devamı olarak oyunculara sunuluyor. Bu sefer oyunculara, şeytani alanlarını genişletmek için daha değişik bir deneyim sunuluyor.
Dungeons 4 İndir
Yer altındaki zindanlar önceki oyunlara kıyasla daha büyük. Bu sayede, yer üstündeki dünyayı fethetmek için çok daha fazla yaratık orduları oluşturabilirsiniz. Yer altındaki dünya her ne kadar büyük olsa da, yer üstü dünyası da her zamankinden daha büyüktür. Bu nedenle karşılaşacağınız çokça düşman ve zorlu olacak. Hepsinin üstesinden gelerek kötülük kazanın ve her yeri saf kötülük topluluğuna dönüştürün.
Siz de bu tarz strateji oyunlarını seviyorsanız, Dungeons 4 indirin ve dünyalara hükmedin. Kendi zindanlarınızı ve ordularınızı oluşturarak, dünyayı değiştirin.
Dungeons 4 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
- İşlemci: AMD / Intel CPU 2.8 GHz / AMD Ryzen 5 2600 ya da Intel Core i5-8400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan