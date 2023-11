İyilik güçlerine karşı savaştığınız Dungeons 4'te, ordularınızı oluşturun ve yer üstü dünyasına hükmedin.

Berkcan Aktürk - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir fantezi dünyasında geçen Dungeons 4, stratejik oynanışa sahip şehir kurma oyunudur. Kötülüğün içerisindeki güçleri birleştirerek bir imparatorluk oluşturacak ve gitgide büyüteceksiniz. Dungeons 4'ün hikayesi, önceki oyunun devamı olarak oyunculara sunuluyor. Bu sefer oyunculara, şeytani alanlarını genişletmek için daha değişik bir deneyim sunuluyor.

Dungeons 4 İndir

Yer altındaki zindanlar önceki oyunlara kıyasla daha büyük. Bu sayede, yer üstündeki dünyayı fethetmek için çok daha fazla yaratık orduları oluşturabilirsiniz. Yer altındaki dünya her ne kadar büyük olsa da, yer üstü dünyası da her zamankinden daha büyüktür. Bu nedenle karşılaşacağınız çokça düşman ve zorlu olacak. Hepsinin üstesinden gelerek kötülük kazanın ve her yeri saf kötülük topluluğuna dönüştürün.

Siz de bu tarz strateji oyunlarını seviyorsanız, Dungeons 4 indirin ve dünyalara hükmedin. Kendi zindanlarınızı ve ordularınızı oluşturarak, dünyayı değiştirin.

Dungeons 4 Sistem Gereksinimleri