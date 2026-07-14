Sword Art Online evrenini temel alan Echoes of Aincrad, oyuncuların karakterlerini yaratıp Aincrad katmanlarında hayatta kalmaya çalıştığı aksiyon RPG oyunudur.

Tunahan Karakış - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Echoes of Aincrad, Sword Art Online evreninde geçen ve katman tabanlı ilerleyiş sunan bir aksiyon RPG oyunudur.

Amacınız karakterinizi geliştirerek Aincrad’ın üst katlarına ulaşmak ve hayatta kalmaktır. Yapım her katın farklı tasarıma ve düşmanlara sahip olduğu keşif odaklı bir yapı sunuyor.

Gerçek zamanlı dövüş sistemi sayesinde kılıç, mızrak veya gürz gibi farklı silahlarla kombinasyonlar yapabilir, zamanlamaya dayalı kaçınma ve savunma mekanikleriyle hayatta kalabilirsiniz.

Echoes of Aincrad, Sword Art Online evrenini temel alan bir aksiyon rol yapma (RPG) oyunu. Yapımda karakterinizi oluşturduktan sonra Aincrad adlı uçan bir kalede ilerlemeye, hayatta kalmaya ve kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Aslında oyunun temel yapısı Aincrad'ın katlarını keşfetmek ve bir üst kata çıkış yolunu açmak üzerine kurulu.

Tabii bunu yaparken bazı zorlukları da aşmanız gerekecek. Örneğin haritada dolaşırken yaratıklarla savaşmanız ve çevredeki karakterlerden görevler almanız gerekecek. Ayrıca kaynak toplamak da bir hayli önemli. Öte yandan her katın kendine has bir tasarımı, farklı düşman tipleri ve geçilmesi gereken zorlu labirentleri bulunuyor.

Echoes of Aincrad İndir

Echoes of Aincrad'ın dövüş sistemi gerçek zamanlı aksiyona dayanıyor. Yani kullandığınız silaha göre (kılıç, mızrak, gürz vs.) farklı saldırı kombinasyonları uygulayabiliyorsunuz. Tabii sadece saldırmak yeterli değil. Düşman saldırılarına karşı savuşturma ve kaçınma mekaniklerini de kullanmanız gerekiyor. Aksi taktirde ölebilirsiniz.

Oyunda ekipman gelişimi de oldukça önemli. Zira kestiğiniz düşmanlardan düşen eşyalarla veya haritadan topladığınız diğer materyallerle yeni silahlar üretebiliyorsunuz ve mevcut zırhlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Rol yapma oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Echoes of Aincrad'a bir şans verebilirsiniz.

Echoes of Aincrad Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)

İşlemci: Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 3 3300X

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 (8 GB) / Intel Arc B580 (12 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)

İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 5600G

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6700XT (12 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan