ENDPUNK, voxel tarzında geliştirilen bir FPS ve hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun temel döngüsü, dünyanın eski ihtişamından kalan hurdaları ve fabrikaları yağmalamak üzerine kuruludur.

ENDPUNK'ta en büyük düşmanınız sadece diğer hayatta kalanlar değil; asit yağmurları, zehirli gaz bulutları ve radyoaktif fırtınalardır.

Oyunda ilerledikçe sadece elinizle üretim yapmak yetersiz kalıyor.

Kıyamet sonrası dünyada geçen ENDPUNK, FPS ve hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harita üzerinde ekipman toplayın, silahlarınızı geliştirin ve diğer oyunculara karşı savaşın.

Smooth grafiklere sahip olan ENDPUNK, yıkılmış bir şehir manzarasında geçmektedir. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz bu oyunda, deneyimli bir yağmacı olarak ekipman toplamalı ve teçhizatınızı geliştirmelisiniz. Silah, zırh, nadir eşyalar ve çeşitli ekipmanları her daim yanınızda tutmalısınız. Ne kadar çok ganimet toplarsanız, o kadar çok hayatta kalacağınızı da unutmamalısınız.

ENDPUNK İndir

Voxel tarzı bir FPS oyunu olan ENDPUNK, iki farklı sınıfı içerisinde barındırıyor. Immortal ve Necrotic adlı iki farklı taraftan birini seçerek yıkılmış şehirlere adım atabilirsiniz.

Yaşayabildiğiniz kadar yaşamalı ve helikoptere en son siz binmelisiniz.

Eğer FPS ve hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız, ENDPUNK indirin ve arkadaşlarınızla voxel tarzı bir FPS deneyimi yaşayın!

ENDPUNK Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 İŞLEMCI: Çift çekirdekli işlemci (Intel veya AMD)

Çift çekirdekli işlemci (Intel veya AMD) BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: Intel HD 520 veya daha iyisi / OpenGL

Intel HD 520 veya daha iyisi / OpenGL Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 500 MB kullanılabilir alan