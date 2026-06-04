ENDPUNK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici ENDPUNK
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ENDPUNK, voxel tarzında geliştirilen bir FPS ve hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun temel döngüsü, dünyanın eski ihtişamından kalan hurdaları ve fabrikaları yağmalamak üzerine kuruludur.
- ENDPUNK'ta en büyük düşmanınız sadece diğer hayatta kalanlar değil; asit yağmurları, zehirli gaz bulutları ve radyoaktif fırtınalardır.
- Oyunda ilerledikçe sadece elinizle üretim yapmak yetersiz kalıyor.
Kıyamet sonrası dünyada geçen ENDPUNK, FPS ve hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harita üzerinde ekipman toplayın, silahlarınızı geliştirin ve diğer oyunculara karşı savaşın.
Smooth grafiklere sahip olan ENDPUNK, yıkılmış bir şehir manzarasında geçmektedir. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz bu oyunda, deneyimli bir yağmacı olarak ekipman toplamalı ve teçhizatınızı geliştirmelisiniz. Silah, zırh, nadir eşyalar ve çeşitli ekipmanları her daim yanınızda tutmalısınız. Ne kadar çok ganimet toplarsanız, o kadar çok hayatta kalacağınızı da unutmamalısınız.
ENDPUNK İndir
Voxel tarzı bir FPS oyunu olan ENDPUNK, iki farklı sınıfı içerisinde barındırıyor. Immortal ve Necrotic adlı iki farklı taraftan birini seçerek yıkılmış şehirlere adım atabilirsiniz.
Yaşayabildiğiniz kadar yaşamalı ve helikoptere en son siz binmelisiniz.
Eğer FPS ve hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız, ENDPUNK indirin ve arkadaşlarınızla voxel tarzı bir FPS deneyimi yaşayın!
ENDPUNK Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 7/8/10/11
- İŞLEMCI: Çift çekirdekli işlemci (Intel veya AMD)
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: Intel HD 520 veya daha iyisi / OpenGL
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 500 MB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
ENDPUNK nasıl bir oyun?
ENDPUNK, kıyamet sonrası bir dünyada geçen voxel tarzı bir FPS ve hayatta kalma oyunudur. Oyuncular harabelerde ganimet toplar, ekipmanlarını geliştirir ve hem PvE hem de PvP savaşlarına katılır.
Oyunda tek oyunculu mod var mı?
Evet. Oyun tek başına oynanabildiği gibi arkadaşlarla co-op modunda veya takım ölüm maçı gibi çok oyunculu modlarda da oynanabilir.
ENDPUNK'ta karakter geliştirme sistemi bulunuyor mu?
Evet. Görevlerden elde ettiğiniz silahlar, zırhlar ve nadir eşyalarla karakterinizi güçlendirebilir, farklı bölgeler için yeni yetenekler ve ekipmanlar açabilirsiniz.
Oyunun hikayesi neyi anlatıyor?
Dünya nükleer savaş ve biyolojik silahların ardından harabeye dönmüştür. Oyuncular, “Immortal” veya “Necrotic” taraflarından birini seçerek yıkılmış şehirlerde hayatta kalmaya ve değerli kaynakları toplamaya çalışır.