The Finals FPS Artırma Nasıl Yapılır?
The Finals FPS artırma işlemi için hangi yöntemlerin uygulanabileceğini açıkladık. İşte donma ve kasma sorunun düzelmesine yardım edebilecek yollar!
The Finals FPS artırma yöntemleri, çevrim içi FPS oyununda kasma ve donma gibi problemler ile karşılaşan oyuncular tarafından merak ediliyor çünkü bu sorunlar, oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.
Bu rehberde The Finals kasıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Bu yöntemlere geçmeden önce The Finals sistem gereksinimleri sayfasını incelemeniz gerekiyor çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir.
The Finals FPS Artırma Yöntemleri
- Grafik ayarlarını düşürün.
- Güç modunu değiştirin.
- Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.
- Arka plandaki gereksiz programları kapatın.
- Antivirüs ile virüs taraması yapın.
- Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.
- Windows'u güncelleyin.
- Bilgisayarın donanımını yükseltin.
The Finals FPS Gösterme Nasıl Yapılır?
Kısa sürede çok popüler olan The Finals, FPS gösterme işleminin doğrudan yapılabilmesine imkân tanımıyor. Neyse ki oyuncuların oyun içerisinde söz konusu değerlere gerçek zamanlı olarak erişebilmesini sağlayan bir yöntem bulunuyor.
The Finals FPS yükseltme yöntemlerinin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Grafik Ayarlarını Düşürün
- Steam'e girin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- The Finals'ı açın.
- Ana sayfadaki dişli çark simgesine basın.
- "Settings" menüsünü görüntüleyin.
- "Video" kategorisini açın.
- Grafik ayarlarını değiştirin. Örneğin Quality kısmındaki seçenekleri "Low" olarak belirleyebilirsiniz.
Güç Modunu Değiştirin
Oyunu dizüstü bilgisayardan oynuyorsanız ve "pil tasarrufu" modu etkinse düşük FPS değerleri ile karşılaşabilirsiniz. Güç modunu değiştirmek için görev çubuğunun sağ alt köşesindeki pil simgesine basın ve ardından "En iyi performans" seçeneğine tıklayın. Güç modu seçeneklerinin isimleri, bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebilir.
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Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin
The Finals kasma sorunu için ekran kartı sürücüsünü güncelleyin. Bunun için NVIDIA, Intel veya AMD'nin resmî web sitesini ziyaret edin ve ardından ekran kartınıza uygun sürücüyü indirip yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve kolayca günceller.
Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın
Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi aracını açın ve arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayın. Bir sonraki adımda "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.
Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın
Bilgisayarınızda performans sorunları meydana gelmeye başladıysa sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Antivirüs programı aracılığıyla virüs taraması yapın. Antivirüs programları, kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve temizler.
Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin
Aşırı ısınan bilgisayarda performans sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle PC'nin sıcaklığını kontrol edin. İşlemci sıcaklığı ölçme programı kullanarak sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu pratik şekilde öğrenebilirsiniz.
Windows'u Güncelleyin
- Windows + I kısayolunu kullanın.
- "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.
- "Windows Update" sekmesinde bulunan "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.
- Güncelleme işlemini yapın.
Bilgisayarın Donanımını Yükseltin
The Finals FPS yükseltme işlemi için uygulanabilecek yöntemlerin son sırasında daha güçlü donanım bileşenleri satın almak da yer alıyor. Böylelikle oyunu daha yüksek FPS değerleri ile oynayabilirsiniz.
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Bu rehberde The Finals FPS değerleri nasıl artırılır sorusunu yanıtladık. Eğer bu işlemi farklı bir yöntem ile yaptıysanız aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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