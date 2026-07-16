15 Bin TL'lik Samsung Galaxy A26 5G'nin Oyun Performansı Nasıl?

Oyun oynamayı seviyorsanız ancak bütçe sınırlıysa Samsung Galaxy A26 5G'nin oyun performansı nasıl sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Samsung'un en popüler modellerinden biri olan Galaxy A26 5G'de orta sınıf bir Exynos işlemcisi bulunuyor. Peki, bu işlemci, oyunları ideal bir performansta çalıştırabiliyor mu?

Bu rehberde Samsugn'un ucuz telefonu Galaxy A26 5G Roblox, PUBG Mobile, Fortnite ve Call of Duty Mobile gibi mobil oyunları çalıştırır mı sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de bu telefonu satın almak istiyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz. Böylece söz konusu telefonun oyunlarda nasıl bir performans sergilediğini öğrenebilirsiniz.

Samsung Galaxy A26 5G'nin Oyun Performansı Nasıl?

Samsung Galaxy A26 5G'nin Roblox Performansı Nasıl?

Çevrim içi oyun paltformu Roblox, Galaxy A26 5G'de sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Gerçekleştirilen oyun testlerinde telefon, Roblox'u en yüksek ayarlarda bile ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Elbette daha düşük grafik kalitelerinde daha yüksek FPS değerlerine ulaşılabiliyor.

Samsung Galaxy A26 5G'nin Farlight 84 Performansı Nasıl?

Samsung'un ucuz telefonu Galaxy A326 5G'de hızlı tempolu FPS oyunu Farlight 84 sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Yapılan testlerde telefon, söz konusu oyunu extreme ayarlarda ortalama 38 FPS'te çalıştırabiliyor. Grafik kalitesi düştükçe FPS değerlerinin arttığını belirtelim.

Samsung Galaxy A26 5G'nin PUBG Mobile Performansı Nasıl?

Galaxy A26 5G'de son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Yapılan testlerde telefon, söz konusu oyunu düşük ayarlarda ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Grafik kalitesi arttıkça FPS değerlerinin düştüğünün altını çizelim.

Samsung Galaxy A26 5G'nin Call of Duty Mobile Performansı Nasıl?

Galaxy A26 5G, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'da akıcı bir deneyim sunuyor. Yapılan testlerde telefon, söz konusu oyunu düşük ayarlarda ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu FPS değeri, sorunsuz oyun deneyimi için yeterlidir. Grafik ayarı artırıldığında FPS değeri azalıyor.

Samsung Galaxy A26 5G'nin Fortnite Performansı Nasıl?

Ucuz Android telefonda son yılların en popüler oyunlarından biri olan Fortnite oynanabiliyor. Gerçekleştirilen testlerde Samsung Galaxy A26 5G, Fortnite'ı düşük ayarlarda ortalama 34 FPS'te çalıştırıyor. Grafik kalitesi arttıkça FPS değerlerinin düştüğünün altını çizelim.

Samsung Galaxy A26 5G'nin Mobile Legends: Bang Bang Performansı Nasıl?

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan Mobile Legends: Bang Bang, Galaxy A26 5G'de sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Yapılan testlerde telefon, popüler MOBA oyununu ultra ayarlarda ortalama 84 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

Samsung Galaxy A26 5G'nin Wuthering Waves Performansı Nasıl?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A26 5G'de Wuthering Waves de oynanabiliyor. Gerçekleştirilen testlerde telefon, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyununu düşük ayarlarda ortalama 29 FPS'te çalıştırıyor.

Samsung Galaxy A26 5G Oyun Oynamak İçin Alınır mı?

Samsung Galaxy A26 5G, oyun odaklı bir telefon değil. Bu sebepten dolayı söz konusu telefonun sadece oyun için satın alınabilecek bir cihaz olmadığını belirtelim. Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar oynamak istiyorsanız bu telefonu satın alabilirsiniz fakat Wuthering Waves gibi yoğun efektlere sahip oyunları yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynamak istiyorsanız RedMagic 11S Pro gibi oyun telefonlar veya Galaxy S26 gibi daha güçlü telefonları tercih etmek daha mantıklı.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A26 5G gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alıyor. Şu anda kullandığım telefonda da Exynos 1380 işlemcisi bulunuyor. Genel telefon kullanımında herhangi bir kasma veya donma gibi bir sorun ile karşılaşmadım. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar akıcı bir şekilde onanabiliyor. Eğer sizin de beklentiniz bu yöndeyse Samsung Galaxy A26 5G'yi satın almak mantıklı olacaktır.