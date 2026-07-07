20 Bin TL'ye Satılan Galaxy A37'nin Oyun Performansı Nasıl?

Mobil cihazda oyun oynamayı seviyorsanız ve bütçe dostu bir telefon satın alıp almamak arasında ikilemde kaldıysanız muhtemelen Samsung Galaxy A37'nin oyun performansı nasıl sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Samsung'un en popüler modellerinden biri olan Galaxy A37'de orta sınıf bir Exynos işlemcisi bulunuyor. Peki, bu işlemci beklentileri karşılayabiliyor mu?

Bu rehberde ucuz Samsung telefon modeli Galaxy A37 PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile gibi mobil oyunları çalıştırır mı sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de bu telefonu satın almak istiyorsanız rehberimize göz atabilir ve söz konusu cihazın oyunlarda nasıl bir performans sergilediğini öğrenebilirsiniz.

Samsung Galaxy A37'nin Oyun Performansı Nasıl?

Samsung Galaxy A37'nin Fortnite Performansı Nasıl?

Battle royale oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Fortnite, Galaxy A37'de sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Gerçekleştirilen oyun testlerinde telefon, Fortnite'ı yüksek ayarlarda bile ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor. Elbette daha düşük grafik kalitelerinde daha yüksek FPS değerlerine ulaşılabiliyor.

Samsung Galaxy A37'nin PUBG Mobile Performansı Nasıl?

Samsung'un ucuz telefonu Galaxy A37'de son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Yapılan testlerde telefon, söz konusu oyunu akıcı ayarlarda ortalama 50 FPS'te çalıştırabiliyor. Grafik kalitesi arttıkça FPS değerlerinin düştüğünü belirtelim.

Samsung Galaxy A37'nin Delta Force Performansı Nasıl?

En popüler FPS oyunlarından biri olan Delta Force, Galaxy A37'de sorunsuz oynanabiliyor. Yapılan testlerde telefon, Delta Force'u standart grafik ayarında ortalama 48 FPS'te çalıştırabiliyor. FPS değerleri zaman zaman 51 FPS'ye kadar çıkabiliyor. Grafik kalitesi artırıldığında ise daha düşük FPS değerleriyle karşılaşılıyor.

Samsung Galaxy A37'nin Free Fire Performansı Nasıl?

Galaxy A37, battle royale türünün başarılı bir örneği olan Free Fire'ı çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Gerçekleştirilen testlerde telefon, söz konusu oyunu maksimum ayarlarda bile ortalama 56 FPS'te çalıştırabiliyor. Grafik ayarı düşürüldüğünde daha yüksek FPS değerlerine ulaşılabiliyor.

Samsung Galaxy A37'nin Zenless Zone Zero Performansı Nasıl?

Bütçe dostu Android telefon, Zenless Zone Zero'yu çalıştırırken oldukça zorlanıyor. Yapılan testlerde telefon, çok kaliteli ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyununu düşük ayarlarda ortalama 29 FPS'te çalıştırıyor. Yoğun efektlerin olduğu dövüş sahnelerinde FPS değeri 13 FPS'ye kadar düşüyor.

Samsung Galaxy A37'nin CarX Street Performansı Nasıl?

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden CarX Street, telefonun en çok zorlandığı oyunlardan biri. Gerçekleştirilen testlerde Android telefon, yarış oyununu yüksek ayarlarda ortalama 26 FPS'te çalıştırıyor. Grafik kalitesi düşürüldüğünde daha yüksek FPS değerleri ile karşılaşılıyor.

Samsung Galaxy A37'nin Genshin Impact Performansı Nasıl?

Samung'un uygun fiyatlı Android telefonu, Genshin Impact'i çalıştırırken zorlanıyor. Yapılan testlerde telefon, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyununu çok düşük ayarlarda ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor. Yoğun efektlerin yer aldığı dövüş sahnelerinde FPS 20 civarına kadar düşüyor.

Samsung Galaxy A37'nin Mobile Legends: Bang Bang Performansı Nasıl?

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan Mobile Legends: Bang Bang, Galaxy A37'de sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Gerçekleştirilen testlerde telefon, popüler MOBA oyununu ultra ayarlarda ortalama 81 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

Samsung Galaxy A37'nin Call of Duty Mobile Performansı Nasıl?

Galaxy A37, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'da akıcı bir deneyim sunuyor. Yapılan testlerde telefon, söz konusu oyunu yüksek ayarlarda bile ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Bu FPS değeri, sorunsuz oyun deneyimi için yeterlidir. Grafik ayarı düşürüldüğünde daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor.

Samsung Galaxy A37 Oyun Oynamak İçin Alınır mı?

Samsung Galaxy A37'nin oyun odaklı bir telefon olmadığını belirtelim. Dolayısıyla bu telefon, yalnızca oyun için alınabilecek bir telefon değildir. Eğer PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar oynuyorsanız tercih edebilirsiniz ancak yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlarda akıcı bir deneyim elde edemezsiniz. Bunun için Galaxy S26 gibi daha güçlü telefonlara veya RedMagic 11S Pro gibi oyun telefonlarını satın almak daha mantıklıdır.

Editörün Yorumu

Exynos 1480 işlemcisine sahip Samsung Galaxy A37'nin sosyal medyada gezinmek, internette araştırma yapmak, PUBG Mobile gibi güçlü donanım gerektirmeyen mobil oyunları oynamak gibi aktiviteler için yeterli bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Örneğin şu anda kullandığım telefonda Exynos 1380 işlemcisi bulunuyor. Genel telefon kullanımında herhangi bir kasma ile karşılaşmadım. Yüksek grafik kalitesine sahip olmayan mobil oyunlar da akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Eğer sizin de beklentiniz bu yöndeyse Galaxy A37 mantıklı bir tercih olabilir