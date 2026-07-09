Xiaomi 17T Pro vs Samsung Galaxy S25 FE! Hangisi Parasını Hak Ediyor?

Xiaomi 17T Pro mu Samsung Galaxy S25 FE mi satın alınmalı? İki telefon da işlemciden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddalı durumda. Bu nedenle karar vermek oldukça zor. Bu yazıda Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE karşılaştırması yaparak iki telefonu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Samsung Galaxy S25 FE, Xiaomi 17T Pro'dan daha düşük bir fiyat etiketiyle satılıyor. Peki, aradaki bu fiyat farkına değer mi? Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. İşte söz konusu telefonlara dair merak edilen detaylar!

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Neler?

Özellik Xiaomi 17T Pro Galaxy S25 FE Ekran Boyutu 6,83 inç 6,7 inç Ekran Teknolojisi AMOLED Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı 144Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1280 x 2772 piksel 1080 x 2340 piksel Ekran Parlaklığı 3500 nit 1900 nit İşlemci Dimensity 9500 Exynos 2400 RAM 12 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.67) ana kamera + 50 MP (f/3.0) periskop telefoto kamera + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera 50 MP (f/1.8) ana kamera + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera + 8 MP (f/2.4) telefoto kamera Ön Kamera 32 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) Batarya 7.000 mAh 4.900 mAh Hızlı Şarj 100W 45W

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17T Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3.500 nit parlaklık sunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy S25 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit parlaklık sunuyor.

Xiaomi 17T Pro, Galaxy S25 FE'den daha yüksek bir parlaklığa sahip ancak 1.900 nit, güneş ışığı altında ekranın rahatça görülebilmesi için yeterli. Yani iki telefon da dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bu arada Xiaomi 17T Pro, Galaxy S25 FE'den daha yüksek bir yenileme hızına sahip. Dolayısıyla Xiaomi'nin telefonu daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Dynamic AMOLED 2X ve AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde bile grileşme sorunu olmuyor. Bu ekranlar ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Xiaomi 17T Pro'nun Galaxy S25 FE'den daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi 17T Pro'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi, 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Galaxy S25 FE'de ise Exynos 2400 işlemcisi bulunuyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Dimensity 9500 işlemcisinde 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Exynos 2400 işlemcisinde ise 3.2 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek bulunuyor.

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin Oyun Performansı Nasıl?

Xiaomi 17T Pro, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 118 FPS, aksiyon oyunu Delta Force'u 115 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ortalama 52 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor.

Galaxy S25 FE, Call of Duty Mobile'ı ortalama 83 FPS, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS, Delta Force'u 56 FPS, Wuthering Waves'i ortalama 36 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 87 FPS, Genshin Impact'i ise ortalama 42 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada bazı telefonlarda bazı oyunlar için 120 FPS desteği bulunuyor. Bu desteğe sahip olmayan telefonlar, güçlü işlemciye sahip olsa bile oyunlarda en fazla 60 FPS değerine ulaşabiliyor.

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Galaxy S25 FE'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun f/1.67 diyafram açıklığı, Galaxy S25 FE'nin f/1.8 diyafram açıklığına kıyasla kameraya daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Bu durum, 17T Pro'un özellikle düşük ışığa sahip ortamlarda daha aydınlık fotoğraflar çekmesine imkân tanıyor. Periskop telefoto kamera tarafında ise 17T Pro, rakibinden daha yüksek bir çözünürlüğe sahip.

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T Pro'da 16 GB RAM mevcut. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Galaxy S25 FE, 8 GB RAM'e sahip. Telefonun depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor. iki telefonun da RAM ve depolama bakımından ihtiyaçları karşıladığını belirtelim.

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi 17T Pro, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Galaxy S25 FE'de 4.900 mAh batarya kapasitesi mevcut. Xiaomi 17T Pro 100W hızlı şarj, Galaxy S25 FE ise 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dolayısıyla Xiaomi 17T Pro hem daha uzun pil ömrü sunuyor hem de daha kısa sürede şarj olabiliyor.

Xiaomi 17T Pro ve Samsung Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 17T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 150 TL, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 67 bin 663 TL'ye satılıyor. Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 995 TL'ye satılıyor.

Xiaomi 17T Pro 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı: 52.150 TL

52.150 TL Xiaomi 17T Pro 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı: 67.663 TL

67.663 TL Galaxy S25 FE 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı: 34.995 TL

Xiaomi 17T Pro mu Samsung Galaxy S25 FE mi Satın Alınmalı?

Sizin için oyun performansı önemliyse Xiaomi 17T Pro'yu tercih etmelisiniz çünkü bu telefon, oyunlarda Galaxy S25 FE'ye kıyasla çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor. Bu arada Galaxy S25 FE'nin de çoğu mobil oyunu kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Xiaomi'nin telefonu, rakibinden daha yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Xiaomi 17T Pro'nun 100W hızlı şarj desteği sayesinde daha kısa sürede şarj olduğunu da belirtelim. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'yu tercih etmek daha mantıklı olacaktır ancak bütçe kısıtlıysa Galaxy S25 FE de satın alınabilir. Bu telefon da günlük kullanımda ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Editörün Yorumu

Oyun performansını, şarj hızını ve batarya kapasitesini göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17T Pro'nun bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Bu sebepten dolayı iki telefon arasında kalsam Xiaomi 17T Pro'yu terci hederdim. Eğer bütçe kısıtlıysa Samsung Galaxy S25 FE'yi satın alırdım. Bu telefon da günlük kullanımda ihtiyaçlarımı karşılayacaktır.