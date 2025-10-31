Epic Plane Evolution APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir uçak sürme oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, bir uçağı bir sapan mekanizması (slingshot mechanism) kullanarak fırlattığınız ve çeşitli ortamlarda yönlendirdiğiniz, fizik tabanlı bir uçuş oyunudur.

Oyuncular, havadayken uçağın eğimini ve açısını ayarlayarak momentumu korumalı ve engellerden kaçınmalıdır.

Oyunun ana döngüsü uçakları fırlatma, yükseltme ve yeni mesafeler fethetme üzerine kuruludur.

Fizik tabanlı bir uçuş oyunu olan Epic Plane Evolution APK, uçuş ve uçak geliştirme içerikleriyle ön plana çıkıyor. Sapan mekanizmasını kullanarak uçabildiğiniz bu oyunda, amacınız oldukça basittir. Uçağınızı geliştirin, stratejik kontroller yapın ve uçağınızın menzilini en üst noktaya çıkarın.

Epic Plane Evolution APK, uçak gelişimini oldukça ön planda tutmaktadır. Uçakları fırlatın, yükseltin ve yeni mesafeler keşfedin. Yapacağınız tek şey bu. Kısa menzili artırmak için parçaları birleştirin, motor yükseltmesi yapın ve en uzun yolculuğunuzu yapmaya çalışın.

Havadayken, momentumu korumak ve daha uzun girmek için uçağın açısını doğru ayarlamalısınız. Uçuş esnasında stratejik kararlar alın, rüzgar akımlarını takip edin ve mesafenin sınırlarını zorlayın.

Epic Plane Evolution APK İndir

Oyundaki her uçuşunuz için para kazanacak ve yükseltmelerinizi topladığınız paralarla yapacaksınız. Yükseltmeleri test etmek için sadece normal uçuşlar değil, aynı zamanda günlük görevlere de katılabilirsiniz.

Siz de havacılık oyunlarından hoşlanıyorsanız, Epic Plane Evolution APK indirin ve kendi uçağınızı oluşturarak en uzun mesafeyi katetmeye çalışın!