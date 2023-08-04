Epic Games İndirme Hızı Artırma Nasıl Yapılır?

Epic Games indirme hızı artırma yolları, popüler dijital oyun mağazasından satın aldığı oyunu indirirken sorun yaşayan oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, daha yüksek hızda oyun indirmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde Epic Games indirme hızı nasıl artılır sorusunu yanıtladık. Eğer siz de popüler dijital oyun platformundan oyun indirirken problem yaşıyorsanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Epic Games İndirme Hızı Artırma Yöntemleri

Epic Games'in sunucularını kontrol edin.

VPN'i devre dışı bırakın.

İnternet kullanan programları kapatın.

"İndirmeleri Kısıtla" seçeneğini kapatın.

Farklı DNS sunucusu kullanın.

Ağ sürücüsünü güncelleyin.

Kablolu internet bağlantısı kullanın.

Modemi kapatıp açın.

Antivirüsü kapatın.

Epic Games'in Sunucularını Kontrol Edin

Epic Games Store üzerinden oyun indirirken sorun yaşıyorsanız bunun sebebi sunucular olabilir. Sunucularda meydana gelen bir problem, düşük hızda oyun indirmenize yol açabilir. Bu sebepten ötürü Epic Games sunucu durumu sayfasını ziyaret edin.

VPN'i Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yüklü olan VPN programı, internet hızı konusunda sorun yaşamanıza yol açıyor olabilir. Bu nedenden dolayı VPN yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

İnternet Kullanan Programları Kapatın

İnternet kullanan programlar, internet hızının düşmesine neden olur. Bu da oyunun çok daha uzun sürede inmesine yol açar. Dolayısıyla arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

"İndirmeleri Kısıtla" Seçeneğini Kapatın

Epic Games Launcher'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar menüsüne girin.

"İndirmeleri Kısıtla" seçeneğini kapatın.

Farklı DNS Sunucusu Kullanın

Görev çubuğunda arama butonuna tıklayın.

"Ağ Bağlantılarını Görüntüle" seçeneğini seçin.

İnternet ağının üzerine sağ tıklayın.

"Özellikler" yazısına tıklayın.

"İnternet Protokolü Sürüm 4" seçeneğine tıklayın.

"Özellikler" butonuna basın.

"Aşağıdaki DNS Sunucu adreslerini kullan" seçeneğini seçin.

Bir DNS sunucusu girin.

"Tamam" butonuna basın.

Ağ Sürücüsünü Güncelleyin

Ağ sürücüsü güncel değilse internet bağlantısında birtakım problemler yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı güncelleme işlemi yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem mevcut. İlk yöntemde öncelikle Aygıt Yöneticisi'ni açın ve "Ağ bağdaştırıcıları" seçeneğine çift tıklayın.

Ağ sürücüsüne sağ tıklayıp "Sürücüyü Güncelleştir" seçeneğine basın. Ekranda yer alan talimatları uygulayarak güncelleme işlemini yaparsanız. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Driver güncelleme programları, güncel olmayan sürücüleri bulup günceller.

Kablolu Internet Bağlantısı Kullanın

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız ve oyun indirme hızında sorun yaşıyorsanız kablosuz internet ağ yerine kablolu internet bağlantısı tercih edin çünkü Wi-Fi kalitesi düşükse daha düşük hızda indirme işlemi gerçekleşir.

Modemi Kapatıp Açın

Modemi kapatın ve cihazın fişini çıkarın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin fişini takın ve cihazda yer alan güç butonuna basın. Bir süre sonra internet bağlantısı sağlanacaktır. İndirme hızının yükselip yükselmediğini kontrol edin.

Antivirüsü Kapatın Bilgisayarın güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan antivirüs programları zaman zaman arka planda güncelleme yapabilir. Güncelleme esnasında çeşitli boyutlarda dosya indiren güvenlik yazılımları, oyunun daha düşük hızda inmesine neden olur. Dolayısıyla antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Bu rehberde Epic Games indirme hızı nasıl artırılır sorusunu cevapladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, indirme hızının yükselmesine yardım edecektir.