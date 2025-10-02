Elektrikli araç sahipleri için bir numara olan Eşarj Mobil APK, size en yakın şarj istasyonunu gösterir ve şarj işlemlerinin tamamını uygulama arayüzünden yönetmenize olanak tanır.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Eşarj, kendisini Türkiye'nin ilk ve en hızlı şarj istasyon ağı operatörü olarak tanımlamaktadır. Uygulama, elektrikli araç sürücülerine bu ağa erişim ve yönetim sağlamak için tasarlanmıştır.

Uygulamanın temel amacı, elektrikli araç sürücülerinin en yakın Eşarj şarj istasyonunu bulmalarını, istasyonların doluluk durumlarını kontrol etmelerini ve şarj işlemlerini başlatıp sonlandırmalarını sağlamaktır.

Uygulama, teknik bir araç olmasına rağmen, kullanıcı yorumlarında sıklıkla şarj birim fiyatlarının yüksekliği konusunda eleştirilmekte ve diğer sağlayıcılara göre pahalı bulunduğu yönünde geri bildirimler almaktadır.

Eşarj Mobil APK, Türkiye'nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu operatörü olarak karşımıza çıkıyor. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Eşarj uygulaması, elektrikli araç sahipleri için geliştirilmiş mükemmel bir istasyon ağıdır. Aracınızı şarj etmek için size en yakın noktaları görüntüleyebilir ve doluluk durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Elektrikli araç sürücülerinin en yakın şarj istasyonunu bulmasına olanak tanıyan bu uygulama, birçok farklı özelliğiyle kapsamlı bir deneyim sunmaktadır. Aracınızı uygulamaya bağlayabilir, şarj doluluk oranını görüntüleyebilir ve ödemeyi online bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Kapsamlı filtreleme seçenekleri sayesinde, aracınıza en uygun istasyonu bulabilirsiniz. Bazı istasyonlar tüm araçlara uyumlu olsa da, bazıları özel araçlara hizmet vermektedir. Aracınızda bulunan şarj soketini öğrenmeli ve istasyon ararken uyumluluğa dikkat etmelisiniz.

Eşarj Mobil APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzüyle karşımıza çıkan Eşarj Mobil APK, tüm özellikleri sade ve basit sekmelerle sunmaktadır. Aracınızı şarja bağladıktan sonra tüm işlemleri telefonunuzdan yapabilir ve uzaktan şarj işlemini durdurabilirsiniz.

Dilerseniz Eşarj kart kullanabilir ve aracınızı uygulamaya kaydedebilirsiniz. Bu sayede, hem aracınızın tüm özelliklerini görüntüleyebilir hem de ödeme işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Siz de Eşarj Mobil APK indirin ve size en yakın şarj istasyonunu rahatlıkla bulun!

Eşarj Mobil Uygulaması Özellikleri

En yakın şarj istasyonunu görüntüleme

Uzaktan şarj işlemini yönetme

Online ödeme seçenekleri

Kullanıcı dostu arayüz

Arama filtreleme seçenekleri

Eşarj Card oluşturma

Aracın şarjını arayüzden kontrol etme