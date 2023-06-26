Elektrikli Arabaların Avantajları Nelerdir?

Elektrik enerjisiyle çalışan elektrikli arabalar, 2021’de 6.6 milyona yakın satışla piyasayı canlandırdı. Elektrikli arabalara artan bu ilgi, iklim değişikliğiyle daha belirgin hale geldi.

Sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarına ilgide büyük oranda arttı. Özellikle elektrikli arabaların geleneksel otomobillere kıyasla çevre dostu olduğu düşünüldüğünde ilginin artması da normal diyebiliriz.

Elektrikli Arabaların Avantajları

Son teknolojiyle tasarlanan elektrikli arabaların avantajları şunlardır:

1. Konforlu Sürüş Keyfi

Elektrikli arabalar;

Sessiz sürüş,

Hızlı tepki verme süresi,

Seri hız değişimi gibi özelliklerden oluşuyor.

Elektrikli arabalar, anlık tork üretiyor. Bundan dolayı da sürüş, taşıma ve tepki verme konforunun geliştirildiği ağırlık merkezinden oluşuyor. Bu durumda elektrikli arabaları klasiklere kıyasla çok seri hızlandırıyor ve yavaşlatıyor.

2. Düşük Bakım Masrafı

Elektrikli arabalar, direkt bataryadan güç alıyor. Bu da basit motor kurulumuyla üretilmelerini sağlıyor. Böylelikle elektrikli arabaların bakım masrafları büyük ölçüde azalmaya başlıyor.

3. Düşük Yakıt Maliyeti

Elektrikli arabaların şarj maliyeti, geleneksel araçların mazot ve benzin tutarına kıyasla yüzde 75 tasarrufludur. Elektrikli arabaları yaygın kullanan ülkelerin petrol ürünleri açısından dışa bağımlılıkları azalıyor. Elektrikli arabaların hem ulusal hem de kişisel olarak ekonomiye büyük katkısı var.

4. Çevre Duyarlılık

Elektrikli arabalarda şanzıman, debriyaj ve egzoz borusu bulunmuyor. Elektrikli arabaları dizel ve benzinliden ayıran en önemli özellikse egzoz borusu, debriyaj ve şanzımanının olmamasıdır. Sürdürülebilirlik noktasında da elektrikli arabalar etkin rol oynuyor.

5. Şarj İstasyonu Bulma Kolaylığı

Ülkemizde şarj istasyonlarının sayısı her geçen gün daha çok artıyor. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul’da son dönemde şarj istasyonlarındaki artış net şekilde gözlemlenebiliyor.

Elektrikli arabalar; ev, benzin istasyonu, AVM gibi yerlerde kolayca şarj yapılabiliyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesi şarj üniteleriyle tiplerinde büyük gelişmelerin yaşanmasını sağladı.

Elektrikli Arabalar Nasıl Çalışır?

Birçok kişi ilk etapta elektrikli arabaların karışık çalışma prensibine sahip olduğunu düşünüyor. Fakat bu durum tamamen yanlıştır. Çünkü elektrikli arabaların çalışma prensibi çok basittir.

Elektrikli arabalar, az sayıda aksamdan oluşuyor. Elektrikli arabalar; doğrusal akımı alternatif akıma dönüştüren kinetik enerjiyle çalışıyorlar. Elektrik araçlar;

Kontrol,

Elektrik motoru,

Batarya ünitesinden oluşuyor.

Elektrikli araçların lityum iyon pilli bataryasında depoladığı doğru akım sonrasında kontrol ünitesinden geçiyor. Kontrol ünitesinden geçen akımda motora ulaşıyor. Kontrol ünitesi, doğru akımı alternatif akıma çeviriyor. Böylelikle motor, kinetik enerji üretmeye başlıyor.

Elektrikli Arabalar Nasıl Şarj Edilir?

Elektrikli arabalar; 3 farklı şekilde şarj ediliyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Seviye 1

Ev tipi şarj seçeneği şeklinde isimlendirilen Seviye 1, 120 Volt’luk enerjiye sahip prizle arabanın şarj edilmesini sağlıyor. Evlerdeki elektrik prizleriyle şarj edilebilir.

2. Seviye 2

240-400 Volt arasında enerjiden oluşan prizlerde elektrikli arabaların şarj edilmesini Seviye 2 ifade ediyor. 240-400 Volt değerlerine sahip olan şarj alanları; elektrikli arabaların şarj istasyonlarıdır. Eğer eviniz müsaitse elektrikli araba şarj istasyonunu evinize de kurabilirsiniz.

3. Seviye 3

Seviye 3; doğru akım kullanılarak araçların hızlı şekilde DC tipi şarj üniteleriyle şarj edilmesini ifade ediyor. Seviye 3’te hızlı şarj; 400-600 Volt arasında gerçekleşiyor.

Elektrikli araçların şarj edilme süresi; şarj seviyesi, marka ve modele bağlı olarak değişiyor. Seviye 1’deyken elektrikli arabalar; 7-29 saat arasında şarj oluyor.

Seviye 2’deyken batarya dolum süresi maksimum 10 saattir. Hızlı şarj olarak isimlendirebileceğimiz Seviye 3’teyse elektrikli arabalar 30 dakikada şarj olabiliyor.

Elektrikli araçlar, 100 km’lik mesafede 18 kWh enerji harcıyor. Diğer araçlardaysa 1 litrelik benzinin karşılığı 10 kWh’dir. Bu verilerden yola çıkarak; elektrikli araçlar, yanmalı motordan oluşan araçlara kıyasla 6 kat tasarruflu diyebiliriz.