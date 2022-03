Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea

Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Türkiye haritası Road to Black Sea indir diyerek, Karadeniz yollarına çıkabilirsiniz.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea, ETS 2 Türkiye haritası içeren resmi DLC. Windows PC’ye indirip oynayabileceğiniz en iyi kamyon simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritasını istiyorsanız, geliştiricinin 2019’da çıkardığı bu DLC’yi indirmeniz gerekiyor. Zengin bir içeriği kullanıcıların karşısına getiren Road to the Black Sea genişleme paketi Türkiye haritasınıda oyun içerisine getiriyor. Genişleme paketi sayesinde oyuncular Türkiye illeri üzerinde özgürce gezebilecek, eğlenceli anlar yaşayabilecekler. Sürükleyici oynanışı ile beğenileri toplayan oyun, hala güncelleme almaya devam ediyor.

SCS Software tarafından geliştirilen, bilgisayarda en çok indirilip oynanan kamyon simülatörü Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye haritası modu uzun süredir indirilmeye açık. 2019’da oyunun geliştiricisinden sürpriz Türkiye haritası müjdesi geldi. Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea olarak Steam üzerinden duyurulan yeni DLC’nin içeriğinde senelerdir beklenen Türkiye haritası bulunuyor. Romanya ve Bulgaristan dışında Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul’a açılan kapı Trakya bölgesi ile sınırlandırılmış olsa da artık resmi olarak Türkiye haritası mevcut. Karadeniz’in yanı sıra doğal kıyı şeridi olan yollarda sürüş deneyimi yaşatan DLC’nin indirme bağlantısına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Nasıl İndirilir?

Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritasını kapsayan DLC’yi oynamak için, Euro Truck Simulator 2 oyununun yüklü olması gerekmektedir. Yukarıdaki indirme bağlantısı üzerinden Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritası Steam sayfasına hızlıca ulaşabilir, DLC'yi indirebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi - Windows 7

İşlemci - Çift çekirdek işlemci 2.4 GHz

Bellek - 4 GB

Ekran Kartı - GeForce GTS 450-sınıfı (Intel HD 4000)

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi - Windows 7/8.1/10 64-bit

İşlemci - Dört çekirdek işlemci 3.0 GHz

Bellek - 6 GB

Ekran Kartı - GeForce GTX 760-sınıfı (2GB)

Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea Özellikleri