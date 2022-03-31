Euro Truck Simulator 2 özellikle ülkemizde çok fazla oyuncu sayısına sahip bir tır simülatör oyunu. Oyuncular bazen oyunda daha kolay para kazanmanın ve daha fazlası için internette hileleri araştırabiliyorlar. Yerel kaynaklar sınırlı olduğu için artık endişelenmenize gerek yok. Bu yazımızda size çok sayıda avantaj elde edebileceğiniz tüm ilgili hilelerin bir listesini sunuyoruz. ETS 2'de para, polis, yorgunluk, zaman transferi, ışınlanma ve çok daha fazlası için bu hilelerden yaralanabilirsiniz. İşte Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) tüm hileler!

Euro Truck Simulator 2 Hileleri Neler?

g_police 0 or 1 - Haritada polis istemiyorsanız bu komut 0'da polisleri oyundan çıkarır, 1'de tekrar açar.

g_fatigue 0 or 1 - ETS 2'de 0'da yorgunluğu kapatır, 1'de tekrar açar.

g_traffic 0 or 1 - Yoldaki arabaları 0'da kapatır, 1'de tekrar açar.

g_set_time [hour] [minutes] - Euro Truck Simulator 2'de istenilen süreyi ayarlar. Sadece saat bilgisi girebilirsiniz. Bu hile kodu her zaman zamanı ileri taşır. Saati 17:00'den 18:00'e aktarırsanız 23 saat geçmiş olacaktır. Örnek: g_set_time 21 30

warp [value] - Aracınızın hızını belirler. Örneğin 0.8, yüzde 80 daha hızlı bir ilerleme kaydetmenizi sağlar. Her şeyden önce, sadece arabaların hareketini etkiler bu kod.

g_minicon 1, then g_fps 1 - Hile ekranını kapattıktan sonra ETS 2'de sol üst köşede minyatür bir bölüm açacaktır. FPS değerini ve diğer teknik verileri buradan görebilirsiniz.

g_income_factor [value] - Gelir oranınızı bu kod ile değiştirebilirsiniz. Kazanacağınız para miktarını birçok kez artırmanıza izin verir bu kod.

Euro Truck Simulator 2'deki komutları kullanmak için konsolu etkinleştirmeniz gerekecek. Kodları kullanmaya başlamak için "Belgelerim"i açın ve orada ETS 2 oyun klasörünü bulun. Herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanarak g_console "0" öğesini g_console "1" olarak değiştirmeniz gereken config.cfg dosyasını bulun. Konsolu kodlar için açmak için, ETS 2 oynarken ~ tuşuna basın. Bu konsolu aktive etmek için oyun dilinin İngilizce olması gerekiyor. Bu nedenle konsol açılmazsa dili değiştirmeyi deneyin. Açtıktan sonra gerekli komutu girin ve Enter tuşuna basın.

Euro Truck Simulator 2 dosyaları düzenlenerek de tüm hileler elde edilebilir. Bunun için yukarıda bahsedilen config.cfg belgesine ihtiyacınız var. ETS 2'nin çeşitli özellikleri değiştirilerek düzenlenebilen birçok parametre içerir. Bunların isimleri yukarıdaki tabloda listelenen kodlarla örtüşmektedir. İhtiyacınız olan her şeyi değiştirin, dosyayı kaydedin ve oyunu başlatın. Bu kadar! Ancak elle girmek istiyorsanız yukarıda yer alan yöntemden yaralanabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Bedava Yakıt Alma Hilesi

Bedava yakıtı kodla değil, Euro Truck Simulator 2'deki bir açığı kullanılarak alabilirsiniz. Bunu uygulamak için bir benzin istasyonuna gitmeniz ve ardından kamyonunuzun yakıt rezervlerini yenilemeye başlamanız gerekir. Depo dolduğunda, her zamanki gibi hemen ayrılmayın, bunun yerine oyunu kaydedin ve çıkın. Ardından ETS 2'yi tekrar açın, önyükleyin ve çıkın. Yakıt ikmali, genellikle ayrılırken olduğu gibi, yakıt için sizden para almayı unutacaktır. Böylelikle konsol komutlarını kullanmadan bedava benzin almış olacaksınız.

Euro Truck Simulator 2 Işınlanma Hilesi

Hileler için konsolu etkinleştirdiyseniz, klavyenin üst satırındaki 0 ​​(sıfır) düğmesine basmak serbest kamera modunu etkinleştirir. Bu sayede Euro Truck Simulator 2 dünyasında bir kamyona bağlı olmadan dolaşabilirsiniz. Numpad tuşlarını kullanarak kameranın hareketini kontrol edebilirsiniz. Kontrol şu şekilde yapılır: 8, 4, 5, 6 düğmeleri sizi sırasıyla ileri, sola, geri ve sağa hareket ettirir ve 9 ve 3 tuşları sizi yukarı veya aşağı hareket ettirir. ETS 2'de fare ile de etrafa bakabilirsiniz.

Eğer kamera çok yavaş hareket ediyorsa Euro Truck Simulator 2'de g_flyspeed [value] hile kodunu kullanın. Temel hız sırasıyla 100 sayısına karşılık gelir, value kısmına 200 yazdığınızda 2 kat daha hızlı hareket edeceksiniz. ETS 2 oyununun bazı sürümlerinde buna ihtiyaç bile yoktur. Oyun Ayarlar kısmında kendisi bu seçeği size sunar. Gelelim ışınlanma mevzusuna...

Kamera modunda F9 butonunu kullanarak kamyonunuzu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Euro Truck Simulator 2, sizi her yere götüren bir goto [coordinate] hile kodu sağlar. Örneğin: goto -44831.8; 112.729; -40232.4 (sırasıyla x, y ve z). 1.11.1 sürümünden itibaren, bu komut şehir adlarıyla da kullanılabilir: Berlin'e gittiğinizde, hemen ETS 2'de Berlin'e transfer olursunuz. Bu, koordinatları girmekten çok daha kolaydır.

ETS 2 Nedir? Bizlere Neler Sunuyor?

Euro Truck Simulator 2, SCS Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simülasyonudur. 19 Ekim 2012'de Microsoft Windows için çıkmış olan oyun günümüz Avrupa'sını temel alarak dizayn edilmiştir. Oyunda Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault ve Mercedes-Benz olmak üzere 7 adet lisanslı kamyon markası bulunmaktadır. Ekleyeceğiniz modlarla bu sayısı özgürce arttırabilirsiniz. Yayınlanan güncellemeler ile yeni model çekiciler oyuna dahil edilmekte, oyun dinamikleri daha da geliştirilmektedir.

Buna örnek olarak 1.4.8 güncellemesi ile Iveco Stralis Hi-Way, 1.7.0 güncellemesi ile Yeni Volvo FH, 1.14.2 güncellemesi ile de DAF XF Euro 6 ve Mercedes-Benz Actros MP4 çekicileri oyuna dahil edilmiştir. SCS Software sitesinden yaptığı açıklamalar ile oyunculara gelecek güncellemelerde ne gibi değişiklikler yapılacağını bildirmektedir. Ayrıca oyuna ek olarak pek çok indirilebilir içerik paketi çıkarılacağı yapılan önemli açıklamalar arasındadır. İlk indirilebilir içerik paketi Doğu Avrupa (Going East!) harita genişletmesidir.

Devamında İskandinavya ülkelerini kapsayan (Scandinavia) bir harita genişletme olanağı daha sunulmuştur. Euro Truck Simulator 2 pek çok oyun/inceleme sitesi tarafından Yılın Simülasyonu seçilmiştir. 5 Aralık 2019'da yayınlanan Road to Black Sea DLC'si ile Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye de üç şehirle (Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası) oyuna dahil olmuştur. Son sürüm yani 1.38 ile gerçekçi ses motoru ve cam açma gibi birçok yenilik eklenmiştir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.