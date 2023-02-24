F-Secure VPN, sınırsız bant genişliği sunan reklamsız VPN uygulamasıdır.

Erkan Calp - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

F-Secure VPN, hem telefon hem de tabletinizde güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz reklamsız bir VPN uygulamasıdır. Hacker ve tehlike saçan uygulamalardan sizi korur ve her davranışınızı izleyen web sitelerinden sizi uzak tutar.

F-Secure VPN İndir

Büyük güvenlik şirketleri arasında bulunan F-Secure tarafından geliştirilen VPN aracı, sınırsız bant genişliği sunan, reklam içermeyen, kayıt tutmayan oldukça güvenli bir VPN uygulaması. Gelen ve gönderilen tüm trafiği bulut ortamdan gerçek zamanlı olarak tarayan ve tüm tehlikeli içerik ve verileri engelleyen uygulama, banner’larla dolu internet sitelerinden sizi korur.

Amerika, İngiltere, Almanya ve Finlandiya’daki VPN sunucularına bağlanmanıza yardımcı olur. Bu sayede ülkemizde engellenen veya sadece yurt dışında hizmet veren sitelere kolay ulaşmanızı sağlar.

F-Secure VPN’in tüm özelliklerini bir hafta boyunca hiçbir ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Bu süre sonunda aylık (4.99 dolar) veya yıllık (29.99 dolar) abonelik modellerinden birini tercih ederek bu eksiksiz VPN uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.

F-Secure VPN Özellikleri