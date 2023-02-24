F-Secure VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,034
- DOSYA BOYUTU 4.20 MB
- Üretici F-Secure
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F-Secure VPN, sınırsız bant genişliği sunan reklamsız VPN uygulamasıdır.
F-Secure VPN, hem telefon hem de tabletinizde güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz reklamsız bir VPN uygulamasıdır. Hacker ve tehlike saçan uygulamalardan sizi korur ve her davranışınızı izleyen web sitelerinden sizi uzak tutar.
F-Secure VPN İndir
Büyük güvenlik şirketleri arasında bulunan F-Secure tarafından geliştirilen VPN aracı, sınırsız bant genişliği sunan, reklam içermeyen, kayıt tutmayan oldukça güvenli bir VPN uygulaması. Gelen ve gönderilen tüm trafiği bulut ortamdan gerçek zamanlı olarak tarayan ve tüm tehlikeli içerik ve verileri engelleyen uygulama, banner’larla dolu internet sitelerinden sizi korur.
Amerika, İngiltere, Almanya ve Finlandiya’daki VPN sunucularına bağlanmanıza yardımcı olur. Bu sayede ülkemizde engellenen veya sadece yurt dışında hizmet veren sitelere kolay ulaşmanızı sağlar.
F-Secure VPN’in tüm özelliklerini bir hafta boyunca hiçbir ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Bu süre sonunda aylık (4.99 dolar) veya yıllık (29.99 dolar) abonelik modellerinden birini tercih ederek bu eksiksiz VPN uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.
F-Secure VPN Özellikleri
- Tüm trafiği bulut ortamdan gerçek zamanlı tarıyor.
- Tehlikeli içeriklerden korur.
- 4 farklı ülkenin VPN sunucularına bağlanır.
F-Secure VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 432
- DOSYA BOYUTU 8.50 MB
- Üretici F-Secure
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F-Secure Freedome VPN, internette anonim olarak gezinmenizi sağlayan güvenli, hızlı ve reklamsız vpn uygulamasıdır.
F-Secure VPN, internette iz bırakmadan gezinmenizi sağlayan, engelli veya ülkemizde hizmet vermeyen web sitelerine hiçbir ayarla uğraşmadan kolaylıkla girmenizi sağlayan bir VPN uygulamasıdır.
F-Secure VPN İndir
VPN uygulaması, gelen ve giden tüm internet trafiğini bulutta gerçek zamanlı olarak tarayan, gizliliğinizi açığa çıkaracak tüm zararlı web sitelerine girişinizi engelleyen tam özellikli bir VPN uygulamasıdır. Amerika, İngiltere, Almanya, Finlandiya’daki VPN sununcularına bağlanarak kendinizi yurt dışında gibi gösterebilir ve her türlü web sitesine güvenli bir şekilde erişebilirsiniz.
Sınırsız bant genişliği sunarak internette özgürce gezinmenize izin veren uygulama sizi hacker’lardan ve verilerinizi toplayan reklam içerikli sitelerden korur.
Herhangi bir kayıt veya ayar gerektirmeyen bir VPN uygulaması olan F-Secure VPN’i bir hafta boyunca ücretsiz olarak kullanabilir, aylık 4.99 dolar veya yıllık 29.99 dolar ödeyerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Bağlantılarınızı şifreleyen, tamamen anonim olmanızı sağlayan ve kişisel verilerinizi çalmaya çalışan kişilerden koruyan bu VPN uygulamasını kesinlikle denemelisiniz.
F-Secure VPN Özellikleri
- Ücretsiz deneme
- Engelli sitelere hızlı bağlantı
- Bağlantı şifreleme
- Anonim bir şekilde internet sitelerinde dolaşma.