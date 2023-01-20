Her internet kullanıcısının bir vazgeçilmezi olan VPN'ler dünden bugüne artış göstermektedir. Özellikle ülkelerin sosyal ve politik nedenlerinden dolayı internette bazen kısıtlamalar mevcut olabiliyor. Bu nedenle internet kullanıcıları çeşitli yazılımlarla VPN kullanmak durumunda kalıyor. Peki, kısa bir bilginin ardından VPN İnternet hızını düşürür mü? Gelin birlikte bakalım.

VPN Kullanmak İnternet Hızını Düşürür mü?

Kısa cevap evet. Peki VPN kullanmak internet hızına neden düşürüyor? Aslında bakacak olursak internet hızını düşüren birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenler arasında çoğunlukla yoğun ağ kullanımı yani bir internet ağının çok fazla cihaz tarafından talep görmesinden ve network'ün bu talebi arz edememesinden kaynaklanıyor.

İnternet hızının sadece yoğunluk değil aynı zamanda çeşitli nedenler de sebep olabilmektedir. Bu sebepler arasında server'ın çok fazla kullanıcı tarafından talep görmesi ya da sunucuların bağlandıkları ülkelerin çok uzağında olmasından kaynaklanabilir.

Örneğin, Türkiye'de yaşayan bir kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne VPN ile bağlanmak istediğinde internet hızı 100 megabit olsa dahi normal internet hızından daha yavaş bir internet hızıyla karşı karşıya kalacaktır.

İnternet hızı ne anlama geliyor daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Hatta iyi bir internet kullanıcısının VPN nedir, ne işe yarar ve VPN nasıl çalışılır? Öğrenmesi gerektiğini en iyi VPN'lerin hangileri olduğunu bilmesi gerektiği neredeyse tüm kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir.

Öyle ki günümüzde birçok nedenden dolayı internete erişimimiz kısıtlanabilir bu nedenler yüzünden internette bağımsız bir şekilde ve gizli bir şekilde dolaşmak için başvuracağınız en iyi çözümler arasında VPN kullanmak yer almaktadır. Peki VPN kullandığınız zaman internet hızınız yavaşlıyorsa VPN internet hızı nasıl arttırılır? Gelin yakından bakalım.

VPN Kullanırken İnternet Hızı Nasıl Arttırılır?

VPN kullanırken İnternet hızını arttırmak istiyorsanız yapacağınız ilk şeylerden biri premium bir VPN kullanmak ya da modeminizi yeniden başlatmanız VPN'e ara ara tekrar yeniden bağlanmanız protokol ayarlarını değiştirmeniz gibi çözümler bulunmaktadır. Bu çözümleri sadece biri tam anlamıyla %100 işe yaramayabilir.

Bu nedenle VPN kullanırken yapmanız gereken şeylerden biri bu işlemlerin hepsini bir arada yapmaktır. Gerekirse Wi-Fi yerine kablolu yani LAN bağlantısı kullanmak gerekebilir. Son olarak yoğunluğun az olduğu bir sunucu ya da VPN seçerseniz VPN kullanırken internet hızınız yükselecektir.

Bu içeriğimizde VPN kullanmak İnternet hızını düşürür mü ve daha fazlasını sizler için derledik. Peki Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler hangi çözüm yollarını kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayınız.