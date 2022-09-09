VPN Nedir, Ne İşe Yarar?

İnternet dünyasında gizlilik denince akla gelen ilk şeylerden biri de VPN'dir. Hemen hemen her gün herkesin kullandığı VPN’ler, özellikle Çin, Rusya gibi ülkelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Günümüz dünyasında ülkelerin aldığı politik kararlar ile bazı web sitelerine giriş yasaklanmıştır, insanlar da bu soruna çözüm olarak ilk iş olarak VPN kullanmayı tercih etmektedir. Peki, sıklıkla kullanılan VPN nedir, ne işe yarar, gerçekten güvenli mi? VPN yerine neyi tercih edebilirsiniz gelin şu sorulara detaylı bir şekilde bakalım.

VPN Nedir?

İngilizce açılımı: Virtual private Network olan VPN Türkçe karşılığı sanal özel ağ anlamına gelmektedir. VPN'in asıl amacı kullanıcıları sanal dünyada gizli tutmaktır, internet kullanan kullanıcıların birçoğu hayatının bir döneminde VPN kullanmıştır.

Ancak, VPN'lerin birçoğu ücretli olduğu için kullanıcılar ücretsiz VPN araştırmaya başlamış ve en iyi ücretsiz VPN programlarını ücretli VPN'lerin yerine tercih etmiştir ama bir çoğu VPN nasıl çalışır bilmemektedir.

VPN Nasıl Çalışır?

Günümüzde milyarlarca kişi internet kullanmakta ve bir o kadarda VPN'leri hayatının bir döneminde kullanıyor. Ancak, VPN'lerin nasıl çalıştıklarına dair pek bir şey bilmiyorlar. VPN'ler kullanıcıların bulunduğu ülkenin internet ağından yararlanarak başka bir ülkenin internet ağına bağlanması ile çalışır.

Yani kullanıcı IP'sini farklı bir IP adresine bağlanarak işlem yapması ile gerçekleşir. Tabî bu durumu tam anlamı ile kavramak istiyorsanız internet nedir, nasıl çalışır? ve bilgisayarlar nasıl çalışır? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü VPN'lerin çalışma mantığı Bilgisayar ve internetin çalışma mantığından geçer.

Örnekleri biraz daha somutlaştırmak gerekirse IP'ler kullanıcıların birer T.C. kimlik numarası olarakta nitelendirilebilir, yani sizin kullandığınız IP adresiniz sadece size aittir. Yaptığınız tüm işlemler Bu adres üzerinden yürür bu nedenle bir nevi sizin internetteki T.C kimlik numaranız IP’lerdir. VPN'lerin çalışma mantığını bir örnekle açıklamak daha somut bir anlatım olacaktır.

Örneğin: Çin'deki bir kullanıcının IP adresi "77.865.101.1" ve bu kullanıcı ülkesi üzerinden bir web sitesine girmeye çalıştığı zaman kendi devleti tarafından politikalar nedeniyle web sitesini ziyaret etmesine izin verilmeyebilir. Çin'deki internet kullanıcısı VPN üzerinden IP adresini değiştirerek Almanya'ya bağlanır ve bu sayede girmek istediği web sitesine girebilir.

Aslında kullanıcı web sitesine Almanya'dan girmiş olacaktır ancak Çin'den kontrol edebilir tabî VPN normal internete göre çok daha yavaş çalışacaktır. Çünkü kullanıcı ilk olarak Çin'den Almanya'ya daha sonra da istediği Web sitesinin sunucusuna yani başka bir ülkeye bağlanacaktır. Bir nevi VPN tünel gibi nitelendirilebilir. VPN nedir, VPN nasıl çalışır kısaca bu şekilde özetlenebilir.

VPN Nasıl Kullanılır?

İlk olarak tercih ettiğiniz VPN programını cihazınıza kurun.

Daha sonra hangi ülkeye bağlanmak istediğinizi seçin.

Bağlan seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

Eğer tarayıcınız açıksa kapatıp tekrar açın.

Bağlandı işaretini gördükten sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

Bazı kullanıcılar VPN nasıl kullanılır bilmemektedir ve VPN programlarına güvenmemektedir. Fakat,VPN kullanmak uygulamanın arayüzü basit olduktan sonra oldukça kolaydır.

VPN Güvenilir Mi?

İnterneti milyarlarca kişi kullanmakta ve bir o kadar da kişi VPN kullanmaktadır. Birçok kullanıcı VPN %100 güvenilir olduğunu sanmaktadır, sanılanın aksine VPN %100 güvenilir olamaz. Çünkü yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi kullanıcı IP adresini değiştirse dahi o kullanıcının VPN kullanıp kullanmadığı tespit edilebilir.

Örneğin: Kullandığınız bir VPN ile farklı bir ülkeye bağlandınız ve istediğiniz işlemi gerçekleştirdiniz. Ancak, çoğu VPN uygulaması sizin hangi sitelere girdiğinizi toplamasa dahi ne kadar süre kaldığınız hangi tarih ve saatlerde giriş yaptığınızı verileri toplamaktadır.

Eğer sizi tespit etmek isteyen bir kişi veri bilimi kullanarak hangi saat ve tarihlerde giriş yaptığınızı ve ne kadar süre kaldığınızı tespit ettikten sonra sizi bulabilir. Peki, VPN yerine ne kullanılmalı?

VPN Yerine Ne Kullanılmalı?

VPN ne işe yarar öğrenmiş olsakta VPN’lerin o kadar güvenilir olmadığınıda öğrenmiş olduk. Peki, VPN’den daha güvenilir olan ne diye sorarsak o da Tor Browser olacaktır. Tor tarayıcısı aslında birer VPN tarayıcı olarak nitelendirilebilir. Tor tarayıcı birden fazla sunucuyu ziyaret ederek görevini gerçekleştirmektedir. Bu sayede sanal dünyada güvenlik çok üst düzeylere çıkmaktadır.

Tor tarayıcısının çalışma mantığını aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.

Çin’de bulunan kullanıcı Tor tarayıcısını kullanarak tıpkı VPN çalışma mantığı gibi X ülkesine bağlanmaktadır ama X ülkesine bağlanırken birçok ülkedeki sunucudan geçer.

Örneğin: İlk olarak Hindistan'a sonra Rusya’ya daha sonra Amerika’ya son olarakta X ülkesine bağlanır. Bu sayede sanal dünyada güvenlik üst seviyelere çıkar. Hatta hackerler korunmak için Tor Browser, DuckDuckGo ve sanal makineleri birlikte kullanmaktadır.

Tor Browser Güvenilir Mi?

Tor tarayıcısı ne kadar gizlilik için önemli olsa dahi %100 güvenilir olması şu an için mümkün değildir. Kullanıcılar her ne kadar gizlilik için DuckDuckGo, sanal makine ve Tor Browser kullansa dahi %100 gizlilik sağlayamamıştırlar. Son olarak Tor browser VPN’lere göre daha yavaş çalışmaktadır, bunun nedeni ise internete bağlanmak için uzun bir yol izlemesidir.

VPN Virüs’ten Korur Mu?

VPN kullanan kişiler aynı zamanda internet ortamında bulunan virüslerden korundukları yanılgısına düşer. VPN kullanmak sadece internet kimliğinizi değiştirmektedir. Ancak cihazınıza yine de virüs sızabilir. Bu nedenle VPN kullanırken cihazınıza virüs bulaşmamasını istiyorsanız, en iyi antivirüs programları yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde VPN nedir, VPN ne işe yarar ve bunun gibi birçok detaylı soruya cevap verdik. Sizler VPN kullanıyor musunuz, en iyi VPN’ler sizce hangisi, Tor Browser hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.