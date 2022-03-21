FaceApp (Android İndir): Mobildeki en iyi yaşlandırma, gençleştirme programı

Erkan Calp - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FaceApp (Android), yaşlandırma, gençleştirme programı arayanlara tavsiye edeceğim bir program. Mobildeki en iyi ve en çok indirilen yaşlandırma programı ücretsiz. Sosyal medyayı kasıp kavuran yüz değiştirme uygulaması FaceApp ile yaşlandığınızda nasıl olacağınızı görebilir, saçlarınızın olduğu gençlik dönemine gidebilirsiniz. Android platformunda karşılaştığım en başarılı yüz uygulaması diyebilirim. Uygulamanın geliştiricisine göre yapay zeka kullanarak yüzün formunu değiştiren uygulamada selfie fotoğraflarda çirkin çıkma şansınız hiç yok.

Selfie fotoğraf çekmeden edemiyor, eğlenceli de bir kişilikseniz FaceApp uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Fotoğraflarda gülemeyen kişiler için gülümseme, yaşlı olduğunda nasıl görüneceğini merak edenler için yaşlanma efekti hatta cinsiyet değiştirme dahi uygulamada mevcut. Dahası bu efektlerin tümünü tek dokunuşla kolayca ve de hızlıca yapabiliyorsunuz.

FaceApp Android Uygulaması Özellikleri

Yaşlandırma

Gençleştirme

Saç rengini ve stilini değiştirme

Gece ve gündüz makyajı yapma

Sakal ve bıyık ekleme

Gülümseme ekleme

Cinsiyet değiştirme

Dövme ekleme

Arka planı değiştirme

Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve daha birçok özellik

Kullanıcılara yaşlı hallerini gösteren ve keyifli anlar sunan başarılı mobil uygulama FaceApp ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Arkadaşlar arasında şakalaşmalara da mahal veren uygulama da basit adımlar ile fotoğrafları yaşlandırabilecek, çeşitli efektler eşliğinde farklı görünümler elde edebileceksiniz. Kullanıcılar uygulama sayesinde yaşlandırmanın yanı sıra gençleştirme efektlerini de kullanabilirsiniz.

FaceApp APK İndir

Uygulamanın Android ve iOS sürümleri bulunmaktadır. Google Play'den Android için App Store üzerinden de iOS cihazınız için uygulamayı indirip kullanamabilirsiniz.