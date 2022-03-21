FaceApp
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,929
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici Wireless Lab
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FaceApp (Android İndir): Mobildeki en iyi yaşlandırma, gençleştirme programı
FaceApp (Android), yaşlandırma, gençleştirme programı arayanlara tavsiye edeceğim bir program. Mobildeki en iyi ve en çok indirilen yaşlandırma programı ücretsiz. Sosyal medyayı kasıp kavuran yüz değiştirme uygulaması FaceApp ile yaşlandığınızda nasıl olacağınızı görebilir, saçlarınızın olduğu gençlik dönemine gidebilirsiniz. Android platformunda karşılaştığım en başarılı yüz uygulaması diyebilirim. Uygulamanın geliştiricisine göre yapay zeka kullanarak yüzün formunu değiştiren uygulamada selfie fotoğraflarda çirkin çıkma şansınız hiç yok.
Selfie fotoğraf çekmeden edemiyor, eğlenceli de bir kişilikseniz FaceApp uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Fotoğraflarda gülemeyen kişiler için gülümseme, yaşlı olduğunda nasıl görüneceğini merak edenler için yaşlanma efekti hatta cinsiyet değiştirme dahi uygulamada mevcut. Dahası bu efektlerin tümünü tek dokunuşla kolayca ve de hızlıca yapabiliyorsunuz.
FaceApp Android Uygulaması Özellikleri
- Yaşlandırma
- Gençleştirme
- Saç rengini ve stilini değiştirme
- Gece ve gündüz makyajı yapma
- Sakal ve bıyık ekleme
- Gülümseme ekleme
- Cinsiyet değiştirme
- Dövme ekleme
- Arka planı değiştirme
- Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve daha birçok özellik
Kullanıcılara yaşlı hallerini gösteren ve keyifli anlar sunan başarılı mobil uygulama FaceApp ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Arkadaşlar arasında şakalaşmalara da mahal veren uygulama da basit adımlar ile fotoğrafları yaşlandırabilecek, çeşitli efektler eşliğinde farklı görünümler elde edebileceksiniz. Kullanıcılar uygulama sayesinde yaşlandırmanın yanı sıra gençleştirme efektlerini de kullanabilirsiniz.
FaceApp APK İndir
Uygulamanın Android ve iOS sürümleri bulunmaktadır. Google Play'den Android için App Store üzerinden de iOS cihazınız için uygulamayı indirip kullanamabilirsiniz.
FaceApp
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,510
- DOSYA BOYUTU 151.30 MB
- Üretici Wireless Lab
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FaceApp (iOS İndir): iPhone için yaşlandırma programı
FaceApp (iOS), App Store'daki en popüler yüz değiştirme uygulaması. iOS platformunda yaşlandırma programı olarak öne çıkıyor ancak gençleştirme, güzelleştirme, saça ekleme ve stilini değiştirme, gülümseme ekleme (selfie fotoğraflarda gülümseyemenler için) gibi birçok düzenleme de yapabiliyorsunuz. iOS'da en çok indirilen yüz değiştirme uygulaması benzerlerinden çok daha etkili sonuçlar veriyor. Üstelik değişiklikleri tek dokunuşla uygulayabiliyorsunuz.
iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz yüz değiştirme uygulamalarından biri olan FaceApp’i farklı kılan nokta; yüz formunu değiştirirken yapay zeka teknolojisinden destek alması. Bu sayede az önce de söylediğim gibi diğer uygulamalara nazaran daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. FaceApp ile yüzünüze yapamayacağınız şey yok. Fotoğraflarda gülmeyi beceremiyorsanız gülümseme ekleyebilir, daha genç veya daha yaşlı halinizi merak ediyorsanız tek dokunuşla görebilir, cinsiyet değiştirme ile kız/erkek olsaydınız nasıl görünürdünüz? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
FaceApp iOS Uygulaması Özellikleri
- Yaşlandırma ve gençleştirme
- Saç rengini ve stilini değiştirme
- Gece veya gündüz makyajı uygulama
- Gülümseme ekleme
- Tek dokunuşla arka planı değiştirme
- Cinsiyet değiştirme
- Yaş değiştirme
- Dövme ekleme