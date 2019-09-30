Mutlaka Denemeniz Gereken En İyi 5 FaceApp Alternatifi

FaceApp uygulaması, fotoğraflarınız üzerinde yapay zekadan yararlanarak yaşlandırma ve benzeri işlemler gerçekleştirmesi sayesinde oldukça ilgi görerek geçtiğimiz günlerde tekrardan viral hâle gelmişti. FaceApp uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızdaki yüzlere sadece bir dokunuşla yaşlılık belirtileri ekleyebilirsiniz.

FaceApp maalesef ki her yüz tipi için etkili bir sonuç veren bir uygulama değildir. FaceApp, sosyal medya platformlarında da gördüğümüz gibi, tüm kullanıcılar için kusursuz bir şekilde çalışmıyor. FaceApp uygulamasından verimli bir sonuca ulaşamayan kullanıcılardan biri misiniz? O zaman okumaya devam etmeli ve sizin için seçtiğimiz uygulamalara bir şans vermelisiniz.

En İyi FaceApp Alternatifleri

Buradaki çoğu uygulama ücretsiz ve hepsi test edildi. Testlerde uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalıştığı sonucuna varıldı. Başlamadan önce şunu belirtmeliyiz: Bazı uygulamalar reklam içerebilir.

1. AgingBooth

AgingBooth, FaceApp uygulamasına verebileceğimiz en harika alternatiflerden biridir. FaceApp uygulamasına çok benzer bir şekilde çalışır ve fotoğraflarınızdaki yüzleri saniyeler içinde yaşlandırır. AgingBooth uygulamasının en iyi yanı, yaşlandırma efektlerini çok doğal ve gerçekçi bir şekilde gerçekleştirmesidir.

2. Oldify

Oldify işini gerçekten iyi yapan başka bir mükemmel FaceApp alternatifidir. Gelecekte nasıl görüneceğinizi gösteren görüntüler oluşturmanıza olanak sağlar. Uygulama FaceApp uygulamasına çok benziyor. Bu, uygulamanın hem basit olduğu hem de hayli işe yaradığı anlamına geliyor.

3. Face Changer Photo Gender Editor (Android)

Face Changer Photo Gender Editor, listedeki diğer uygulamalara benzer şekilde, yaşlandığınızda nasıl görüneceğinize dair ufak ipuçları içeren görüntüler oluşturur. Uygulama bununla sınırlı değildir; cinsiyet değiştirme, saçsız görünüm olmak üzere daha pek çok efekt deneme şansınız vardır. Face Changer genel olarak zengin özelliklere sahip bir uygulamadır, FaceApp için alternatif arıyorsanız kesinlikle göz atmanız gerekir.

4. Make Me Old (Android)

Make Me Old, sadece yaşlandırma efekti vermek isteyen kişiler için iyi bir FaceApp alternatifidir. Uygulamanın oldukça basit bir kullanımı vardır, gerçekçi yaşlandırma efektleri istiyorsanız kesinlikle bir göz atmalısınız.

5. Old Face (Android)

Old Face uygulaması bu listenin son FaceApp alternatifidir. Sadece birkaç dokunuşla fotoğraflardaki yüzlere yaşlandırma efekti uygulayabilirsiniz. Yüzünüzün son hâli kesinlikle yapaylıktan uzaktır. Doğal bir görünüm isteyenlerin bu uygulamayı seveceğini düşünüyoruz. Kameradan bir fotoğraf çekme ya da galeriden bir görüntü seçme gibi bir imkânınız da vardır.