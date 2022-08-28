En Komik Efekt Uygulamaları

Efekt uygulamaları, fotoğraflarınıza çeşitli efektler ekleyerek eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanır. Günümüzde tebessüm etmenizi sağlayacak pek çok mobil uygulama bulunuyor. Hazırladığımız yazıda bu uygulamaları bir arada topladık.

Akıllı telefonlar üzerinden fotoğraf çekmek için mobil cihazınızın dahili kamera uygulamasının haricinde alternatif kamera uygulamaları tercih edebiliriz. Bu uygulamalar genelde fotoğraflarınızın temel renk ayarlarıyla oynar.

Temel renk ayarlarının yanı sıra fotoğraflarımıza ilginç çerçeveler ekler ve fotoğraflarınızı çok daha güzel gösterebilir. Oldukça yaygın olan ve fotoğraflarımıza retro görünüm kazandıran bu uygulamaların haricinde efekt yoluyla tebessüm etmenize imkân tanıyan eğlenceli uygulamalar da bulunuyor.

Eğlenceli Efekt Uygulamaları Listesi

FatBooth

Wolfify

UglyBooth

AgingBooth

Snapchat

FaceApp

Face Swap Live

FatBooth

Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen FatBooth, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından oldukça beğenilen uygulamada insanları kilolu gösteren efekt bulunuyor.

Kilolu hâlinizin nasıl olduğunu merak ediyorsanız uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Sade bir arayüze sahip olan uygulama, bu sayede kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor.

Wolfify

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen Wolfify, fotoğrafta yer alan kişinin kurt adama ya da kurt kadına dönüşmesini sağlıyor. Efekt, bu işlem için sakal, kalın kaşlar, yüz çizikleri, yara izleri ve büyük sivri dişlerin yanı sıra öfkeli mimik de ekliyor.

Söz konusu işlem için galeriden bir fotoğraf seçebilir ve efekti görselin üzerine çok pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada animasyon da mevcut. Efekt işleminin ardından görseli Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

UglyBooth

Dünya çapında çok popüler bir uygulama olan UglyBooth, yüklediğiniz fotoğrafta yer alan kişiyi çirkin hâle getiriyor. Uygulama bunun için fotoğraftaki kişinin burnunu büyütürken yüzüne oldukça büyük sivilceler ekliyor. Bunlarla sınırlı kalmayan UglyBooth uygulamasını indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

AgingBooth

AgingBooth, Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen çok popüler bir efekt uygulamasıdır. Yaşlandığınızda yüzünüzün nasıl görüneceğinizi merak mı ediyorsunuz? AgingBooth, sahip olduğu efekt ile merak ettiğiniz soruyu yanıtlıyor. Popüler uygulama, fotoğrafta bulunan kişinin yüzünü efekt sayesinde yaşlandırıyor.

Telefonu sallayarak fotoğrafın önceki ve sonraki hâllerini çok pratik bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Efekt uygulanan görseli Facebook ve Twitter gibi platformlar üzerinden de paylaşabilirsiniz.

Snapchat

2011 yılında kullanıma sunulan ve kısa sürede çok popüler hâle gelen Snapchat, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Sosyal medya uygulamasında çok sayıda efekt bulunuyor. Uygulamada yer alan pek çok efekt, kullanıcıların eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor.

Snapchat’i yükledikten sonra hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma işleminin ardından gerçek zamanlı olarak efekt uygulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız Snapchat nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

FaceApp

En popüler yüz değiştirme uygulaması olan FaceApp, dünya çapında çok sayıda kişi tarafından oldukça beğeniliyor. Kullanıcı dostu arayüzüne sahip olan uygulamada yüz değiştirme, gençleştirme, sakal ve bıyık ekleme, saç rengini ve stilini değiştirme, yaşlandırma gibi çeşitli efektler bulunuyor. Popüler uygulama Android ve iOS platformlarında mevcut.

Bu yazıda eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan yedi adet komik efekt uygulaması listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.