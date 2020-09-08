FamiSafe Ekran Görüntüleri - 1
FamiSafe Android ebeveyn kontrolü uygulaması, ekran süresi kontrolü, gerçek zamanlı konum takibi, uygunsuz içerik tespiti özelliklerine sahip.

Erkan Calp
Erkan Calp -

⚡ Önemli Bilgiler

  • FamiSafe, çocukların gerçek zamanlı konumunu takip etme ve gitmeleri gereken güvenli bölgeleri belirlemek için Coğrafi Çit (Geofencing) kurma imkanı sunar.
  • Uygulama, çocukların telefonlarında hangi uygulamaları ne kadar süre kullandığına dair detaylı aktivite raporları sunar.
  • FamiSafe'in güçlü özelliklerinden biri, çocuğun mesajlaşma uygulamalarında, web sitelerinde veya sosyal medyada aradığı, paylaştığı veya aldığı şüpheli anahtar kelimeleri (örneğin zorbalık, uyuşturucu, intihar vb. ile ilgili) tespit etmesidir.

Wondershare FamiSafe (Android), ebeveyn olarak çocuğunuzun Android telefon kullanımını kontrol altına almak için indirebileceğiniz güvenilir bir mobil uygulama. The National Parenting Center tarafından onay alan ebeveyn kontrolü uygulaması FamiSafe, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarında uygunsuz fotoğraf ve mesajları engelleme, yetişkin içerikleri engelleme, web sitelerini filtreleme, oyunu engelleme, gerçek zamanlı konum takibi yapma, ekran süresini sınırlama ve daha fazlasını sunuyor.

Çocuklar dijital çağda büyüyor, sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmalıyız. FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması bunu kolaylaştırıyor. Çocuklar internette sohbet etmek veya oyun oynamak için bütün gece ayakta kalmayı sever. Ekran süresi ve etkinlik raporu özelliğine sahip FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması size yardımcı olacaktır.

FamiSafe APK İndir

Çocuğunuzun okulda olduğundan emin olmak, bir yerlere takılmadan eve geldiğini bilmek için FamiSafe ebeveyn denetimi uygulamasının konum takibi özelliğini kullanabilirsiniz.

Çocuklar kumar veya müstehcen sitelere ve hatta sosyal medya uygulamalarında uygunsuz fotoğrafların paylaşılmasına ve yazılara daha kolay maruz kalıyor. FamiSafe izleme özelliğiyle anında uyarı alırsınız ve çocuğunuzu internetteki tehlikelerden uzak tutarsınız.

FamiSafe Uygulaması Özellikleri

  • Çocuğunuzun mevcut konumunu ve konum geçmişi zaman çizelgesini takip edin. Çocuğunuz için güvenli bir bölge oluşturun ve planlanan bölgeden uzaklaştıklarında uyarı alın.
  • Telefon etkinliklerini uzaktan izleyin. Çocuğunuzun yüklediği veya kaldırdığı uygulamaları görün.
  • Çocuğunuzun çevrimiçi ortamda ne kadar zaman geçirdiğini izleyin. Günlük veya haftalık uygulama kullanımını uzaktan programlayın.
  • Uygunsuz uygulamaları engelleyin veya belli uygulamaları kısıtlayın. Çocuğunuz engellenen uygulamaları veya oyunları açmaya çalıştığında anında uyarı alın.
  • Çocukları yetişkin siteleri, kumar veya diğer tehdit edici sitelerden korumak için web sitelerini filtreleyin. Çocuğunuzun internet geçmişini kontrol edin.
  • Çocuğunuzun telefon albümünde tehlikeli fotoğraflar tespit edildiğinde anında uyarı alırsınız. Müstehcen fotoğrafları doğrudan ebeveyn olarak kendi cihazınızda görebilirsiniz.
  • Arama geçmişinden riskli anahtar kelimeleri, sosyal medya uygulamasından alınan veya gönderilen yazıları tespit eder. Zorbalık, cinsellik, şiddet veya saldırganlık ve uyuşturucu gibi anahtar kelimeler belirleyebilirsiniz. SMS, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dahil tüm sosyal ağ uygulamalarında geçerlidir.
  • Gençlerin iyi sürüş alışkanlıkları edinmesine yardımcı olur. Sürüş hızı, sürüş süresi, sert frenleeme kayıtlarını takip edin.

Sıkça Sorulan Sorular

+ FamiSafe uygulaması hangi platformları (iOS/Android) destekler?

FamiSafe, hem Android hem de iOS işletim sistemlerini destekler. Bu sayede ebeveynin ve çocuğun farklı cihazları olsa bile uygulama tam uyumlulukla çalışır.

+ Uygulamanın temel özellikleri ücretsiz midir?

Hayır. FamiSafe genellikle ücretsiz deneme süresi sunar, ancak gerçek zamanlı konum takibi, Coğrafi Çit ve şüpheli içerik tespiti gibi kapsamlı izleme ve yönetim özellikleri için aylık veya yıllık ücretli abonelik gerekmektedir.

+ FamiSafe ile çocuğumun Ekran Süresini nasıl yönetebilirim?

Uygulama üzerinden, çocuğunuzun telefonunu belirli zamanlarda (örneğin ders çalışırken veya uyurken) uzaktan kilitleyebilir veya uygulamaların genel günlük kullanımına süre sınırları koyabilirsiniz.

+ Uygulama, çocuğun telefonundaki tüm fotoğrafları veya özel mesajları ebeveyne gönderir mi?

Uygulama, genellikle gizliliği koruyarak direkt mesajları göstermek yerine, şüpheli olarak tanımlanan anahtar kelimelerin geçtiği mesajlar veya içerikler hakkında uyarı gönderir. Amaç, gizli bir şekilde her şeyi okumak değil, riskli durumları tespit etmektir.

+ Bir ebeveyn hesabıyla kaç çocuk cihazını yönetebilirim?

Abonelik planına bağlı olarak değişmekle birlikte, FamiSafe planları genellikle aynı anda birden fazla cihazı (3 ila 10 cihaz arasında değişen) tek bir ebeveyn hesabından yönetme imkanı sunar.