Famisafe ile İnternette Çocuklarınızı Kolayca Koruyun!

Teknolojinin faydalı yanlarının olduğu su götürmez bir gerçek olsa da bilinçsiz ve yanlış kullanımın çeşitli zararları da olabilir. Eğer çocuklarınızı bu zararlardan korumak istiyorsanız iyi bir ebeveyn kontrolü uygulaması kullanmaya başlamayı düşünebilirsiniz. Bu noktada sizler için önerimiz FamiSafe olacaktır. Peki FamiSafe, ebeveynlere neler sunuyor? Bu yazımızda uygulamayı derinlemesine inceledik!

En İyi Ebeveyn Kontrolü Uygulaması: FamiSafe

Çocuklarınızın ekran süresini kontrol edebilmenize, gerçek zamanlı konumlarını izleyebilmenize ve cihazlarındaki uygunsuz içerikleri tespit edebilmenize olanak sunan FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması sınıfındaki en başarılı uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor.

Peki ebeveyn kontrolü uygulaması ile kullanıcılara sunulan benzersiz özellikler neler?

- Günümüzde oldukça küçük yaşlara inen teknoloji kullanımı ile birlikte üç yaşın üzerindeki her iki çocuktan birinin kendi akıllı telefonu ya da tableti var. Bu noktada sağlıklı bir denge kurabilmek adına çocuklarınızın cihazlarına göz kulak olmayı ve cihaz kullanımları için süre sınırlaması uygulamayı düşünebilirsiniz. FamiSafe, iyi bir telefon izleme uygulaması olarak denge kurabilmenize yardımcı olur ve sağlıklı dijital alışkanlıklar oluşturmaya destek verir.

- Çocuklar büyüdükçe daha bağımsız hareket etmeyi isterler. Eğer çocuğunuzun gündelik yaşantısında nerelere gittiğini görmeyi ve konumlarını anlık olarak takip edebilmeyi istiyorsanız uygulamada yer alan iOS ve Android konum izleme işlevlerini kullanarak bunu yapabilirsiniz.

- Özellikle küçük yaşlarda ciddi bir tehdit haline gelen siber zorbalık, cinsel tacizler ve benzeri potansiyel riskler her ebeveynin korkulu rüyası denilebilir. FamiSafe, çocuklarınızın cihazında uygunsuz bir içerik tespit edildiğinde sizlere anlık bildirimler gönderir ve çocuklarınızı korumaya yardımcı olur.

FamiSafe'i kısa bir şekilde çocuklar için telefon izleme uygulaması olarak nitelendirmemiz mümkün. Bu uygulama ile birlikte çocuklarınızı her yönden koruyabilir, cihazlarında neler olup bittiğini çok daha yakından ve detaylı bir şekilde inceleyerek, kontrol altına alabilirsiniz.

Faaliyet Raporları: Çocuklarınızın kullandığı cihazın günlük aktivitelerini kontrol edin. Bu uygulama ile birlikte hangi uygulamaların yüklendiğini, hangi uygulamaların silindiğini, hangi uygulamaların ne kadar süre kullanıldığını görebilirsiniz.

Uygulama Kısıtlamaları: Çocuklarınızın hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini kontrol edin ve istediğiniz uygulamalar için süre sınırlamaları oluşturun. Belirli anlarda - örneğin çalışma ya da uyku saatlerinde - belirli uygulamaların otomatik olarak engellenmesini sağlayın.

Konuma Dayalı Düzenlemeler: Belirli konumlarda geçerli olacak programlar ayarlayın. Örneğin hareket halinde iken cihazları engelleyin ya da düzenlenen görevleri bitirdiklerinde ekran süresini artıracak şekilde ödül programları oluşturun.

Web İçeriği: Uygunsuz olduğunu düşündüğünüz ya da istemediğiniz internet sitelerini tek tek ya da kategorisel olarak engelleyin. Silinmiş olsa dahi tarayıcı geçmişini görüntüleyin ve bazı internet siteleri için özel istisnalar ekleyin.

Ebeveyn Uyarıları: Şüpheli metinlerde anında uyarı alın ve sosyal medya uygulamalarındaki rahatsız edici içerikleri tespit edin. Şüpheli fotoğraflar algılandığında uygulamanın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayın.

Konum İzleme: Çocuklarınızın gerçek zamanlı konumlarını anlık olarak takip edin. Ayrıca konum geçmişlerini geriye dönük olarak da kontrol edebilirsiniz. Güvenli bölgeleri coğrafi sınırlar olarak ayarlayın ve güvenli olmayan yerlere geçiş yapıldığında uyarılar alın

FamiSafe ile Konum İzleme Nasıl Yapılır?

İyi bir ebeveyn kontrolü uygulaması içerisinde olmazsa olmaz özelliklerden birisi de gerçek zamanlı konum izlemedir.

FamiSafe ile sunulan gerçek zamanlı konum izleme özelliğinden faydalanabilmek için öncelikle uygulamayı kendi cihazınıza ve çocuğunuzun cihazına yüklemeniz gerekiyor. Android için buraya, iOS için buraya ve Amazon için buraya tıklayarak uygulamayı kendi cihazınıza ve çocuğunuzun cihazına indirin.

Bunun ardından kendinize bir üyelik oluşturun. Uygulamayı çocuğunuzun cihazına kurduğunuzda 'Kid' seçeneğine tıklayın ve gerekli yapılandırmaları tamamlayın. Uygulamayı kendi cihazınıza kurduğunuzda da yine aynı üyelikle giriş yapıp 'Parent' seçeneğinden giriş yapacaksınız.

Uygulamaya ebeveyn hesabından giriş yaptıktan sonra hemen alt menüde yer alan 'Features' sekmesine tıklayın. Bu sekmede uygulama ve cihaz kontrollerinin, konum izlemenin ve tespit etme uyarılarının yer aldığı bir menü ile karşılaşacaksınız. Eğer gerçek zamanlı konumu takip etmek istiyorsanız 'Real-Time Location' sekmesine girmeniz gerekiyor.

Bu sekmeye giriş yaptığınızda çocuğunuzun cihazının en son nerede olduğunu, ne kadar şarjının kaldığını ve bu bilginin ne zaman alındığını görebilirsiniz.

Bunun haricinde çocuğunuzun daha öncesinde nerede olduğunu öğrenmek için önceki menüde yer alan 'Location History' sekmesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu sekmeye giriş yaptıktan sonra alt tarafta, çocuğunuzun bulunduğu konumları ve bu konumlarda bulunduğu saatleri görebilirsiniz.

Görmüş olduğunuz gibi FamiSafe Ebeveyn Kontrolü Uygulaması ile yalnızca birkaç saniyeyi alan üç adımda çocuğunuzun gün içerisinde ve şu an nerede olduğunu takip etmeniz mümkün.

FamiSafe'in Öne Çıkan Diğer Özellikleri

Çoklu Cihaz Desteği: FamiSafe'in aylık planında beş cihaza, üç aylık planında on cihaza ve yıllık planında ise otuz cihaza kadar destek sunuluyor. Bu sayede birden çok çocuğunuz için aynı ebeveyn kontrolü uygulaması kullanabilirsiniz.

Güvenilir: Sizin ve çocuğunuzun verilerinin güvende kalması için RSA şifreleme sistemi kullanan FamiSafe, dünya genelinde yüzlerce ebeveyne güvenli hizmet sunuyor.

Müşteri Desteği: Herhangi bir sorunuz olduğunda FamiSafe Destek Ekibi daima yanınızda. Açtığınız destek oturumları en geç yirmi dört iş saati içerisinde yanıtlanıyor.

Siber Zorbalık Önleme: Çocuğunuzun cihazındaki siber zorbalık, taciz, intihar düşünceleri, şiddet veya daha fazlasına yönelik içeriklerde bildirim alın.

Makine Öğrenimi: Yalnızca şüpheli resimleri algılayan ve bunu yaparken kullanıcı gizliliğini koruyan TensorFlow Lite derin öğrenme modellemesinden faydalanın.

FamiSafe Abonelik Planları ve Ücretleri

PLAN AYLIK ÜÇ AYLIK YILLIK CİHAZ DESTEĞİ 5 10 30 FİYAT 9,99 dolar 19,99 dolar 59,99 dolar

Sonuç

Eğer siz de çocuğunuzun güvende olmasını istiyorsanız, iyi bir ebeveyn kontrolü uygulaması kullanmayı düşünebilirsiniz. FamiSafe Ebeveyn Kontrolü Uygulaması bu noktada beklentilerinizi tümü ile karşılayabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor ve sunduğu benzersiz ve detaylı seçenekler ile rakiplerinden sıyrılıyor.

Artıları

(+) Gerçek zamanlı konum izleme ve konum geçmişi görüntüleme.

(+) Yapay zeka destekli uygunsuz görüntü algılayıcı.

(+) Ekran süresi ayarlama ve programlar düzenleme.

Eksileri

(-) Uygulama kolayca cihazdan kaldırılabiliyor.