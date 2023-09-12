Xbox Series X ve Xbox Series S Ebeveyn Denetimi Nasıl Kurulur?

Çocuklu aileler Xbox gibi oyun konsollarına büyük bir talep gösteriyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar bu tarz konsollarla saatlerce oyun oynamanın tadını çıkarabiliyor. Ancak, özellikle ebeveynler için son derece önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor.

Çocukların ebeveynsiz bir şekilde Xbox tarzındaki oyun konsollarının başında vakit geçirmeleri zaman zaman kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle birçok ebeveyn oyun konsollarında çocuklarının erişimini kontrol etmeye ve belli bir ölçüde özelleştirmeye önem veriyor.

Peki, Xbox Series X veya Xbox Series S konsollarında bu tarz bir ebeveyn kontrolü nasıl sağlanıyor? Bu yazımızda sizin için adım adım anlattık. İşte, Xbox’ta ebeveyn denetiminin kullanımı!

Xbox Series X ve S’de Ebeveyn Denetimi Ne Anlama Geliyor?

Çocukların Xbox Series X veya S serisinde ebeveyn denetimi şu durumlar için gerekli görülüyor:

Ekran başında geçirilen süreyi

Çevrimiçi iletişimlerin yönetimi

Arkadaş ekleme izninin verilip verilmemesi

İstenmeyen içerikler için filtrelerin ayarlanması

Topluluk oluşturma seçeneklerinin kontrolü

Satın alma izinlerinin verilip verilmemesi

Bu konularda ebeveyn denetiminin sağlanması çocukları uzun süre ekrana maruz kalma, kötü niyetli kişilerle diyalog kurma, zararlı içerikleri görüntüleme ve istenmeyen topluluklara katılma gibi durumlara karşı koruma altına alıyor.

Peki, bu denetimin kurulumu X ve S serilerinde nasıl yapılıyor? Her iki seri için de izlemeniz gereken adımları detaylandırıyoruz.

Xbox Series X ve S’de Ebeveyn Denetimi Nasıl Kullanılır?

Xbox kumandası üstünde yer alan ‘ Xbox guide ’ yani Xbox kılavuzu tuşuna basın.

’ yani Xbox kılavuzu tuşuna basın. Yan tarafta çıkan menüde üst kısımda yer alan ‘Profil ve Sistem’ seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan menüden ‘Ayarlar’ sekmesine gidin.

Yanda açılan menüden ‘Hesap’ butonuna basın.

Bu kısımda ‘Family Settings’ yani ‘Aile Ayarları’ bölümünü göreceksiniz.

FamilySettings’e tıkladığınızda ‘oturum açmak işlemleri, güvenlik ve pin’ seçeneğine tıklayın.

‘Oturum açma ve güvenlik tercihlerimi değiştir’i seçin.

Kişisel hesabınızda sizin bilginiz dışında yapılacak değişiklikleri, Microsoft Edge kullanımını ve satın alma işlemlerini önlemek için en etkili çözüm ‘PIN’imi sor’ seçeneğini aktif hale getirmek.

kullanımını ve satın alma işlemlerini önlemek için en etkili çözüm ‘PIN’imi sor’ seçeneğini aktif hale getirmek. ‘PIN’imi sor’ özelliğini seçtiğinizde, PIN girişini yapmadan hiçbir kullanıcı belirtilen işlemleri yapamaz. Bu şekilde ebeveyn kontrolünün önemli bir kısmını tamamlayabilirsiniz.

Dilerseniz ‘Özelleştirilmiş’ seçeneğini tercih ederek bu kontrollere ilişkin farklı düzenlemeler yapabilirsiniz.

Xbox Series X ve S’te Ebeveyn Kontrolü İçin Diğer Kısıtlamalar Nasıl Yapılır?