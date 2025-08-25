Fate War, oyunculara görsel ve oynanış açısından kapsamlı bir deneyim sunan simülasyon-strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz Fate War, oyunculara muazzam bir simülasyon strateji deneyimi sunuyor. Kendi şehrinizi kurabilir, kaynaklarınızı yönetebilir ve düşmanlarınıza karşı savaşabilirsiniz. Şehrinizde bulunan her şeyden siz sorumlusunuz. Genel olarak ilgilenmenin yanı sıra tüm halkınızla bireysel olarak ilgilenin ve vatandaşlarınızın tüm isteklerini yerine getirin.

Mevsimlerin ve gece/gündüz döngüsünün mükemmel bir şekilde tasarlandığı Fate War'da, kabilenizi her dakika geliştirmeli ve askeri ordu eğitmelisiniz. Dört farklı asker türünü eğitin, yönetin ve en iyi şekilde konumlandırın.

Fate War İndir

Grafik ve mekanik açısından bağımlılık yapıcı bir deneyim sunan Fate War, her yönüyle benzersiz bir stratejik yapı sunuyor. Komutanları, teğmenleri ve normal askerleri en iyi şekilde konumlandırın, özel yetenekleri kullanın ve savaş anını en iyi stratejiyle yönetin.

Kaynak toplamaktan askerlerinizi silahlandırmaya kadar her türlü yönetim aşamasından sorumlu olduğunuz Fate War'ı indirerek, siz de kendi şehrinizi oluşturabilirsiniz.

Fate War Sistem Gereksinimleri