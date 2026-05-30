Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz FIFA World Cup 2026 APK, resmi Dünya Kupası uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler FIFA World Cup 26, 2026 FIFA Dünya Kupası için geliştirilen resmi mobil uygulamadır.

Uygulama içerisinde gerçek zamanlı maç sonuçları, oyuncu istatistikleri, takım performansları, dizilişler ve grup puan durumları yer alıyor.

FIFA World Cup 26 uygulaması resmi bilet duyurularını, turnuva haberlerini, maç özetlerini ve özel taraftar içeriklerini sunuyor.

FIFA World Cup 2026 APK uygulaması, FIFA tarafından yayınlanan resmi Dünya Kupası uygulamasıdır. 2026 Dünya Kupası için geliştirilen FIFA World Cup 2026, kullanıcılara maçlarla alakalı birçok ayrıntıyı sunuyor.

Canlı maç skorları, gruplar, kadrolar, turnuva gelişmeleri ve aklınıza gelebilecek her türlü bilgiyi FIFA World Cup 2026 APK'dan alabilirsiniz.

Ayrıca, bilet bilgileri ve Dünya Kupası için etkinlik bilgilerini de içerisinde barındıran bu uygulama, kullanıcılara resmi ve dorğu bilet satış bilgisi sunuyor. Tüm bunların yanı sıra favori takımınızı özel olarak takip edebilir ve bildirim sistemini açarak duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

FIFA World Cup 2026 APK İndir

Önceki turnuvalara nazaran daha fazla takımla oynanacak olan FIFA World Cup 2026, maç takibi konusunda zorlayıcı olacaktır. Lakin bu uygulama sayesinde maçları her an takip edebilir ve canlı skorlara ulaşabilirsiniz.

Siz de Dünya Kupası'nı yakından takip edecekseniz, FIFA World Cup 2026 APK indirin ve futbol dünyasının en büyük organizasyonunun gelişmelerinden anında haber alın!

FIFA World Cup 2026 Uygulaması Özellikleri

Resmi 2026 Dünya Kupası uygulaması

Canlı maç takibi ve maç istatistikleri

Etkinlik ve bilet duyuruları

Kullanıcı dostu arayüz

Favori takım bildirimleri