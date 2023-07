Find my phone by Whistle, Clap

Find my phone by Whistle, Clap kayıp telefonlarınızı bulmaya yarıyan Android bir uygulamadır.

Berkcan Aktürk

telefonlarını sık sık kaybeden kullanıcılar için faydalı bir uygulama olan Find my phone by Whistle, Clap, kayıp telefonlarınızı bulma konusunda harika bir iş çıkarıyor diyebiliriz.

Artık herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan, göz açıp kapayıncaya kadar telefonunuzu bulabilirsiniz. Nasıl mı? Find my phone kolay arayüzü sayesinde kullanıcının kafasında hiçbir soru işareti bırakmıyor. Birçok seçenek sayesinde, alkışlayarak, ıslık çalarak, düdük çalarak ve daha fazla seçeceğiniz özellik sayesinde telefonunuzu kolayca bulabilirsiniz.

Find my phone by Whistle, Clap İndir

Akıllı telefonunuzu, tabletinizi kolaylıkla bulduğunuz bu uygulama, size verdiğiniz işaretlere göre geri bildirim sağlıyor. Alarm, el feneri, titreşim veya seçeceğiniz bir özel ses ile size uyarı sağlayacaktır.

Kayıp cihazlarınızı bulmanızda büyük kolaylık sağlayan Find my phone, sorununuzu bir GPS'e gerek kalmadan çözüyor. Islık veya alkış sesi gibi bir ses çıkardığınızda, telefonda bulunan ses algoritması bunu tanıyacak ve net bir yüksek ses çıkartacak.

Uygulamanızı açın ve ıslık veya alkış gibi seçeneklerden bir tanesini seçin. Dilediğiniz gibi geri bildirim alabildiğiniz bu uygulamada, istediğiniz uyarı tarzını seçin. Ve son olarak, telefonumu bul seçeneğini etkinleştirmek için, alttaki düğmeyi sağa doğru çekin. Evet, artık kalabalık ortamlarda, evde veya her nerede olursanız olun telefonunuzu kaybetme derdine son vermiş durumdasınız. Aklınızda bir soru işareti kalmadıysa Find my phone by Whistle, Clap indirin ve cihazınızı kaybetme korkusuna son verin.

Find my phone by Whistle, Clap Özellikleri