Find my phone by Whistle, Clap
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici Colour Sky Studio
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Find my phone by Whistle, Clap kayıp telefonlarınızı bulmaya yarıyan Android bir uygulamadır.
telefonlarını sık sık kaybeden kullanıcılar için faydalı bir uygulama olan Find my phone by Whistle, Clap, kayıp telefonlarınızı bulma konusunda harika bir iş çıkarıyor diyebiliriz.
Artık herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan, göz açıp kapayıncaya kadar telefonunuzu bulabilirsiniz. Nasıl mı? Find my phone kolay arayüzü sayesinde kullanıcının kafasında hiçbir soru işareti bırakmıyor. Birçok seçenek sayesinde, alkışlayarak, ıslık çalarak, düdük çalarak ve daha fazla seçeceğiniz özellik sayesinde telefonunuzu kolayca bulabilirsiniz.
Find my phone by Whistle, Clap İndir
Akıllı telefonunuzu, tabletinizi kolaylıkla bulduğunuz bu uygulama, size verdiğiniz işaretlere göre geri bildirim sağlıyor. Alarm, el feneri, titreşim veya seçeceğiniz bir özel ses ile size uyarı sağlayacaktır.
Kayıp cihazlarınızı bulmanızda büyük kolaylık sağlayan Find my phone, sorununuzu bir GPS'e gerek kalmadan çözüyor. Islık veya alkış sesi gibi bir ses çıkardığınızda, telefonda bulunan ses algoritması bunu tanıyacak ve net bir yüksek ses çıkartacak.
Uygulamanızı açın ve ıslık veya alkış gibi seçeneklerden bir tanesini seçin. Dilediğiniz gibi geri bildirim alabildiğiniz bu uygulamada, istediğiniz uyarı tarzını seçin. Ve son olarak, telefonumu bul seçeneğini etkinleştirmek için, alttaki düğmeyi sağa doğru çekin. Evet, artık kalabalık ortamlarda, evde veya her nerede olursanız olun telefonunuzu kaybetme derdine son vermiş durumdasınız. Aklınızda bir soru işareti kalmadıysa Find my phone by Whistle, Clap indirin ve cihazınızı kaybetme korkusuna son verin.
Find my phone by Whistle, Clap Özellikleri
- Basit ve anlaşılır arayüzü ile birlikte kullanıcı dostu bir uygulamadır.
- GPS gerektirmeden telefonunuzu kolayca bulmanıza olanak tanır.
- Birden fazla seçenek ile alkışlayarak, ıslık çalarak veya istediğiniz şekilde telefonunuzu bulmanızı sağlar.
- Birçok ses seçeneği ile istediğiniz melodiyi seçme imkanı tanır.
- Gece ve gündüz modu ile kullanıcıya rahatlık sunar.