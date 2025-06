Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Mucit Edwin Murray'in evinde geçen Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, oyunculara hem görsel hem de oynanış açısından mükemmel bir korku deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, mucit Edwin Murray'in arkasında bıraktığı gizemleri araştırdığımız bir korku oyunudur. Oyunculara yüreklerin ağza geldiği anlar yaşatan Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, Five Nights at Freddy's serisinin hikayesini konu almaktadır. Bu sefer yerinizde kameralara bakarak değil, evin her tarafını dolaşarak korkutucu anlar yaşayacaksınız.

Terk edilmiş bu kostüm evinde dolaşın, sırları aramaya çalışın ve karşınıza çıkan her korkunç olaydan en iyi şekilde çıkın. Elinizde hiçbir şey yok. Sadece aklınız ve birkaç döküman. Evi araştırmalı ve altında yatan gizemi çözmelisiniz.

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic İndir

Five Nights at Freddy's oyunundan tanıdığımız karakterlerle tekrardan karşılaşıyoruz. Eğlenceli içeriği ve oyunculara sunduğu atmosferle birlikte eski havasına daha yenilikçi bir bakış açısı getiren bu oyun, aynı zamanda görsel açıdan da mükemmel tasarlanmıştır.

Hem karakter hem de ortam modellemeleriyle ön plana çıkan yapımda, her şeyden önemlisi animasyonlardır. Korkutucu animasyonlar, oyuncuları hem korkutmalı hem düşündürmeli hem de tam yerinde olmalıdır. Tabii ki, bunların çoğu Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic oyununda mevcuttur.

Şifreli ipuçlarıyla bulmacaları çözmeli, korkutucu canavarlardan kurtulmalı ve evin sırrını çözmelisiniz. Siz de Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic indirin ve gizemli mucidin evini korkutucu anlar eşliğinde inceleyin!

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic Sistem Gereksinimleri