Five Nights at Freddy's 2 APK

Five Nights at Freddy's 2 APK'da, gece boyunca kameraları izleyin ve pizzacı dükkanının güvenliğini sağlayın.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabildiğiniz Five Nights at Freddy's 2 APK, birinci şahıs bir korku oyunudur. Binlerce oyuncu tarafından beğenilerek oynanan FNAF 2'de, pizzacıdaki bir güvenlik görevlisi rolünde hikayeye giriş yapıyoruz. Amacımız pizzacı dükkanında bulunan şüpheli hareketlere kameralar aracılığıyla göz kulak olmaktır.

Çalıştığınız dükkanda imkanlarınız kısıtlı ve bu nedenle elektriğinizi tasarruflu bir şekilde kullanmalısınız. Aksi takdirde elektriğiniz kesilecek ve bu sizin için hiş hoş olmayacaktır. Gece boyunca işletmede bulunan tuhaf davranışları gözlemleyin ve Freddy ile birlikte çalışan robotları takip edin.

Five Nights at Freddy's 2 APK İndir

Five Nights at Freddy's'in devam oyunu olan FNAF 2 APK, olağanüstü durumların oluştuğu müthiş bir korku oyunudur. PC versiyonundan akıllı telefonlar için yeniden düzenlenen Five Nights at Freddy's 2 APK'yı indirin ve güvenlik kameralarını takip edin.

Five Nights at Freddy's 2 Özellikleri