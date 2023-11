Five Nights at Freddy's 3 APK

Bir güvenliği canlandırdığınız Five Nights at Freddy's 3 APK'da, kameraları izleyin ve ölümcül tavşanı o sizi bulmadan yakalayın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Muhteşem oyun serileri arasında yer alan Five Nights at Freddy's, üçüncü devam oyunu olan Five Nights at Freddy's 3 APK ile karşımıza çıkıyor. Serinin bu oyununda, diğer oyunlara göre yapısal olarak aynı şeyi yapmaktayız. Bize saldıran düşmanlar ve farklı mekaniksel değişikliklerin dışında, FNAF 3'te pek fazla bir değişiklik yoktur.

Oyundaki amacımız; güvelik kameralarını kontrol ederek bize saldırmaya çalışan yaratıkları bulmak olacaktır. Yaratıklar sizi bulup öldürmeden onları bulmalısınız. Sizi avlamaya çalışan bu tavşanı bulmak için, farklı özelliklerden faydalanın ve yaratığı tuzağınıza çekin.

Havalandırma deliklerini açın, ses kayıtları çalın ve yaratığı istediğiniz bir odaya çekin. Yapacağınız hareketler her ne kadar aldatıcı olsa da, her daim dikkatli olmalı ve tavşanın sizi bulmaması için uğraşmalısınız.

Five Nights at Freddy's 3 APK İndir

Five Nights at Freddy's 3, Akıllı telefonlarda oynayacağınız güzel korku oyunlarından birisidir. Her geçen gece daha da zorlayan yapısıyla beraber, tekrar oynanabilirlik seviyesi de yüksek bir oyundur. Bu sayede, istediğiniz her zaman tekrardan yaratığı yenmek için oyuna başlayabilirsiniz.

Korkunç ve aksiyon dolu Five Nights at Freddy's 3 APK'yı indirerek, siz de eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Geceleri dikkatli olun, elektriğinizi düzenli kullanın ve kameralarınızı dört gözle izleyin.