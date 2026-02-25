Fixi APK, kombi arıza kodlarını bulabileceğiniz ve teknik servis çağırabileceğiniz bir tamirat uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulamanın en büyük artısı; Baymak, E.C.A, Vaillant, DemirDöküm gibi onlarca farklı markanın arıza kodlarını (E01, F5 vb.) içinde barındırmasıdır.

Her hata kodu için sadece "arıza var" demez; kullanıcının yapabileceği basit müdahaleleri (su basıncı kontrolü, resetleme vb.) adım adım anlatır.

Eğer sorun senin çözebileceğin bir şey değilse, uygulama üzerinden bulunduğun bölgedeki yetkili veya özel servislere ulaşabilir, iletişim bilgilerini alabilirsin.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Fixi, kombi arıza kodları için geliştirilmiş mükemmel bir tamirat uygulamasıdır. Piyasadaki çoğu kombi markasını içerisinde barındıran Fixi'de, sorunun ne olduğunu anlayabilir ve yaşanan arızaları hızlıca giderebilirsiniz.

Yaşadığınız herhangi bir arıza hakkında bilgi almak istiyorsanız, arıza kodunu öğrenin ve uygulama üzerinde aratın. Bunun için kombi markanızı doğru girmeli ve arıza kodunun karşılık geldiği sorunu bulmalısınız.

Fixi APK sadece sorunu bulmakla kalmıyor, aynı zamanda çözüm de üretiyor. İster çözüm hakkındaki ilerlemeleri yapın, isterseniz de evinize kolayca servis çağırın. Tamir ve teknik serviste çalışan ustalara rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir sistem Fixi APK'da bulunuyor. Bakım, yedek parça, cihaz arızası veya istediğiniz her konu hakkında yardım alabilirsiniz.

Fixi APK İndir

Sadece müşteri olarak değil, aynı zamanda teknik servis olarak da uygulamada bulunabilirsiniz. Günlük muhasebenizden çeşitli şirket verilerine kadar destek veren Fixi, gelir-gider takibinizi de yapmaktadır.

Siz de kombi arızanızı gidermek istiyorsanız, Fixi APK indirin ve yaşadığınız sorunlara hızlıca çözüm bulun!

Fixi - Kombi Arıza Kodları Uygulaması Özellikleri

Kombi arıza kodlarına erişim

Teknik servis çağırma

Kullanıcı dostu arayüz

Şirketler için gelir-gider takibi

Bakım ve parça değişimi