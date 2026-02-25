Fixi APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4 MB
- Üretici Yeşil Network
-
Fixi APK, kombi arıza kodlarını bulabileceğiniz ve teknik servis çağırabileceğiniz bir tamirat uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulamanın en büyük artısı; Baymak, E.C.A, Vaillant, DemirDöküm gibi onlarca farklı markanın arıza kodlarını (E01, F5 vb.) içinde barındırmasıdır.
- Her hata kodu için sadece "arıza var" demez; kullanıcının yapabileceği basit müdahaleleri (su basıncı kontrolü, resetleme vb.) adım adım anlatır.
- Eğer sorun senin çözebileceğin bir şey değilse, uygulama üzerinden bulunduğun bölgedeki yetkili veya özel servislere ulaşabilir, iletişim bilgilerini alabilirsin.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Fixi, kombi arıza kodları için geliştirilmiş mükemmel bir tamirat uygulamasıdır. Piyasadaki çoğu kombi markasını içerisinde barındıran Fixi'de, sorunun ne olduğunu anlayabilir ve yaşanan arızaları hızlıca giderebilirsiniz.
Yaşadığınız herhangi bir arıza hakkında bilgi almak istiyorsanız, arıza kodunu öğrenin ve uygulama üzerinde aratın. Bunun için kombi markanızı doğru girmeli ve arıza kodunun karşılık geldiği sorunu bulmalısınız.
Fixi APK sadece sorunu bulmakla kalmıyor, aynı zamanda çözüm de üretiyor. İster çözüm hakkındaki ilerlemeleri yapın, isterseniz de evinize kolayca servis çağırın. Tamir ve teknik serviste çalışan ustalara rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir sistem Fixi APK'da bulunuyor. Bakım, yedek parça, cihaz arızası veya istediğiniz her konu hakkında yardım alabilirsiniz.
Fixi APK İndir
Sadece müşteri olarak değil, aynı zamanda teknik servis olarak da uygulamada bulunabilirsiniz. Günlük muhasebenizden çeşitli şirket verilerine kadar destek veren Fixi, gelir-gider takibinizi de yapmaktadır.
Siz de kombi arızanızı gidermek istiyorsanız, Fixi APK indirin ve yaşadığınız sorunlara hızlıca çözüm bulun!
Fixi - Kombi Arıza Kodları Uygulaması Özellikleri
- Kombi arıza kodlarına erişim
- Teknik servis çağırma
- Kullanıcı dostu arayüz
- Şirketler için gelir-gider takibi
- Bakım ve parça değişimi
Sıkça Sorulan Sorular
Bu uygulama her kombi markasıyla uyumlu mu?
Piyasadaki popüler markaların neredeyse %95'ini kapsıyor. Eski veya çok az bilinen bir markan varsa bile genel çalışma prensipleri üzerinden bilgi alabilirsin.
Uygulamayı kullanmak ücretli mi?
Uygulama temel özellikleri ve arıza kodu sorgulaması için genellikle ücretsizdir. Ancak reklam içerebilir veya bazı profesyonel özellikler servis elemanlarına yönelik ücretli olabilir.
İnternet olmadan çalışır mı?
Arıza kodlarının çoğu uygulama veritabanında kayıtlı olduğu için temel sorgulamaları internetsiz yapabilirsin. Ancak servis çağırma veya güncel içeriklere ulaşmak için bağlantı gerekir.
Uygulama üzerinden yedek parça siparişi verilebilir mi?
Bazı sürümlerinde parça fiyat bilgisi veya tedarikçi yönlendirmesi bulunabiliyor ancak genellikle ana odak noktası bilgi ve servis yönlendirmesidir.
Kullanıcı dostu mu, herkes kullanabilir mi?
Evet, tasarımı oldukça sade. Markayı seç, hata kodunu yaz ve cevabı al. Teknik bilgi gerektirmeden herkesin anlayabileceği bir dille hazırlanmış.