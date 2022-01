FlipaClip animasyon yapımı uygulamasıdır. Premium özellikler sunan FlipaClip APK Android uygulaması ile profesyonel animasyonlar oluşturabilirsiniz.

FlipaClip APK, profesyonel ve yeni başlayanlar için Android animasyon yapma programı. Android Google Play’de en çok indirilen animasyon programlarından FlipaClip ücretsiz ve premium özellikleriyle 1 numaralı animasyon uygulaması olmayı hak ediyor.

Hayallerinizi canlandırın ve hayata geçirin! FlipaClip APK Android uygulamasının video animasyon araçları kare kare animasyonu eğlenceli ve kolay hale getiriyor. Çizgi film yapın, film animasyonları yapın ve benzersiz, heyecan verici animasyonlar tasarlayın. Animasyonlarınızı YouTube, Instagram, TikTok ve diğer popüler platformlarda dünyayla paylaşın ve ilham almak için FlipaClip animasyonlarına bakın.

İster film yapıyor, ister eskiz çiziyor, ister animasyon yapıyor, isterseniz de öğreniyor olun FlipaClip, en iyi çizim ve animasyon deneyimini sunar. Öğrenmesi kolay ve fikirlerinizi hayata geçirecek kadar güçlü, basit ve sezgisel kontrollerle çizgi film animasyonu elinizde. Kare kare animasyonu öğrenin, resimler çizin ve bunları hareketli giflere dönüştürün veya videolara çizim yaparak rotoskop videosu oluşturun. FlipaClip ile profesyonel gibi animasyonlu videolar ve çizgi filmler oluşturabilirsiniz. FlipaClip, animasyona başlamak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte gelir. Çizgi film karakterlerine hayat vermek için kare kare animasyon çizin, ses ekleyin ve animasyonlu çalışmalarınızı dünyayla paylaşın. Videolarınızla yarışmalara katılabilirsiniz! Animasyonlu fotoğraflarınız, eğlenceli ve heyecan verici FlipaClip yarışmalarından ödüller kazanmanızı sağlar.

FlipaClip APK Özellikleri

Fırçalar, dolgu, silgi, cetvel şekilleri gibi pratik araçlarla sanat yapın ve birden fazla yazı tipi seçeneğiyle yazı ekleyin. Hepsi ücretsiz! 1920x1920’ye kadar özel tuval boyutlarında boyayın. Basınca duyarlı ekran kalem desteğiyle (Samsung S Pen veya SonarPen desteklenir) çizim yapın.

Üç katmana kadar ücretsiz olarak sanat yapın veya profesyonel olarak 10 katmana kadar ekleme yapın.

Sezgisel animasyon zaman çizelgesi ve pratik araçlarla kare kare animasyon yapmak çok kolaydır.

Altı adede kadar ses parçasını ücretsiz olarak kullanarak kolayca ses klipleri oluşturun, ekleyin ve düzenleyin. Ses kaydı ile animasyonunuza diyaloglar ekleyin. Ses dosyalarınızı içe aktarın.

İçe aktardığınız görüntüleri canlandırın veya videolarınızın üzerine çizimler yapın. Video animasyonlu rotoskoplar

Animasyonlu filmleri mp4 veya gif dosyası olarak kaydedin. Animasyonlu videolarınızı YouTube’a yükleyin.

Animasyonunuzu her yerde paylaşın. TikTok, YouTube, Facebook veya Tumblr’da yayınlayın.

Yarışmalara ücretsiz olarak katılın. Eğlenirken heyecan verici ödüller kazanın.

FlipaClip Nasıl Kullanılır?

Animasyonunuzu ayarlamak için sağ üst köşedeki büyük kırmızı + butonuna dokunun. Animasyonunuzu adlandırın, arka planı seçin. Düz renkli arka planlar için boya kovası butonunu, film rulonuzdan arka plan seçmek için fotoğraflar simgesini, arka planınız olarak kullanmak üzere bir fotoğraf çekmek için kamera simgesini seçebilirsiniz. Tuval boyutunu seçin. Tuval boyutu animasyonunuzu nerede paylaşmak istediğinize bağlı değişir. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, her platform için özel bir seçenek var. Farklı pikseller için de seçenekler mevcut. Sonra FPS seçimi yapın. FlipaClip, animasyonunuzu 11 fps hızda oynatmayı önerir ama kendiniz de seçebilirsiniz. Sayı ne kadar yüksek olursa animasyonunuzun kare hareketi ve hızı da o kadar hızlı olur. Sonrasında karakterinizi ve objeleri çizin. Her seferinde bir kare çizmeniz gerekiyor. İlk karenizi çizin ardından karakterinizin hareketlenmesi için başka bir kareye geçin. Çerçeveleri karakterinizin hareketini oluşturmak için art arda ve hızla dönen katmanlar olarak düşünebilirsiniz. Hareket oluşturmanın başka bir yolu da kement veya seçim aracını kullanmaktır. Karakterinizin veya resminizin taşımak istediğiniz kısmını daire içine alın. Etrafında seçim kutucuğu belirecektir. Kutucuğun kenarlarını sürükleyerek yeniden boyutlandırmayı seçin, kutucuğu hareket ettirerek başka bir yere taşıyın, kopyalayıp yapıştırın, döndürün, silin veya yatay/dikey döndürme araçlarını kullanın. Her kare için karakterinizi veya resmi biraz hareket ettirin.

FlipaClip Pro (Premium) APK

FlipaClip uygulaması ücretsizdir, çoğu özellik ücretsiz olarak kullanabilir ancak premium (pro) sürüm de mevcuttur. FlipaClip Pro APK olarak indirilemez, uygulama içi satın alımla FlipaClip Premium kullanıcısı olabilirsiniz. FlipaClip Pro aşağıdaki özellikleri içerir: