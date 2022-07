Wondershare Anireel İncelemesi: Basit, Kapsamlı Animasyon Programı

Wondershare Anireel incelemesi ile basit ama seçenek bakımından oldukça kapsamlı bir animasyon programı keşfetmenizi sağlayacağız. Bu program, sunum videoları ya da belirli bir amaç doğrultusunda etkileyicilik yönünden dört dörtlük bir animasyon hazırlamak isteyenlere büyük bir kolaylık sunuyor.

Görsel içeriklerin popülaritesi özellikle 2010 yılından bu yana hızla arttı. Bu sadece günlük hayattan kesitlerin olduğu videoları değil, toplantı ve benzerlerinde yapılan sunumları da büyük ölçüde etkiledi. Kısacası hayatın her alanında yükselen bir içerik türü hâline geldi.

İster sunumunuzu görsel yoldan daha etkileyici bir hâle getirmek istiyor olun ister hayallerinizdeki animasyonu yapmak istiyor olun, bu programı herhangi bir amaçla kullanabilirsiniz.

Programı daha yakından incelemeye başladığınız takdirde Anireel'ı çalışmalarınızda kullanmanın size ne kadar büyük bir kolaylık sağlayacağını daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz.

Wondershare Anireel İncelemesi: Özellikleri Neler?

Ücretsiz animasyon hazırlama programı Wondershare Anireel, çizimle uğraşmadan animasyon yapabileceğiniz ve kendi karakterlerinizi yaratabileceğiniz, arka planı istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz, sunumunuzu daha bilgilendirici hâle getirebileceğiniz oldukça kullanışlı bir program olarak öne çıkıyor.

Normalde bu tür animasyonları yapmak için çizim de yapabilmek gerekiyor fakat Anireel size zaten her şeyi hazır olarak sunduğu için çizimle uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Kullanımı son derece kolay olan arayüzü ile öne çıkan Anireel'ı açtığınızda daha önce hazırlanan çok sayıda animasyonla karşılaşıyorsunuz.

Bu animasyonların tamamında karakterler bulunmuyor. Programı YouTube kanalınıza yükleyeceğiniz videoların açılışı için bir animasyon da hazırlayabilirsiniz. Hazır şablonlarda bunun çok sayıda örneği bulunuyor. Dilerseniz bu şablonlar üzerinden hareketle kendi animasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

Bunu yapmak için programı açtığınızda önünüze gelen şablonlardan birinin üzerine tıklayın. Animasyonun ön izlemesini göreceksiniz. "Use this template" butonuna tıklayarak devam edin. Şablon indirilene kadar bekleyin. Şablon indirildikten sonra çalışma ekranı açılacaktır.

Bunu yapmak yerine "New Project" seçeneğine tıklayarak sıfırdan bir çalışma ekranı açabilirsiniz fakat bunu yaptığınızda sizi tamamen boş bir ekran karşılar. Bu nedenle kendi animasyonunuzu kendinizin tasarlamanız gerekiyor.

Her Wondershare programında bulunan özellikler bu programda da yer alıyor. Örneğin metni sese dönüştürme gibi son derece önemli özelliklerden Anireel'de de yararlanabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak yerine kendi sesinizi kaydetmek isterseniz bunun için ayrı bir program kullanmanıza da gerek yok.

Programın yerleşik ses kaydı özelliği sayesinde Anireel'den hiç çıkmadan kendi sesinizi kayıt altına alabilir ve bunu animasyona dahil edebilirsiniz.

Hazır Şablonlar

Program şablon bakımından oldukça çeşitlilik sağlıyor. Bu şablonlar kategorilere ayrılıyor. Bu kategoriler Office, Industries, Home, Religion, Outdoors, Openings, Intros / Outros, CTAS, Explantions, Details, Situations, Screens, Charts, Festival olmak üzere 14'e ayrılıyor.

Her kategorinin altında 2-3 tane örnek şablon yer alıyor. "See All" butonuna tıklayarak o kategorideki tüm şablonlara ulaşabiliyorsunuz.

Office kategorisinde ofis ortamını içeren şablonlar bulunuyor. Bu şablonlarda genellikle bir ofiste çalışan personeller yer alıyor.

Industries kategorisi ise endüstrilerle ilgili hazır şablonlar içeriyor. Hastane, tren yolu, otel, metro istasyonu ve çok daha fazlasını bu kategoride bulabilirsiniz.

Home kategorisinde ev ortamından sayısız doğal animasyon bulunuyor. Evinde yoga yapan bir kadın, bahçede barbekü, mutfakta hamburger yiyen kadın, yatak odasında uyuyan insan gibi ev hayatı ile ilgili animasyonlara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Religion kategorisinde din ve inançlarla ilgili animasyonlar yer alıyor. Outdoors kategorisi ise açık havadan animasyonlar sunuyor. Park alanı, seyahat, sahil, nehir, sokak ve çok daha fazlası bu kategoride yer alıyor.

Openings kategorisinde açılış animasyonlarını, Intros ve Outros bölümlerinde ise videonuzun açılışında ve kapanışında izleyicilerin karşısına çıkacak animasyonlar keşfedebilirsiniz. Outro animasyonlar genellikle izleyiciye teşekkür mesajlarını içerirken intro animasyonlarda yazı alanı size bırakılıyor.

Size bırakılan bu alana dilerseniz videonuzun başlığını yazabilirsiniz. Bu alanı video hakkında kısa bir bilgi vermek amacıyla da kullanabilirsiniz.

CTAs kategorisinde harekete geçirici animasyonlar bulunuyor. Örneğin izleyicilerin web sitenizin adresini diğer insanlarla paylaşmasını istiyorsanız URL 2, insanların telefon numaranızla iletişime geçmesini istiyorsanız Call animasyonunu, fiziksel mağazanıza gelmesini istiyorsanız Location 2 animasyonunu kullanabilirsiniz.

Explanations kısmında bir şeyleri açıklamak için kullanabileceğiniz animasyonlar yer alıyor. Salgın döneminde insanların güvende kalması için kullanabileceğiniz bir animasyon da dahil olmak üzere farklı alanlarda çeşitli animasyonları bu bölümde bulmanız mümkündür.

Details kategorisinde daha çok detaylardan bahsetmenize imkân veren animasyonlar bulunuyor. Bunun yanı sıra karşılaştırmalar da yapmanızı sağlayan animasyonlar yer alıyor. Elma ve hamburger karşılaştırması buna örnek olarak verilebilir. Birinin sağlıklı, diğerinin sağlıksız olduğu bilgisini vermek için harika bir seçim olacaktır.

Situations kategorisi ise ana soruları ve çözüm yollarını vurgulamak için kullanabileceğiniz animasyonlarla doludur. Screens bölümünde web sitesi, telefon ekranı, dizüstü bilgisayar ekranı, tablet ekranı bulunuyor.

Charts kategorisinde verileri görsel olarak sunmak için kullanabileceğiniz grafikler yer alıyor. "All" bölümünde ise animasyonları karışık olarak görebilirsiniz.

Arka Planlar

Şablon üzerinden hareket etmek yerine kendiniz size sunulan seçeneklerle sıfırdan bir animasyon mu yapmak istiyorsunuz? Bunun ilk aşaması bir arka plan seçmektir. Şablonlarda olduğu gibi arka planlar da kategorilere ayrılıyor.

Bu kategoriler ofis, okul, ev, şehir, hastane, festival gibi kategoriler içeriyor. Okul kategorisinde hem sınıf hem de basketbol sahası gibi okulla ilişkilendirilebilecek animasyonlar yer alıyor. Bu sadece okul kategorisinde değil, her kategoride geçerlidir.

Karakterler

Anireel, karakter konusunda size oldukça çeşitli seçenekler sunuyor ama bu seçeneklerle sınırlı kalmak zorunda değilsiniz çünkü animasyon programı, karakterleri istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak tanıyor.

Örneğin yukarıdaki görüntüde bir sağlık çalışanının öncesi ve sonrası yer alıyor. İkinci karakter yeni bir karakter gibi görünüyor, değil mi? Bu sefer giysileri de dahil ederek bir tane daha karakter oluşturalım.

Eşyalar

Karakterler var, arka plan var ama arka planı özelleştirmek için olmazsa olmaz unsurlar yok mu? Anireel'de çok sayıda eşya seçeneğiniz de bulunuyor. "Props" bölümünde bulabileceğiniz söz konusu eşyalar arasında ofis koltuğundan tutun da çalışma masasına, bilgisayardan telefona, grafikten geometrik şekillere, hayvandan finansa kadar her alanda bir eşya ve öge bulabilirsiniz.

Animasyonunuz eğer spor üzerine ise bir koşu bandı ekleyebilirsiniz. Yeni bir karakter oluşturabilir, bu karakterin koşu bandının üzerinde koşmasını sağlayabilirsiniz.

Yazı Ekleme

Çalışmanıza ister başlık ister alt başlık isterseniz de düz bir yazı ekleyebilirsiniz. Bunun için ekranın sol kısmında yer alan "Aa" işaretine tıklamanız yeterlidir.

Müzikler

Program, müzik ve ses efekti bakımından oldukça çeşitlilik sağlıyor. Müzikleri indirmeden önce dilerseniz çalma butonuna basarak dinleyebilirsiniz. Beğenirseniz yanındaki indirme simgesine basarak indirebilir ve çalışmanıza ekleyebilirsiniz.

Metni Sese Dönüştürme

Kendi sesinizi kullanmak yerine yazıları sese dönüştürmek istiyorsanız kullanabileceğiniz harika bir araç var. Ses dalgası simgesine basarak sese dönüştürülecek olan metni belirleyebilir, seslendirecek kişiyi seçebilir ve "language" kısmından metnin hangi dilde yazıldığını ayarlayabilirsiniz.

Ses Kaydetme

Ses kaydetmek istiyorsanız mikrofon simgesine basabilirsiniz. Bunun için programdan çıkmanıza gerek yok. Bir yandan animasyonu oluştururken bir yandan da ses kaydı yapabilirsiniz.

Wondershare Anireel Nasıl Kullanılır?

Wondershare Anireel'ı kullanmak için herhangi bir rehbere ihtiyacınız olmasa da programı ilk kez kullanacaksanız programın nasıl kullanıldığına kısa bir göz atmakta fayda var. Bu rehber aynı zamanda programın ne kadar işlevsellik sunduğu konusunda da fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Anireel'de Animasyon Nasıl Yapılır?

Anireel'de animasyon yapmaya başlamak için iki seçeneğiniz var. Bunlardan ilki, hazır şablon üzerinden ilerlemekken diğeri, sıfır bir çalışma oluşturmaktır. Hangisini seçecek olursanız olun, öncelikle "New Project" butonuna tıklayın.

Bunu yaptığınızda önünüze boş bir ekran gelecektir. Sol kısımda ise ilk sekme olan "Scenes" açık olacaktır. Dilerseniz buradan size zaman kazandıracak hazır bir şablonun üzerine basıp çalışma alanına sürükleyebilirsiniz.

Anireel Arka Plan Nasıl Yüklenir?

Hazır şablon kullanmak istemiyorsanız arka plan seçerek sıfırdan animasyon yapma sürecine başlayabilirsiniz.

Arka planların olduğu bölümde her kategoriden birkaç tane animasyon yer alır. Kategorideki tüm arka planları görmek için "See all" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Beğendiğiniz bir arka plan olursa üzerine basılı tutup çalışma alanına sürükleyip bırakabilirsiniz.

Anireel Karakter Oluşturma

Karakter oluşturmak için aşağıdaki ekran görüntüsünde seçili olan "Characters" bölümüne gidin. Bu bölümde "Preset Characters" ve "My Characters" olmak üzere iki sekme göreceksiniz. Daha önce karakter oluşturmadıysanız ikinci sekme boş olacaktır.

Hazır karakter üzerinden gitmek istemiyorsanız "My Characters" sekmesine gidin ve "+" simgesine basın.

Daha sonra karakter tipini seçin. Erkek çocuğu ise boy, kız çocuğu ise girl, yetişkin erkek ise male, yetişkin kadın ise female seçeneğine tıklayın.

Body Shape bölümünden karakterin kilosunu belirleyin.

Not: Programda şu anda sadece "medium" seçeneği bulunuyor ancak diğer seçenekler de çok yakın bir zaman içinde kullanıcılara sunulacaktır.

Daha sonra karakteriniz için bir model seçin. Bu model üzerinden düzenleme işlemine başlayacaksınız.

Sol kısımdan karakterin yüzünü, üstünü, altını ve ayakkabılarını düzenleyeceğiniz sekmelere gidebilirsiniz. Üst kısımdan ise belirli bölümlere ulaşabilirsiniz. Örneğin "Head" sekmesinde "Face" bölümü yüz şeklini belirlemenizi, "Hair" kısmı saç stilini ve rengini belirmenizi sağlar.

Düzenleme işleminiz sona erdikten sonra "Save" butonuna basın ve karakterinizi kaydedin. Bunu yaptıktan sonra "My Characters" bölümünde o karakter görünmeye başlayacaktır.

Hazır karakter kullanmak istiyorsanız "Preset Character" sekmesinden bir karakterin üzerine basılı tutup çalışma alanına sürükleyebilirsiniz.

Anireel'de Eşya Ekleme Nasıl Yapılır?

Animasyonunuza koltuk, koşu bandı, basketbol topu gibi eşyalar eklemek için "Props" sekmesini kullanmanız gerekiyor. Bir kategori seçtikten sonra "See all" seçeneğine basarak o kategorideki tüm eşyaları görebilirsiniz.

Beğendiğiniz bir eşya olduğunda üzerine basarak çalışma alanına sürükleyebilirsiniz.

Anireel'de Nesne / Karakteri Hareket Ettirme

Anireel'de nesne hareket ettirmek için o nesne ya da karakterin üzerine tıklayın. Yıldız simgesine basın.

Nesnenin ne yönde ve nasıl hareket edeceğini seçin.

Anireel'de karakter hareket ettirmek için karakterin üzerine basın ve en baştaki seçeneğe tıklayın.

Karakterin hangi animasyonu yapmasını istiyorsanız o animasyonu seçin.

"Expressions" sekmesinden karakterin yüz ifadesini değiştirebileceğinizi de unutmayın.

Animasyonun dışında kendiniz de bir hareket noktası belirleyebilirsiniz. Bunun için karakterin üzerine basın ve "Motion Path" seçeneğine basın.

Hareket yönünü seçin.

Karakterin gideceği yönü seçin.

Animasyonu ön izlediğinizde karakterin oraya gittiğini göreceksiniz.

Anireel'de Yazı Ekleme

Animasyonunuza yazı eklemek için sol sekmeden "Aa" simgesine basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda önünüze birkaç seçenek gelecektir. Bunlardan birini seçip çalışma alanına sürükleyip bırakın.

Yazının üzerine tıkladıktan sonra gelen seçeneklerden ilkini seçerek yazı tipini, boyutunu vb. özelleştirebilirsiniz.

Anireel Animasyona Müzik / Ses Efekti Ekleme

Anireel'de animasyona müzik ya da ses efekti eklemek için sol kısımdan "Audio" kategorisine girin. Üst kısımda yer alan "Music" sekmesinden müziklere, "Sound Effects" sekmesinden ses efektlerine ulaşabilirsiniz.

Müzik ya da ses efektini ön izlemek için çalma simgesine basabilirsiniz. Çalışmanıza eklemek için öncelikle sağdaki indirme simgesine basarak indirin. Daha sonra üzerine basılı tutarak çalışma alanına sürükleyip bırakın.

Anireel'de Metni Sese Dönüştürme

Metni sese dönüştürmek için çalışma alanının hemen altında bulunan ses dalgası simgesine tıklayın.

Sol bölüme yazıyı yazın. Sağ bölümdeki "language" kısmında yazının hangi dille yazıldığını, "voice name" kısmında ise seslendirecek ismi seçin.

Sesi animasyona eklemeden önce dinlemek için çalma butonuna basın. Sesi direkt animasyona eklemek için "Add to Timeline" butonuna tıklayın.

Editörün Yorumu

Wondershare Anireel, sunumunuzu renklendirmek ve daha etkileyici hâle getirmek ya da herkesin büyük bir keyifle izleyeceği bir animasyon oluşturmak isteyenlerin hiçbir zorluk çekmeden kısa süre içinde kendi animasyonunu oluşturabileceği harika araçlar sunuyor.

Programın çok fazla alternatifi var ancak onu rakiplerinden ayıran iyi de bir özelliği var. Program, basitliği ve profesyonelliği bir arada sunuyor. Bir programın hem kullanımının son derece kolay olması hem de ortaya profesyonel çalışmalar çıkarabilmesi çok mümkün değil fakat Anireel, zor olanı başararak bunu yapmanıza imkân tanıyor.

Siz de kendi animasyonunuzu hazırlamak istiyor ama çizimle uğraşmak istemiyorsanız Anireel'ı tercih edebilirsiniz. Wondershare Anireel satın alma sayfasından programı yıllık çok uygun bir fiyata satın alabilirsiniz.

Uygun fiyatlı premium sürümün getirdiği avantajlar ile programdaki bazı sınırlamaları ortadan kaldırabilirsiniz ancak sunum için animasyon hazırlamak ya da basit bir animasyon oluşturmak gibi amaçlarınız varsa ücretsiz sürüm de fazlasıyla yeterli olacaktır.