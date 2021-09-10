Football Manager 2022
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 552
- Üretici SEGA
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Football Manager 2022, PC ve mobile çıkış yapan Türkçe futbol menajerlik oyunu. FM22 indirimli fiyatıyla Steam'de!
Football Manager 2022, Windows/Mac bilgisayarlarda ve Android/iOS mobil cihazlarda oynanabilen Türkçe futbol menajerlik oyunu. FM22, kazanan tarafınızı bulmanın, futbol stilinizi aşılamanın ve taraftarlar için kazanmanın yeni, ilerici yollarını sunuyor. Ön siparişe özel %10 indirim fırsatıyla Football Manager 2022 Steam’de!
Football Manager 2022 Steam
Futbol sadece en iyi olmak ve kazanmakla ilgili değildir. Olasılıkların üstesinden gelmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarınızı ustalık ve beceri yoluyla kazanmakla ilgilidir. Zirveye çıkmak için mücadele etmek ve dünyayı şok etmek veya uçurumun eşiğinden geri dönmek için yolunuzu açmak; bunlar en tatlı anlardır.
Kulübünüzün kaderinin mimarı sizsiniz, onların kaderi size kalmış. Kulübünüzün hayallerini gerçeğe dönüştürmek için önemli anlarda galip gelin ve menajerlerin yanında yerinizi alın.
Kulübünüzün hiyerarşisinin hedeflerini ve taraftarların yüksek beklentilerini karşılayarak oyunun zirvesine doğru bir yolculuğa çıkın.
Keşfedilmemiş yetenekler için dünyayı araştırın veya kadronuzu içeriden kurarak potansiyellerini gerçekleştirmeleri için antrenmanlarına çıkarın.
Maç gününde takımınıza başarı sağlamak için tasarlanmış taktikler ve stratejilerle oyuncularınızın ilgisini çekecek bir futbol kimliği oluşturun.
Football Manager 2022 Ne Zaman Çıkacak?
Football Manager 2022 çıkış tarihi 9 Kasım olarak duyuruldu. Erken Erişim, 9 Kasım tarihinden yaklaşık iki hafta önce başlayacak. İlk oynayanlardan olmak için Steam’de ön sipariş verin. Resmi SEGA Mağazası, Steam, Epic Games, Microsoft Store’dan PC/Mac için Football Manager 2022 satın alarak piyasaya çıkış zamanından önce %10 indirim alabilirsiniz. Football Manager 2022 fiyatı 269 TL.
Football Manager 2022 Mobile
Football Manager 22 Mobile da 9 Kasım’da çıkış yapacak. App Store ve Google Play’den ön kayıtlar Ekim ayı ortasında açılacak. Aynı zamanda bu tarihlerde mobil futbol oyununda öne çıkan yeniliklere dair tüm detaylar da sunulacak. Oyun çıkış yapar yapmaz, Android telefon kullanıcıları için Football Manager 2022 APK indirme bağlantısı paylaşılacak.
Football Manager 2022 Sistem Gereksinimleri
Football Manager 2022 PC’de oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar Football Manager 2022 minimum sistem gereksinimleri altında verilmiştir:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit, 8/8.1, 10
- İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 1.8GHz+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256 MB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Football Manager 2022 Mobile
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici SEGA
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Football Manager 2022 Mobile en iyi futbol menajerlik oyunları arasında. Android futbol menajerlik oyunu Türkçe oynanabiliyor.
Football Manager 2022 Mobile Android telefonda oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri. Türkçe dil desteğiyle gelen popüler futbol menajerlik oyununun yeni sezonu Football Manager 2022 Mobile yenilikleri arasında elden geçirilmiş iz sürme, yeni lig, yenilenen transfer görüşmeleri, medya anlatıları, yeni yüzler ve fazlası bulunuyor.
Kompakt, detaylardan ödün vermeyen FM22 Mobile, zirveye ulaşmak için acele eden menajerler için anında yönetim düzeltmesi sağlıyor. Football Manager 2022 Mobile APK yerine Google Play’den Android telefonlara indirilebiliyor.
Football Manager 2022 Mobile İndir
Kariyerinize başladığınızda artık daha fazla ülke karşınıza çıkıyor ve daha büyük birinci sınıf oyuncu havuzu ve geleceğin yıldızları parmaklarınızın ucunda. Football Manager 2022 Mobile özellikleri;
- Dünyanın önde gelen 25 futbol ülkesinden 60’tan fazla lig cebinizde. Kulübünüzde kontrolü ele alın ve zirveye giden yolda hızla ilerleyin.
- Yeni keşif araçları, yeni nesil harika gençler ve dünya çapında süper yıldızlarla sözleşme imzalamanız için sizi daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiriyor ve kupalar verebilecek bir kadroyu zahmetsizce bir araya getiriyor.
- Dünyanın önde gelen oyun stillerinden ilham alan birçok taktik şablondan biriyle başlayın.
- Maç günü gösterisinin tadını çıkarın ve dijital sığınakta yerinizi alarak aksiyonu takip edin ve vizyonunuzun hayata geçmesini izleyin.
Football Manager 2022 Mobile Yenilikleri
Ufuklarınızı genişletin - Zirveye yolculuğunuza başlarken yeni potansiyeli açığa çıkarın ve dünyanın en büyük beş futbol ülkesinden birini seçin. Yeni ligin eklemesi ilk kez Afrika kıtasal yarışmalarına kapı aralıyor.
İz sürme revizyonu - İlk kez ısmarlama görevler oluşturma fırsatı sunan elden geçirilmiş keşif modülü ile işe alım sürecinizi güçlendirin. Gelişmiş arama seçeneklerinden, daha iyi keşif istihbaratından ve en önemli hedeflerinize yaklaşırken bilgilerin size sunulma şeklindeki iyileştirmelerden yararlanın.
Yenilenen transfer görüşmeleri - Transfer hedefleme sisteminin kapsamlı bir şekilde yeniden yazılmasının ardından en gerçekçi ve rekabetçi transfer pazarına hükmedin. Teklifinizin bazı kısımlarını pazarlık edilemez hale getirmek için yeni seçeneklerle kendi şartlarınıza göre anlaşmaları dikte edin. Oyuncularınız için birden fazla teklife yanıt verme yeteneği işe alımınızı daha önce hiç olmadığı gibi yönlendirmenizi sağlar.
Sezon hikayeleri - Her sezonun önemli anları, yepyeni medya anlatılarının eklenmesiyle artık daha fazla önem kazanıyor. İster sezona güçlü bir başlangıç yapmış olun, ister sakatlık kriziyle mücadele ediyor olun, gazeteciler hikayelerinde ve sorularında kulübünüzün mevcut konumuna göre daha güçlü temalar geliştiriyor.
Yeni genç yüzler - Serinin tarihinde ilk kez yeni oluşturulan oyuncular için yapay zeka vesikalıklarının eklenmesiyle harika gençler ve akademi ürünlerinize kişilik katın.
Diğer - Bir dizi daha iyileştirme ve geliştirme, FM Mobile 22’yi şimdiye kadarki en akıcı, en sürükleyici sürüm haline getiriyor. Daha geniş medya yorumu ve yanıtlar yelpazesi, yeniden tasarlanmış oyun kurulum akışı, yeni ana kontrol paneli, yenilenmiş oyuncu arama işlevi ve çok daha fazlasını fark edeceksiniz.