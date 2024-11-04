Football Manager 2025
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Sports Interactive
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Football Manager 2025 ile takımınızı zirveye taşıyın! Gerçekçi futbol yönetimi, yenilikçi özellikler ve stratejik kararlarla kazanan bir kadro kurun.
Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Football Manager 2025 (FM 2025), futbol yönetimi oyunları arasında en iyilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi oyuncu dinamikleri, gelişmiş maç motoru ve kapsamlı taktik sistemleriyle FM 2025, oyunculara takım yönetiminin her aşamasını deneyimleme şansı sunuyor. Yeni nesil oyuncu analizi ve sahada gerçekçi futbol anları ile bu oyun, bir menajerin karşılaşabileceği tüm zorlukları kapsayan bir simülasyon sunuyor.
Football Manager 2025, oyuncuları sanal bir menajer koltuğuna oturtarak gerçek dünyadaki futbol yönetiminin tüm yönlerini kontrol etmelerine olanak tanır. Bu sürümde, önceki versiyonlara kıyasla oyuncu karakter analizleri, daha derinlemesine takım konuşmaları ve kulüp içi dinamiklerle takım üzerindeki etkiler daha belirgin hale getirilmiştir. Oyuncular, maç gününden antrenman sahasına kadar takımın her yönünü etkileyen kararları yönetir.
FM 2025, oyunculara sadece takım yönetme değil, aynı zamanda kulüp içindeki ilişkileri geliştirme fırsatı da sunar. Takımın genç oyuncularını geliştirerek geleceğin yıldızlarını yaratabilir veya mevcut yetenekleri zirveye taşıyabilirsiniz.
Football Manager 2025 İndir
Hemen Football Manager 2025 indirin ve kendi futbol takımınızı kurup onu en iyi şekilde yönetip şampiyonluktan şampiyonluğa koşun!
Football Manager 2025 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Güncellemelere sahip Windows 10, Windows 11
- İşlemci: Masaüstü: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 Dizüstü: Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200
- Bellek: 4 GB
- Depolama: 20 GB
- Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 380 veya Intel HD 530 Dizüstü: NVIDIA GeForce GTX 960M, AMD Radeon R9 M375 veya Intel HD 530
- DirectX: DirectX 11