Yenilenen özellikleriyle piyasaya sürülen Football Manager 26, kendi futbol takımınızı yönetebileceğiniz bir futbol menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler FM 26, serinin tarihinde ilk kez Unity oyun motoru ile geliştirilmiştir.

Oyun, Kadın Futbolunu (Women's Football) seriye tamamen entegre ederek büyük bir yenilik getirmiştir.

Oyun, İngiltere Premier Ligi'nin (Premier League) tam lisansını içermektedir. Bu, oyunda resmi kulüp armaları, formaları ve resmi oyuncu fotoğraflarının yer aldığı, Premier Lig deneyimini daha otantik hale getiren büyük bir lisans anlaşmasıdır.

4 Kasım 2025 tarihiyle birlikte oyuncularla buluşan Football Manager 26, birçok yenilenmiş özelliğe ev sahipliği yapan bir futbol menajerlik oyunudur. Daha zengin ve sürükleyici bir oynanışa sahip olan FM 26, Unity oyun motoru ile geliştirilmiştir. Yapılan bu değişim, arayüz ve oyuncu hareketlerindeki detayları iyi anlamda artırmıştır.

Belki de en büyük yeniliklerden olan kadın futbol ligi, seriye tamamen entegre edilerek kariyer yapma imkanı sunuyor. 11 ülkeden 14 oynanabilir ligi oyunculara sunan Football Manager 26, kadın futbolunu da aynı ölçüde önemsemektedir.

Oyun, neredeyse her açıdan mükemmel bir simülasyon deneyimi sunmaktadır. Takım oluşturma, taktiksel çeşitlilik, ayrıntılı saha detayları ve gerçekçi oyuncu hareketleriyle kendinizi teknik direktör havasına sokabilirsiniz. Ayrıca, yeniden tasarlanan oyuncu rolleri ve farklı senaryo hazırlıkları, maç öncesi ve maç sırasında özelleştirebileceğiniz harika formasyonalar sunmaktadır.

Football Manager 26 İndir

Sıfırdan inşa ettiğiniz kulübünüzün en önemli noktası, transfer edeceğiniz oyunculardır. TransferRoom gibi entegrasyonları içerisinde barındıran Football Manager 26'da, transfer pazarını daha akıllıca yönetebileceksiniz. Oyuncu bilgileri, gelecek planları, fiyatlar ve genel olarak her türlü transfer istatistiklerine ulaşabilirsiniz.

Oynanış, görsellik ve taktiksel çeşitlilik açısından geliştirilen FM 26, arayüz tarafında da modern bir görünüm sunmaktadır. Daha temiz, güncel ve modern futbola uyumlu olan bu arayüzde, menajerlik kariyerinizi en iyi şekilde devam ettirebilir ve her ayrıntıyı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Siz de Football Manager 26 indirin ve kendi menajerlik hünerlerinizi test edin!

Football Manager 26 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (with updates 22H2), Windows 11 (with updates 23H2)

Windows 10 (with updates 22H2), Windows 11 (with updates 23H2) İşlemci: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3

Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 512MiB VRAM

Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 512MiB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan