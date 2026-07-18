Forest Escape: Last Train, mahkum olarak uyandığınız gerçeküstü bir kabus dünyasında, treninizi hayatta tutarak bulmacaları çözdüğünüz eşli bir korku oyunudur.

Tunahan Karakış - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Forest Escape: Last Train, çıldırmış bir hapishane müdürünün kabus dünyasında geçen ve korku unsurlarını öne çıkaran eşli bir hayatta kalma oyunudur.

Amacınız mahkum arkadaşlarınızla birlikte terk edilmiş bir treni tamir edip çalışır durumda tutarak, demiryolu üzerindeki kilitli bölgeleri ve karmaşık bulmacaları aşmaktır.

Kaynak yönetimine dayanan sistemi sayesinde topladığınız kömür ve diğer malzemelerle lokomotifinizi çalışır durumda tutabilir, tehlikeli bölgelerde hayatta kalmak için bu kaynakları kullanabilirsiniz.

Forest Escape: Last Train, 1–4 oyuncu destekli eşli bir korku ve keşif oyunu. Yapımda sisli ve tekinsiz bir ormanda ilerleyerek kaynak topluyorsunuz, çevredeki tuhaf bulmacaları çözüyor ve lokomotifi çalışır durumda tutmaya çalışıyorsunuz. Asıl amacınız bu gerçeküstü dünyada hayatta kalıp treni onararak kaçış yolunu açmak.

Forest Escape: Last Train İndir

Forest Escape: Last Train, hayatta kalma, çevre keşfi ve kaynak yönetimi unsurlarını bir araya getiriyor diyebiliriz. İlerleyiş sırasında farklı kabus bölgeleri, tehlikeli alanlar ve çözülmesi gereken engeller karşınıza çıkıyor. Topladığınız malzemeleri doğru kullanmak, lokomotifi ayakta tutmak ve riskli bölgelerde dikkatli hareket etmek önemli.

Oyunu tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Bu yönüyle eşli korku oyunlarını seven oyuncular için fazlasıyla ideal bir opsiyon olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak yapımın şu anda erken erişim aşmasında olduğunu belirtelim. İlerleyen zamanlarda tam sürümü oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Ancak şu an için net bir tarih yok.

Forest Escape: Last Train Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan