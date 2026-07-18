Forest Escape Last Train
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.48 GB
- Üretici Frag Lab, LLC
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Forest Escape: Last Train, mahkum olarak uyandığınız gerçeküstü bir kabus dünyasında, treninizi hayatta tutarak bulmacaları çözdüğünüz eşli bir korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Forest Escape: Last Train, çıldırmış bir hapishane müdürünün kabus dünyasında geçen ve korku unsurlarını öne çıkaran eşli bir hayatta kalma oyunudur.
- Amacınız mahkum arkadaşlarınızla birlikte terk edilmiş bir treni tamir edip çalışır durumda tutarak, demiryolu üzerindeki kilitli bölgeleri ve karmaşık bulmacaları aşmaktır.
- Kaynak yönetimine dayanan sistemi sayesinde topladığınız kömür ve diğer malzemelerle lokomotifinizi çalışır durumda tutabilir, tehlikeli bölgelerde hayatta kalmak için bu kaynakları kullanabilirsiniz.
Forest Escape: Last Train, 1–4 oyuncu destekli eşli bir korku ve keşif oyunu. Yapımda sisli ve tekinsiz bir ormanda ilerleyerek kaynak topluyorsunuz, çevredeki tuhaf bulmacaları çözüyor ve lokomotifi çalışır durumda tutmaya çalışıyorsunuz. Asıl amacınız bu gerçeküstü dünyada hayatta kalıp treni onararak kaçış yolunu açmak.
Forest Escape: Last Train İndir
Forest Escape: Last Train, hayatta kalma, çevre keşfi ve kaynak yönetimi unsurlarını bir araya getiriyor diyebiliriz. İlerleyiş sırasında farklı kabus bölgeleri, tehlikeli alanlar ve çözülmesi gereken engeller karşınıza çıkıyor. Topladığınız malzemeleri doğru kullanmak, lokomotifi ayakta tutmak ve riskli bölgelerde dikkatli hareket etmek önemli.
Oyunu tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Bu yönüyle eşli korku oyunlarını seven oyuncular için fazlasıyla ideal bir opsiyon olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak yapımın şu anda erken erişim aşmasında olduğunu belirtelim. İlerleyen zamanlarda tam sürümü oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Ancak şu an için net bir tarih yok.
Forest Escape: Last Train Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 8400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Forest Escape: Last Train nasıl bir oyun?
Bir ila dört oyuncu destekli, kaynak yönetimine dayanan gerçeküstü bir eşli (co-op) hayatta kalma ve korku macera oyunudur.
Forest Escape: Last Train'de ilerleyebilmek için sadece kaynak toplamak yeterli mi?
Hayır, sadece kaynak toplamak yeterli değil. İlerleyebilmek için lokomotifi tamir edip çalışır durumda tutmanız, çevredeki gizemli bulmacaları çözmeniz ve farklı bölgelerdeki görevleri tamamlamanız gerekiyor.
Forest Escape: Last Train'de karşımıza ne gibi tehlikeler çıkıyor?
Ölümsüz katil palyaçolar, devasa taş eller, ölümcül tuzaklarla dolu kaleler ve lanetli eğlence parkları gibi korkutucu engellerle yüzleşmeniz gerekiyor.