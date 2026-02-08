Forza Horizon 6, devasa Tokyo haritasında sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz gerçekçi bir yarış oyunudur.

6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Forza Horizon 6'nın, yeni Forza Motorsport oyununda kullanılan güncellenmiş ForzaTech motoruyla geliştirildiği biliniyor.

Hayranların yıllardır beklediği Japonya haritası (dar sokaklar, drift kültürü ve neon ışıklar) en güçlü adaylardan biri.

Horizon 5'teki Meksika'nın biraz "boş" hissedilmesinden ders çıkaran geliştiriciler, 6. oyunda çok daha canlı, yayaların ve trafiğin daha mantıklı hareket ettiği, yaşayan şehir merkezlerine odaklanıyor.

En sevilen yarış oyunları arasında yer alan Forza Horizon serisi, 19 Mayıs 2026 yılında çıkış yapacak olan Forza Horizon 6 ile tekrardan karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadarki en büyük şehri oyunculara sunan Forza Horizon 6, nefes kesen yüzlerce aracı da içerisinde barındırıyor.

Forza Horizon, önceki oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da gerçek dünyadan sayısız araç sunuyor. 550'nin üzerindeki araç kütüphanesi içinden istediğinizi sürebilir veya garajınızda sergileyebilirsiniz. Ayrıca, araçlar sadece görünüş anlamında değil, motor ve sürüş açısından da gerçekçi yapıdadır.

Forza Horizon 6 İndir

Araba tutkunlarının hayran kalacağı birçok içerik Forza Horizon 6'da mevcuttur. Araçları bir kenara koyarsak, hem harita hem de yarış modları ile devasa bir deneyim sunuyor. Tokyo'nun ikonik şehir merkezinde turlayabilir, drift yapabilir ve araçlarınızı gitgide geliştirebilirsiniz.

Henüz daha çıkış yapmayan Forza Horizon 6, yayınlanan video ve özellikleriyle şimdiden heyecanlandırıyor diyebiliriz. Solo ya da arkadaşlarınızla birlikte festival yarışlarına katılabilir, serbest sürüş yapabilir, uzun yol yapabilir veya çeşitli parkurlarda aracınızı sınayabilirsiniz.

Siz de Forza Horizon 6 indirin ve devasa harita üzerinde gerçekçi araçlarınızın tadını çıkarın!

Forza Horizon 6 Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 22H2 (version 19045) or higher

Windows 10 22H2 (version 19045) or higher İŞLEMCI: Intel i5-8400 OR AMD Ryzen 5 1600

Intel i5-8400 OR AMD Ryzen 5 1600 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GTX 1650 OR AMD RX 6500 XT OR Intel Arc A380 / Arc B390

Nvidia GTX 1650 OR AMD RX 6500 XT OR Intel Arc A380 / Arc B390 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı İLAVE NOTLAR: SSD Required