Forza Horizon 6
- Üretici Playground Games
-
Forza Horizon 6, devasa Tokyo haritasında sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz gerçekçi bir yarış oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Forza Horizon 6'nın, yeni Forza Motorsport oyununda kullanılan güncellenmiş ForzaTech motoruyla geliştirildiği biliniyor.
- Hayranların yıllardır beklediği Japonya haritası (dar sokaklar, drift kültürü ve neon ışıklar) en güçlü adaylardan biri.
- Horizon 5'teki Meksika'nın biraz "boş" hissedilmesinden ders çıkaran geliştiriciler, 6. oyunda çok daha canlı, yayaların ve trafiğin daha mantıklı hareket ettiği, yaşayan şehir merkezlerine odaklanıyor.
En sevilen yarış oyunları arasında yer alan Forza Horizon serisi, 19 Mayıs 2026 yılında çıkış yapacak olan Forza Horizon 6 ile tekrardan karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadarki en büyük şehri oyunculara sunan Forza Horizon 6, nefes kesen yüzlerce aracı da içerisinde barındırıyor.
Forza Horizon, önceki oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da gerçek dünyadan sayısız araç sunuyor. 550'nin üzerindeki araç kütüphanesi içinden istediğinizi sürebilir veya garajınızda sergileyebilirsiniz. Ayrıca, araçlar sadece görünüş anlamında değil, motor ve sürüş açısından da gerçekçi yapıdadır.
Forza Horizon 6 İndir
Araba tutkunlarının hayran kalacağı birçok içerik Forza Horizon 6'da mevcuttur. Araçları bir kenara koyarsak, hem harita hem de yarış modları ile devasa bir deneyim sunuyor. Tokyo'nun ikonik şehir merkezinde turlayabilir, drift yapabilir ve araçlarınızı gitgide geliştirebilirsiniz.
Henüz daha çıkış yapmayan Forza Horizon 6, yayınlanan video ve özellikleriyle şimdiden heyecanlandırıyor diyebiliriz. Solo ya da arkadaşlarınızla birlikte festival yarışlarına katılabilir, serbest sürüş yapabilir, uzun yol yapabilir veya çeşitli parkurlarda aracınızı sınayabilirsiniz.
Siz de Forza Horizon 6 indirin ve devasa harita üzerinde gerçekçi araçlarınızın tadını çıkarın!
Forza Horizon 6 Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 22H2 (version 19045) or higher
- İŞLEMCI: Intel i5-8400 OR AMD Ryzen 5 1600
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia GTX 1650 OR AMD RX 6500 XT OR Intel Arc A380 / Arc B390
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- İLAVE NOTLAR: SSD Required
Sıkça Sorulan Sorular
Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak?
Playground Games henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak serinin 3 yıllık döngüsüne bakıldığında, oyunun 2026 içerisinde duyurulup çıkış yapması bekleniyor.
Oyun çıktığında ilk günden Game Pass'e gelecek mi?
Evet. Microsoft'un birinci parti (Xbox Game Studios) oyunu olduğu için, Forza Horizon 6 çıktığı ilk gün hem PC hem de Konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.
Sistem gereksinimleri çok yüksek olur mu?
Forza serisi optimizasyon konusunda çok başarılıdır. Ancak yeni motorla birlikte minimum RTX 2060 / RX 5700 seviyesinde bir ekran kartı ve mutlaka SSD gereksinimi olacağı tahmin ediliyor.
Eski arabalarım ve ilerlemem bu oyuna aktarılacak mı?
Hayır, her Forza Horizon oyunu yeni bir festival ve yeni bir başlangıç demektir. Ancak önceki oyunlara sahipseniz, "Loyalty Rewards" kapsamında size özel birkaç başlangıç arabası ve hediye paketi verilecektir.
Motosikletler veya yeni araç türleri eklenecek mi?
Serinin hayranları çok istese de Forza Horizon bir "otomobil" festivalidir. Playground Games şimdiye kadar motosikletlere mesafeli durdu; ancak 6. oyunda ATV'lerin ve off-road araçlarının çeşitliliğinin artması bekleniyor.