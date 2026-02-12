FR3 APK, komik ve adrenalin dolu yarışlara katılabileceğiniz bir Android oyunudur. Karakterinizi seçin, çok oyunculu mücadelelere katılın ve rakipleri sabote ederek yarışları kazanın!

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda sadece koşmuyorsun; her hayvanın kendine has bir pasif yeteneği var.

Yarış sırasında topladığın testereler, kalkanlar, mıknatıslar ve tuzaklar oyunun kaderini belirliyor.

Serinin bu oyununda sosyal etkileşim ön planda. Arkadaşınla takım kurup diğer ikili gruplara karşı yarışabiliyorsun.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FR3 APK, eğlenceli bir yarış oyunudur. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı yarıştığınız bu oyunda, engelleri aşmalı ve rakipleri sabote ederek yarışı kazanmaya çalışmalısınız. Serinin yeni oyunu Fun Run 3 ile birlikte gelen yeni modlar, eğlencenin daha kapsamlı olduğu bir deneyim sunuyor.

2'ye 2 klan savaşları, arena modu, bireysel yarışlar ve daha birçok oyun modunu oynayabilirsiniz. Bolca yeni seviyeyi aşabilir, karakterinizi geliştirebilir ve liderlik tablosunda zirveye çıkabilirsiniz.

Hızlı olmanın yanı sıra karizmatik olmanızda da fayda var. Stilinle tüm rakiplerine hava atabilir ve ormandaki en iyi görünüme sahip olan karakter olabilirsiniz. Komik aksesuarlarla dolu olan mağazadan istediğinizi seçin ve oyun stilinizi herkese gösterin.

Fun Run 3 - Multiplayer Games APK İndir

FR3 APK'da rakiplerinizi daha kolay yenmek için sabote etmelisiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, etraftaki eşyaları kullanmak veya karakter özelliklerini kullanmaktır.

Eğer siz de Fun Run serisini ve yarış oyunlarını seviyorsanız, FR3 APK indirin ve hem eğlenin hem de liderlik tablosunda en üst sıralara tırmanın!

FR3 - Multiplayer Games Oyunu Özellikleri

Android için komik yarış oyunu

Klan savaşları ve arena modları

Karakter özelleştirme sistemi

Farklı zorluk seviyeleri

Liderlik tablosu ve turnuvalar