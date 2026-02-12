FR3 APK
- DOSYA BOYUTU 203.3 MB
- Üretici Dirtybit
FR3 APK, komik ve adrenalin dolu yarışlara katılabileceğiniz bir Android oyunudur. Karakterinizi seçin, çok oyunculu mücadelelere katılın ve rakipleri sabote ederek yarışları kazanın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda sadece koşmuyorsun; her hayvanın kendine has bir pasif yeteneği var.
- Yarış sırasında topladığın testereler, kalkanlar, mıknatıslar ve tuzaklar oyunun kaderini belirliyor.
- Serinin bu oyununda sosyal etkileşim ön planda. Arkadaşınla takım kurup diğer ikili gruplara karşı yarışabiliyorsun.
Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FR3 APK, eğlenceli bir yarış oyunudur. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı yarıştığınız bu oyunda, engelleri aşmalı ve rakipleri sabote ederek yarışı kazanmaya çalışmalısınız. Serinin yeni oyunu Fun Run 3 ile birlikte gelen yeni modlar, eğlencenin daha kapsamlı olduğu bir deneyim sunuyor.
2'ye 2 klan savaşları, arena modu, bireysel yarışlar ve daha birçok oyun modunu oynayabilirsiniz. Bolca yeni seviyeyi aşabilir, karakterinizi geliştirebilir ve liderlik tablosunda zirveye çıkabilirsiniz.
Hızlı olmanın yanı sıra karizmatik olmanızda da fayda var. Stilinle tüm rakiplerine hava atabilir ve ormandaki en iyi görünüme sahip olan karakter olabilirsiniz. Komik aksesuarlarla dolu olan mağazadan istediğinizi seçin ve oyun stilinizi herkese gösterin.
Fun Run 3 - Multiplayer Games APK İndir
FR3 APK'da rakiplerinizi daha kolay yenmek için sabote etmelisiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, etraftaki eşyaları kullanmak veya karakter özelliklerini kullanmaktır.
Eğer siz de Fun Run serisini ve yarış oyunlarını seviyorsanız, FR3 APK indirin ve hem eğlenin hem de liderlik tablosunda en üst sıralara tırmanın!
FR3 - Multiplayer Games Oyunu Özellikleri
- Android için komik yarış oyunu
- Klan savaşları ve arena modları
- Karakter özelleştirme sistemi
- Farklı zorluk seviyeleri
- Liderlik tablosu ve turnuvalar
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunu internetsiz (Offline) oynayabilir miyim?
Hayır. Fun Run 4 tamamen çevrimiçi bir "Real-time" (eş zamanlı) yarış oyunudur. Gerçek oyuncularla kapışmak için aktif bir internet bağlantısı gerekir.
Karakterimi nasıl özelleştirebilirim?
Yarışlardan kazandığın puanlar veya sandıklarla karakterine şapkalar, gözlükler, ayakkabılar ve farklı efektler (trail) alabilirsin. Binlerce farklı kombinasyon mevcut.
"Dash" mekaniği nedir ve nasıl kullanılır?
Dash, karakterinin kısa süreliğine hızlanmasını sağlar. Ancak dolma süresi olduğu için bunu doğru zamanda (örneğin bir rampadan uçarken veya bitiş çizgisine yaklaşırken) kullanmak zaferin anahtarıdır.
Oyunda "Pay to Win" (Öde ve Kazan) durumu var mı?
Gerçek parayla daha hızlı kostüm alabilir veya sandık açabilirsin; ancak yarışlardaki başarı tamamen senin reflekslerine ve haritayı ne kadar iyi bildiğine dayanır.
Arkadaşlarımla özel lobi kurup yarışabilir miyim?
Evet, "Custom Race" seçeneği sayesinde sadece arkadaş grubunla kapışabileceğin özel odalar oluşturabilirsin.