Android için battle royale oyunları arasında öne çıkan Free Fire MAX APK, Jujutsu Kaisen iş birliği içerikleri ve çok oyunculu savaş modlarıyla aksiyon dolu bir hayatta kalma deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 9 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda, 10 dakikalık maçlarda 50 oyuncunun karşı karşıya gelir, hızlı tempolu ve rekabetçi yapısıyla hayatta kalmaya çalışırsınız. Free Fire MAX × Jujutsu Kaisen iş birliği sayesinde özel karakter görünümleri elde edebilirsiniz.

İnternet bağlantısı gereklidir; çünkü tamamen çevrim içi çok oyunculu yapıya sahiptir.

Oyundaki akıcı grafikler ve düşük donanımlı cihazlarda bile sorunsuz çalışabilme yapısı, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eder hale getirmiştir.

Free Fire MAX x Jujutsu Kaisen APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz dünyanın en popüler battle royale ve hayatta kalma oyunlarından biridir. Hızlı tempolu oynanışı ve gerçek zamanlı çok oyunculu yapısı ile milyonlarca oyuncuya heyecan dolu bir deneyim sunar. Şimdi ise Jujutsu Kaisen iş birliği ile oyuncular için çok daha eğlenceli içerikler çıkıyor.

Free Fire MAX × Jujutsu Kaisen etkinliği kapsamında, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki ve Satoru Gojo gibi ikonik karakterlerin kostümlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca Hollow Purple, Unlimited Void ve Malevolent Shrine gibi efsanevi teknikler oyuna eklenmiştir, savaşlara bambaşka bir boyut kazandırmıştır.

Free Fire MAX x Jujutsu Kaisen APK İndir

Free Fire MAX x Jujutsu Kaisen APK, her biri yaklaşık 10 dakika süren maçlarda 50 oyuncu aynı haritada hayatta kalma mücadelesi verir. Oyuncular paraşütle istedikleri noktaya iner, silah ve ekipman toplayarak rakiplerini alt etmeye çalışır. Güvenli alan daraldıkça rekabet artar ve yalnızca bir kişi ya da takım galip gelir.

Eğer hızlı, rekabetçi ve sürekli güncellenen bir hayatta kalma oyunu arıyorsanız, siz de Free Fire MAX x Jujutsu Kaisen APK’yı indirin!

Free Fire MAX x Jujutsu Kaisen Oyunu Özellikleri

Android için battle royale ve hayatta kalma oyunu

10 dakikalık hızlı maçlar

50 oyunculu çevrim içi savaşlar

Jujutsu Kaisen iş birliği içerikleri

4 kişilik takım kurma ve sesli sohbet

Clash Squad (4v4) modu

Düşük donanımlı cihazlar için optimize edilmiş yapı

Akıcı grafikler ve kolay kontroller