Jujutsu Kaisen İzleme Sırası Nedir? (2024)

Jujutsu Kaisen izleme sırası, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip animeye başlamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor çünkü hikâyenin tam olarak anlaşılması için Jujutsu Kaisen'in belirli bir sıraya göre izlenmesi gerekiyor.

Bu rehberde Jujutsu Kaisen hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Eğer söz konusu animeyi izlemeye başlamak istiyorsanız rehberimizde bulunan listeye göz atabilirsiniz. Böylece popüler yapımın hikâyesini öğrenebilirsiniz.

Jujutsu Kaisen İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Jujutsu Kaisen 1. sezon

Jujutsu Kaisen 0 (film)

Jujutsu Kaisen 2. sezon

Gege Akutami tarafından yazılan aynı adlı manga serisinden uyarlanan Jujutsu Kaisen'e başlamak istiyorsanız öncelikle anime dizisinin ilk sezonunu izlemeniz gerekiyor. İlk sezonu bitirdikten hemen sonra Jujutsu Kaisen 0 isimli filmi izleyin.

Aksiyon ve fantastik türlerindeki Jujutsu Kaisen 0 filmi 2021 yılında izleyiciler ile buluştu. Yönetmenliğini Sunghoo Park'ın yaptığı filmin senaristliğini Gege Akutami ve Hiroshi Seko üstlendi. 1 saat 45 dakika uzunluğundaki film 7,8 IMDb puanı ile dikkat çekiyor.

Söz konusu filmi izledikten sonra anime dizisinin ikinci sezonunda yer alan bölümleri izlemeniz gerekiyor. İki sezon toplamda 47 adet bölümden oluşuyor. Peki, Jujutsu Kaisen animesi ne anlatıyor?

Jujutsu Kaisen Fragmanı

Jujutsu Kaisen Konusu

En iyi animeler arasında yer alan Jujutsu Kaisen, gizli Jujutsu Büyücüleri organizasyonuna dahil olan Yuji Itadori isimli lise öğrencisinin maceralarını anlatıyor.

Jujutsu Kaisen Animesi Kaç Sezon?

Yüksek IMDb puanı ile dikkat çeken popüler anime Jujutsu Kaisen toplamda iki sezondan oluşuyor. Üçüncü sezon çalışmaları ise devam ediyor. Yeni sezonun 2025 veya 2026 yılında yayınlanması bekleniyor.

Jujutsu Kaisen Karakterleri ve Seslendirme Kadrosu

Junya Enoki (Yuji Itadori)

(Yuji Itadori) Yuma Uchida (Megumi Fushiguro)

(Megumi Fushiguro) Yûichi Nakamura (Satoru Gojo)

(Satoru Gojo) Adam McArthur (Yuji Itadori)

(Yuji Itadori) Asami Seto (Nobara Kugisaki)

(Nobara Kugisaki) Nobunaga Shimazak i (Mahito)

i (Mahito) Kenjirô Tsuda (Kento Nanami)

(Kento Nanami) Lex Lang (Suguru Geto)

(Suguru Geto) Mikako Komatsu (Maki Zen'in)

(Maki Zen'in) Tomokazu Seki (Panda)

(Panda) Jun'ichi Suwabe (Ryomen Sukuna)

Junya Enoki Yuji Itadori isimli karakteri, Yuma Uchida Megumi Fushiguro karakterini, Yûichi Nakamura Satoru Gojo karakterini, Adam McArthur Yuji Itadori karakterini, Asami Seto ise Nobara Kugisaki karakterini seslendiriyor.

Bu rehberde Jujutsu Kaisen hangi sırayla izlenmeli sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Popüler anime ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.