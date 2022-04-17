FreeStar Video MP3 Converter ile video dosyalarınızı MP3 dosyasına dönüştürebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 41 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

FreeStar Video MP3 Converter bilgisayarınızda kayıtlı videolardan mp3 yapma konusunda size yardımcı olacak ücretsiz bir video dönüştürme programıdır. Oldukça basit bir yapıya sahip olan FreeStar Video MP3 Converter ile video dosyalarınızı kolay bir şekilde MP3'e çevirebilir ve dilediğiniz zaman ulaşarak dinleyebilirsiniz. İngilizce dil seçeneği ile kullanılan basit program, Windows platformunda kullanılabiliyor. Windows kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan FreeStar Video MP3 Converter her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

FreeStar Video MP3 Converter Özellikleri

Hızlı ve pratik,

Dosya kalitesi seçme,

Ücretsiz,

İngilizce kullanım,

Basit arayüz,

Sade tema,

Video dosyalarınızı koaly bir şekilde MP3'e çevirme,

İşlevsel,

Windows,

Temel amacı videolardan ses alma olan FreeStar Video MP3 Converter size bu ihtiyacınızı karşılamak için kolay bir yol sunuyor. FreeStar Video MP3 Converter sayesinde bilgisayarımızda depoladığımız konser videoları, televizyon programları ve çeşitli film ve dizilerde yer alan müzikleri MP3 dosyaları haline dönüştürerek bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz.

FreeStar Video MP3 Converter sayesinde normalde MP3 çalar gibi cihazlarınızda oynatayamayacağınız video müziklerini bu cihazlarla uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Videoların sadece seslerini dinlemek için FreeStar Video MP3 Converter kullanabilir, ürettiğiniz MP3 dosyalarını dilediğiniz cihazda kullanabilirsiniz.

FreeStar Video MP3 Converter çoğu yaygın video formatını desteklemektedir. Program ile 3GP, MPEG, AVI, MP4, M4V, MOV, DV, VOB, RM, SWF, NUT, FLV, RMVB türündeki video dosyalarını MP3 formatına dönüştürebiliyorsunuz. Program size dönüştürme işlemi öncesi kalite ayarlarını belirleyebilme imkanı sunarken dönüştürülecek MP3 dosyasının kaydedileceği klasörü belirleme imkanı da veriyor.

FreeStar Video MP3 Converter'ın kullanışlı bir yönü toplu video dönüştürme imkanı sunmasıdır. Bu özellik sayesinde birden çok video dosyasını dönüştürme listesine ekleyebilir ve hepsini aynı anda MP3 formatına dönüştürme işlemine tek tıklamayla başlayabilirsiniz.

FreeStar Video MP3 Converter İndir

Windows platformunda kullanılabilen FreeStar Video MP3 Converter günümüzde düşük bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulama, toplu video dönüştürme imkanı da sunuyor. Dilediğiniz kadar videoyu MP3'e çevirebileceğiniz uygulama sayesinde işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.