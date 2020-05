Android İçin En İyi 5 Ses Dönüştürücü (2020)

Ses dosyasını farklı bir dosya formatına dönüştürmek isteyebilirsiniz. Android uygulama mağazası Google Play Store’da pek çok ses dönüştürücü uygulaması bulunuyor. Ses dönüştürücü uygulamaları sayesinde cihazınızda yer alan ses dosyasını farklı bir dosya formatına hızlı ve pratik bir şekilde dönüştürebilirsiniz.

2020’de Kullanabileceğiniz En İyi 5 Ses Dönüştürücü

Bu yazıda, 2020 yılında Android işletim sistemine sahip cihazınız üzerinden kullanabileceğiniz en iyi 5 ses dönüştürücüyü derledik. İşte, Android için en iyi 5 ses dönüştürücü!

1. Audio Converter (Cometdocs)

Audio Converter (Cometdocs), Android cihazınızda yer alan ses dosyalarını farklı dosya formatlarına dönüştürmenize olanak sağlar. Ücretsiz olarak sunulan Audio Converter (Cometdocs) uygulamasında dosya dönüştürme işlemi, uygulamanın sunucularında gerçekleşir. Dönüştürme işlemi tamamlandığında ses dosyaları, sunuculardan silinir. Audio Converter (Cometdocs) uygulamasının kullanımı oldukça kolaydır.

2. Audio Converter – All Formats

Audio Converter – All Formats ile videoları ses dosyasına, ses dosyalarını farklı bir dosya formatına dönüştürebilirsiniz. Audio Converter – All Formats, MP4’ten MP3’ye, MP4’ten WAV’a, MP3’ten FLAC’e, WMA’dan MP3’e ve daha pek çok dosya formatını dönüştürebilmenize olanak sağlar. Ücretsiz olarak sunulan Audio Converter – All Formats’ın kullanıcı arayüzü oldukça başarılıdır.

3. All Audio Converter

All Audio Converter, ses dosyalarını farklı dosya formatlarınadönüştürmek için en iyi uygulamalardan bir tanesidir. All Audio Converter, MP3, M4A, AAC, OGG, OPUS, FLAC ve daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm popüler ses formatlarını destekler. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan All Audio Converter’da ses dosyalarına ait teknik bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan All Audio Converter’da dönüştürme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşir.

4. Audio Converter – MP3 Cutter

Audio Converter – MP3 Cutter ile cihazınızda yer alan ses dosyalarını hızlı ve pratik bir şekilde farklı dosya formatlarına dönüştürebilirsiniz. Audio Converter – MP3 Cutter, ses dosyasını farklı bir dosya formatına dönüştürme işleminin yanı sıra ses dosyasının belirli kısımlarını kesebilmenize olanak sağlar. Ses dosyasını kesme aracı ile müziğin belirli kısımlarını keserek akıllı telefonunuza zil sesi veya alarm olarak ayarlayabilirsiniz. Gerekli düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra ses dosyasını uygulama üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ses dosyalarının hızını ve ses seviyesini yükseltebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Audio Converter – MP3 Cutter’ın kullanımı oldukça kolaydır.

5. Audio Converter

Android işletim sistemine sahip cihazınız üzerinden ses dosyasını farklı bir dosya formatına dönüştürmek istiyorsanız Audio Converter’ı tercih edebilirsiniz. Büyük boyutlu dosyaları bile sorunsuz bir şekilde dönüştüren Audio Converter’ın kullanımı kolaydır. Audio Converter üzerinden hem tekli hem de toplu ses dosyası dönüştürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Audio Converter, tüm popüler ses formatlarını destekler.