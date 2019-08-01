En İyi Video Düzenleme, Dönüştürme ve İndirme Programını İnceledik

Video dönüştürme/sıkıştırma, YouTube MP4 video ve MP3 indirme, video düzenleme için ayrı programlara ihtiyacınız yok! Hepsi bir arada video programı WinX HD Video Converter Deluxe ile HD ve 4K kalitede videoları hem düzenlemek kolay hem de işlemek hızlı. Windows PC için en iyi video düzenleme, dönüştürme ve indirme programı, Tamindir kullanıcıları için ücretsiz! Hemen indirin, sınırlı süreli bu teklifi kaçırmayın!

“Ücretsiz en iyi video düzenleme programı hangisi?”, “En iyi video dönüştürücü programı hangisi?” , “YouTube video indirme programı olarak ne önerirsiniz?” , “YouTube MP4 ve MP3 indirmek için program tavsiyesi alabilir miyim?”… Video düzenleme ve video indirmeye ilişkin sizlerden gelen onlarca sorudan birkaçı. Windows PC için ücretsiz - ücretli birçok video programı olduğundan seçim yapmanın zor olduğunu biliyoruz. Sizler için video programlarına göz attık ve içlerinden en iyisi olarak gördüğümüz bir tanesine bu yazıda yer verdik. Hem video dönüştürücü/sıkıştırıcı, hem video düzenleyici hem de video indirici olarak kullanabileceğiniz harika bir video programından bahsediyoruz. Donanım hızlandırma teknolojisi ile videoları hızlıca işleyerek zaman kazandıran hepsi bir arada video programı WinX HD Video Converter Deluxe, profesyonel işler çıkarıyor ve kullanımı da gayet kolay.

Blu-ray videolar, 1080p multi-track ve 4K UHD videolar HEVC, H.264, MPEG-4, MKV, MOD, MP4, AVI, MPEG, MOV, FLV, RMVB, WebM, drone’lar ve video kameralarla çekilmiş içerikler ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz video formatlarını desteklemesinin yanında SD, HD ve UHD videoları akıllı telefon/tabletiniz ve masaüstü bilgisayarınız dahil farklı cihazlarda izlenebilecek formata dönüştürmek için 420’nin üzerinde önceden ayarlanmış profil sunan GPU ile hızlandırılmış 4K UHD Video Dönüştürücü WinX HD Video Converter Deluxe, her seviye kullanıcının rahatça kullanabileceği bir arayüz sunuyor.

Video Dönüştürme:

Videoları 3 adımda kolayca dönüştürebiliyorsunuz. Videonuzu ekliyorsunuz > Video formatını seçiyorsunuz > Dönüştürmeyi başlatıyorsunuz.

Video+ sekmesine tıklayarak veya videoyu/videoları programa sürükleyip bırakarak videonuzu kolayca ekliyorsunuz.

Videoyu eklediğinizde profil penceresi karşınıza çıkıyor. Önceden belirlenmiş/hazır profiller listesinden format veya cihaz seçimi yapıyorsunuz. Örneğin; videoyu belli bir cihazda oynatılmak üzere çevirmek için Cihaz Profilleri’ni kullanabilir veya YouTube’dan indirdiğiniz bir videonun sadece sesini almak için to Music’i kullanabilirsiniz.

Format veya cihaz seçimini yaptıktan sonra sağ alttaki RUN’a tıklayarak dönüştürme işlemini başlatıyorsunuz. Dönüştürme işlemi tamamlandığında bilgisayarın otomatik olarak kapatılmasını ve dönüştürülen videonun bulunduğu klasörün açılmasını sağlayan seçenekler de mevcut ve isteğe bağlı.

Video Düzenleme:

Edit butonuna tıklayarak düzenleme penceresini açıyorsunuz.

General altından videonun ses düzeyini ayarlıyorsunuz. (Videonun/Videoların ses seviyesini ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz gibi “Apply to All” ile değişikliği tüm videolara uygulayarak zaman kazanabilirsiniz.)

Subtitle altından videonuza altyazı ekleyebilirsiniz. Enable Subtitle seçiliyken Extra - Add butonuna tıklayarak SRT formatındaki altyazı dosyasını videoya ekleyebilirsiniz.

Crop & Expand altından videonuzu farklı ekran boy oranlarında ayarlayabilirsiniz. Serbest, sinemaskop, 16:9, 4:3 ve 1:1 olmak üzere 5 seçenek var. Sol ve üstte kalacak siyah boşluktan videonun çözünürlüğüne buradan ayarlıyorsunuz.

Son olarak Trim altından videonun istemediğiniz bölümlerini kırpıyor, başlangıç ve bitiş noktasını belirleyip süresini ayarlıyorsunuz.

Video İndirme:

YouTube’dan video indirmek de 3 adım. Video bağlantısını kopyalayıp yapıştırıyorsunuz > Video formatını seçiyorsunuz > Videoyu indiriyorsunuz.

Araç çubuğunda YouTube URL’ye veya ortadaki YouTube simgesine tıklayarak indirme penceresini açıyorsunuz.

Tarayıcıdan YouTube video bağlantısını kopyalıyorsunuz ve ardından Paste & Analyze butonuna tıklıyorsunuz.

Farklı çözünürlük ve format seçenekleri karşınıza çıkıyor. OK’e tıklayarak devam ediyorsunuz ancak burada belirtmemiz gereken bir şey var. Eğer YouTube videosunu MP3 formatında indirmek istiyorsanız Sol alttaki “Auto convert”i işaretlemeyi unutmayın. Son olarak RUN butonuna tıklayarak video indirme işlemini başlatın.

Video dönüştürmede olduğu gibi videolar indiğinde bilgisayarın otomatik olarak kapanmasını veya inen videoların olduğu klasörün açılmasını sağlayan seçenekler mevcut.

Gördüğünüz üzere WinX HD Video Converter Deluxe, hem profesyonel hem de başlangıç seviyesindeki kullanıcılara hitap eden bir ücretsiz video düzenleme programı. iPhone, kamera, GoPro, farklı cihazlarla çektiğiniz 4K, HD videoları MP4, MOV dahil 200 farklı formatta çevirip iPhone, iPad, Android, tablet vb. cihazlarla uyumlu hale getirme şansınız var. Oldukça fazla yer kaplayan 4K videoları 1080p, 720p ve H.265/HEVC olarak sıkıştırarak depolama alanı sorununuzu çözebilirsiniz. 4K videolar üzerinde her türlü düzenlemeye (kesme, kırpma, birleştirme, altyazı ekleme, filigran koyma vs) izin veren program aynı zamanda video indirici. YouTube ve diğer çeşitli web sitelerinden videoları indirmek için de bu programı kullanabilirsiniz.

WinX HD Video Converter Deluxe, hepsi bir arada video programı olmasıyla ücretli ancak Tamindir kullanıcılarına özel harika bir kampanyaları var. WinX HD Video Converter Deluxe tam sürümünü ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Daha basit ücretsiz video dönüştürücü programı arayanlar için de WinX Video Converter’ı öneririz. Herhangi bir videoyu dönüştürme, 4K/1080P video indirme, 200’den fazla format desteği, Kesme/Birleştirme ve Düzenleme özellikleriyle en iyi ücretsiz video dönüştürme programı olan WinX Video Converter’ı da bu bağlantıdan indirebilirsiniz.