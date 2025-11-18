Gauth APK, neredeyse tüm ders konuları için yardım alabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır.

Berkcan Aktürk - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Gauth, kullanıcıların ödev problemlerini çözmek için tasarlanmış, en yeni Yapay Zeka (AI) modeliyle güçlendirilmiş bir çalışma asistanıdır.

Uygulama sadece Matematik (Cebir, Geometri, Kalkülüs, İstatistik) ile sınırlı değildir; aynı zamanda Fizik, Kimya, Biyoloji ve daha pek çok farklı seviyedeki ve konudaki soruları çözme yeteneğine sahiptir.

Gauth, 7/24 hazır bulunan gerçek uzmanlar ve sesli AI Canlı Öğretmen gibi çeşitli destek mekanizmalarını birleştirir.

Ödevleriniz için harika bir yapay zeka asistanı olan Gauth APK, tüm konular için sınırsız cevap desteği sunmaktadır. Ödev problemlerinizi hızlı ve doğru bir şekilde çözen Gauth, aynı zamanda 7/24 kullanabileceğiniz canlı desteği de içerisinde barındırmaktadır.

Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dahil olmak üzere birçok derste size yardımcı olmaktadır. Sadece soru çözümü değil, aynı zamanda konu anlatımında da etkili çalışan bu uygulama, konuları iyi anlamanıza olanak tanıyor.

Konu anlatımı kısmını biraz da açacak olursak; hem yapay zekadan destek alacak hem de 7/24 ulaşabileceğiniz gerçek uzmanlardan konu dinleyebileceksiniz. Her ne kadar bu süre uzun olmasa da, zorlandığınız sorularda yardım alabileceğiniz uzmanlar mevcuttur.

Gauth APK İndir

Kullanımı oldukça kolay olan Gauth, ödevleri eğlenceli hale getirmektedir. Sorunuzun fotoğrafını çekin, yapay zekaya gönderin ve en hızlı şekilde sonuca ulaşın. Sorularınızı yükledikten sonra uzmanların saniyeler içinde sunduğu anlatımlı cevaplarla karşılaşacaksınız.

Siz de Gauth APK indirin ve zorlandığınız ödevleri yapay zeka asistanı sayesinde tamamlayın!