Gauth APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 126 MB
- Üretici GauthTech Pte. Ltd.
-
Gauth APK, neredeyse tüm ders konuları için yardım alabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Gauth, kullanıcıların ödev problemlerini çözmek için tasarlanmış, en yeni Yapay Zeka (AI) modeliyle güçlendirilmiş bir çalışma asistanıdır.
- Uygulama sadece Matematik (Cebir, Geometri, Kalkülüs, İstatistik) ile sınırlı değildir; aynı zamanda Fizik, Kimya, Biyoloji ve daha pek çok farklı seviyedeki ve konudaki soruları çözme yeteneğine sahiptir.
- Gauth, 7/24 hazır bulunan gerçek uzmanlar ve sesli AI Canlı Öğretmen gibi çeşitli destek mekanizmalarını birleştirir.
Ödevleriniz için harika bir yapay zeka asistanı olan Gauth APK, tüm konular için sınırsız cevap desteği sunmaktadır. Ödev problemlerinizi hızlı ve doğru bir şekilde çözen Gauth, aynı zamanda 7/24 kullanabileceğiniz canlı desteği de içerisinde barındırmaktadır.
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dahil olmak üzere birçok derste size yardımcı olmaktadır. Sadece soru çözümü değil, aynı zamanda konu anlatımında da etkili çalışan bu uygulama, konuları iyi anlamanıza olanak tanıyor.
Konu anlatımı kısmını biraz da açacak olursak; hem yapay zekadan destek alacak hem de 7/24 ulaşabileceğiniz gerçek uzmanlardan konu dinleyebileceksiniz. Her ne kadar bu süre uzun olmasa da, zorlandığınız sorularda yardım alabileceğiniz uzmanlar mevcuttur.
Gauth APK İndir
Kullanımı oldukça kolay olan Gauth, ödevleri eğlenceli hale getirmektedir. Sorunuzun fotoğrafını çekin, yapay zekaya gönderin ve en hızlı şekilde sonuca ulaşın. Sorularınızı yükledikten sonra uzmanların saniyeler içinde sunduğu anlatımlı cevaplarla karşılaşacaksınız.
Siz de Gauth APK indirin ve zorlandığınız ödevleri yapay zeka asistanı sayesinde tamamlayın!
Sıkça Sorulan Sorular
Gauth tamamen ücretsiz mi, yoksa abonelik gerektiriyor mu?
Uygulama temel olarak ücretsizdir, ancak premium özellikler (Gauth Plus) sunar. Sınırsız cevap ve açıklama, daha yüksek doğruluk, gelişmiş AI öğretmenine erişim ve 100 milyondan fazla soruluk bir soru bankasına erişim için abonelik gereklidir.
AI Canlı Öğretmen (AI Live Tutor) nasıl çalışır?
AI Canlı Öğretmen özelliği, bir soruyu sesli olarak sormanıza olanak tanır. AI, sorunun çözümünü tıpkı kişisel bir özel ders öğretmeni gibi canlı bir beyaz tahta üzerinde görsel olarak açıklar.
Uygulamaya yüklediğim fotoğraflardan verilerim güvenli mi?
Uygulama, Kişisel Bilgiler ve Uygulama Etkinliği dahil olmak üzere bazı verileri toplayabilir. Geliştirici, verilerin aktarım sırasında şifrelendiğini belirtmektedir ve kullanıcılar verilerinin silinmesini talep edebilirler.
adece matematiksel hesaplamalar mı yapabiliyor, yoksa kelime problemlerini de çözüyor mu?
Gauth, hem geleneksel matematiksel hesaplamaları hem de Matematik Kelime Problemlerini çözme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, İngilizce/İspanyolca gibi derslerdeki dilbilgisi kontrolü ve metin basitleştirme gibi yazılı derslerde de yardımcı olabilir.
Gauth'un rakiplerine göre daha iyi olduğu iddia edilen yönü nedir?
Geliştiriciler, Gauth'un diğer ödev yardımcılarına kıyasla daha hızlı ve daha doğru cevaplar verdiğini iddia etmektedir, özellikle Gauth AI Pro desteğiyle birlikte bu durumun daha belirgin olduğu belirtilmiştir.