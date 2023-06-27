Yapay Zekanın İnceliklerinden Yararlanın: 5 İpucu

Yapay zekâ sayesinde hem günlük hayatta hem de iş hayatında küçük ipuçlarından yararlanarak kendiniz için büyük faydalar sağlayabilirsiniz. Kullanımı son derece pratik olan yapay zekâ uygulamalarında normalde saatler sürecek işlerinizi birkaç dakika içinde halledebilirsiniz.

Metin, görsel, video, sunum gibi çeşitli içeriklerin üretiminde yapay zekânın inceliklerinden yararlanarak yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Ancak bu işte yeniyseniz 5 temel ipucuyla yapa zekâdan en kolay ve etkili bir biçimde yararlanmaya başlamanız mümkün.

İşte, yapay zekânın inceliklerinden yararlanmanızı sağlayacak 5 önemli ipucu!

Araştırma yaparken ve metin yazarken chatbotları kullanın.

Görsel oluşturma, düzenleme ve paylaşma aşamalarında yapay zekânın inceliklerinden yararlanın.

Kariyerinizde kolaylık sağlayan yapay zeka araçlarını keşfedin.

Çeviri ve yerelleştirme işlemlerinizde yapay zeka araçlarıyla yol alın.

Müzik sektöründe yapay zekânın gücünden yararlanın.

Araştırma Yaparken ve Metin Yazarken ChatBot’ları Kullanın!

Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte arama motorlarının görevini chatbot’latın üstlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Artık bir araştırma yaparken bu chatbot’lardan istediğiniz konu hakkında, seçtiğiniz kaynaklardan bilgi toplamasını isteyebilirsiniz.

Bu bilgileri yine sizin kriterleriniz doğrultusunda kategorize etmesini ve içeriğe dönüştürmesini de talep edebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz çeşitli chatbotlar mevcut.

Her ne kadar ChatGPT’nin adını duymayan kalmamış olsa da sizinle diyalog kurarak araştırmalarınızı destekleyip sorularınızı yanıtlayacak tek asistanın ChatGPT olmadığının da altını çizmek gerekiyor.

Farklı chatbotlar ile konuşma başlatarak daha kapsamlı araştırmaları kısa sürede yapabilir, metin yazma sürecini daha hızlı hale getirebilirsiniz. ChatGPT haricinde bu iş için kullanabileceğiniz başlıca uygulamalar arasında ise Jasper, Rytr, ChatSonic, Chai AI gibi alternatifler sıralanıyor.

Görsellerle Çalışırken Yapay Zekânın İnceliklerinden Yararlanın!

Görsel üretiminin her aşamasında yararlanabileceğiniz farklı fonksiyonlara sahip yapay zekâ araçları bulunuyor. Bunlardan Leonardo AI, Midjourney gibi programlar yapay zekâya metin yazarak görsel ürettirme mantığına dayanıyor.

Lisa isimli uygulama ise aynı konuya ait çekmiş olduğunuz fotoğraf arasından hangisinin daha iyi olduğunu belirlemenize yardımcı oluyor.

AI Image Enlarger ve Apeaksoft yüklediğiniz görüntüleri daha yüksek çözünürlüklü bir hale getirirken, Sil.bg görüntülerde arka plan kaldırma, GreenScreenAI eğlenceli arka planlar oluşturma amacı ile kullanılan yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme araçları arasında sıralanıyor.

Bu araçları kullanarak siz de hem günlük hayatta hem de eğitim ve iş alanında görsel üretimini pratik hale getirebilirsiniz.

Kariyerinizde Kolaylık Sağlayan Yapay Zekâ Araçlarını Keşfedin!

İş arayışındaysanız sizin için öz geçmişinize ve önceki deneyimlerinize uygun iş olanaklarını öneren bir yapay zekâ aracı olarak Gloat kullanılıyor.

Bunun yanında etkileyici bir özgeçmiş hazırlamak için ise Rezi, Resumeker.ai, Enhancv gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Böylece daha profesyonel ve etkileyici bir CV’ye sahip olabilirsiniz.

Flow-rite, Lyne, Conversion, Snazzy.AI gibi uygulamalar ise daha nitelikli ve kolay e-mail’ler yazmanıza yardımcı oluyor. Bunların yanında toplantılarınızı ayarlamanızı, çalışmalarınızı organize etmenizi ve etkileyici sunumlar hazırlamanızı sağlayan çeşitli uygulamalarla da kariyerinizde yapay zekâdan yararlanmanız mümkün.

Çeviri ve Yerelleştirme İşlemlerinizde Yapay Zekâ Araçlarıyla Yol Alın!

Yapay zekâ aracılığıyla dakikalar içinde elinizdeki metinleri istediğiniz dile çevirmeniz mümkün. Bunun için yararlanabileceğiniz çeşitli araçlar bulunuyor.

Smart, Sonix.ai gibi araçlar bunlardan sadece bazıları. Ayrıca yerelleştirme ve dublaj işlemlerini de tıpkı çeviri gibi yapay zekâ uygulamalarıyla kısa sürede halledebilirsiniz. Dublaj için GoodDub ve ona benzer yapay zekâ araçlarından yararlanabilirsiniz.

Müzik Sektöründe Yapay Zekânın Gücünü Kullanın!

Yapay zekâ ile metin ve görselin yanı sıra ses içerikleri de oluşturulabiliyor. Google Music LM, Landr, Amadeus Code, Amper gibi uygulamalar yapay zekânın gücünden yararlanarak müzik yapmanıza imkân tanıyor.

Oyun ve film müziklerinden farklı formatlardaki şarkılara kadar çeşitli türlerde ses içeriklerini bu yöntemlerle oluşturabilirsiniz. Yapay zekâ desteği ile ürettiğiniz bu şarkıları daha fazla geliştirmek için farklı uygulamalara ileterek kullanabilirsiniz.